В Московском аэропорту задержан бывший замминистра просвещения России Грибов как мошенникенник

23:39 21.12.2024

По данным источника РБК, речь идет о Денисе Грибове, которого отправили в отставку в августе. Ему и его сообщникам вменяют хищение более 54 млн руб. Экс-чиновника задержали в одном из столичных аэропортов, он был в розыске

В одном из аэропортов Москвы задержали экс-замминистра просвещения, подозреваемого в многомиллионном хищении, он был в федеральном розыске, сообщило МВД.



Имя задержанного в ведомстве не назвали. По данным источника РБК, близкого к МВД, речь идет о Денисе Грибове, которого отправили в отставку в августе. Он занимал пост замглавы Минпросвещения с 2020 года. Как следует из карточки дела, Тверской районный суд Москвы 21 декабря отправил Грибова под арест.



Грибов родился 23 января 1980 года в городе Френштат-под-Радгоштем Североморавской области Чехословакии. Кандидат философских наук.



Начал работать с поста главы комитета по делам молодежи администрации Ульяновской области, был главой секретариата председателя Мосгордумы и советником главы Рособрнадзора. Пост заместителя министра просвещения занял в марте 2020 года.



Задержание и арест Грибова не связаны с его работой в Минпросвещения, сообщил РБК источник, близкий к правительству. По словам собеседника РБК, дело связано с деятельностью в Институте развития профессионального образования (ИРПО).



"Экс-замминистра скрылся от следствия за пределами Российской Федерации. Ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск. По прилете из-за границы мужчина был задержан", - говорится в сообщении МВД.



Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). По данным следствия, подозреваемый вместе с бывшим проректором подведомственного института, а также с руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, придумали криминальную схему по хищению бюджетных средств, выделенных на развитие профессионального образования.



Сообщники обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок для педагогов в рамках одного из федеральных проектов, которые в действительности не проводились. Им вменяют хищение более 54 млн руб.



Недавно были задержаны трое других участников схемы. Им предъявлено обвинение, они арестованы.



В пресс-службе Института развития профессионального образования (ИРПО) РБК сообщили, что учреждение активно сотрудничает с правоохранительными органами.



"ИРПО в настоящий момент активно работает непосредственно с правоохранительными структурами. Все необходимые материалы предоставлены. Меру вины бывших сотрудников, задержанных в рамках расследования, определит суд. В наших интересах обеспечение справедливости и законности", - говорится в сообщении.



Весной пять лет колонии общего режима получила экс-замминистра просвещения Марина Ракова по делу о хищении 50 млн руб. В октябре реальный срок ей заменили на условный. Ракову обвиняли в хищении 21,2 млн руб., выделенных на федеральный проект "Учитель будущего" национального проекта "Образование" в 2019–2020 годах. Речь шла о двух договорах, которые заключили Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") и Фонд новых форм развития образования. Следствие посчитало выполненные работы не соответствующими техзаданиям. К четырем годам условно по делу о мошенничестве был приговорен и бывший ректор "Шанинки" Сергей Зуев.