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|В Вологде открыли памятник Сталину. По месту ссылки
00:01 22.12.2024
В Вологде установили памятник Иосифу Сталину, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Памятник открыли на территории дома-музея "Вологодская ссылка", где руководитель СССР жил с декабря 1911 по февраль 1912 года.
"Важно изжить навязанный извне комплекс неполноценности по поводу истории нашей страны. Мы обязаны ценить прошлое во всем многообразии, понимая и принимая в том числе и неоднозначные его страницы",- написал губернатор региона в Telegram.
Автор статуи - скульптор Константин Кубышкин. В беседе с ТАСС он говорил, что из трех предложенных вариантов эскиз Сталина в шинели выбрал лично губернатор Георгий Филимонов. Работа по созданию памятника заняла около полугода.
О планах открытия в городе памятника Иосифу Сталину губернатор рассказал в октябре. По словам господина Филимонова, такое решение вызвано обращениями со стороны общественности. Он отмечал, что согласен с "неоднозначностью интерпретации роли личности" Сталина, но призывал гордиться историей страны.