Долгие выводы: Израиль затягивает уход из Ливана, - Альберт Калашян

00:27 22.12.2024

21 декабря 2024,



За время перемирия с "Хезболлой" войска ЦАХАЛ покинули лишь один город



Израильская армия в рамках перемирия с "Хезболлой" покинула лишь один ливанский город - Эль-Хиям. Об этом "Известиям" сообщили в миссии ООН, добавив, что затягивание вывода сил ЦАХАЛ не позволяет армии Ливана разместить свои подразделения на юге. Ливанский источник "Известий" подтвердил, что вывод израильских военных происходит с существенной задержкой. Продление военного присутствия еврейского государства на юге страны обостряет напряженность, а доверие к соглашению о прекращении огня может быть подорвано. При этом миротворческие силы совместно с армией Ливана скоро начнут разминирование дорог в этом регионе.



Израиль сохраняет военное присутствие в Ливане

Соглашение о прекращении огня на ливано-израильской границе, вступившее в силу 27 ноября, сталкивается с трудностями в вопросах его реализации. Армия Израиля покинула пока лишь один город на юге Ливана, что не дает ливанским ВС разместить свои подразделения в этих районах. Об этом "Известиям" сообщили в миротворческой миссии ООН в стране.



- Размещение ливанской армии стало возможным пока только в районах, которые покинули израильские войска. Пока единственным таким местом остается только город Эль-Хиям. Это единственный район, который израильские военные покинули и куда прибыли ливанские подразделения. Во всех других районах и на позициях армия Израиля сохраняет присутствие, - рассказал "Известиям" официальный представитель временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) Андреа Тененти.



Перемирие между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла" предусматривает установление контроля армии Ливана над южными районами страны в течение 60 дней, а также постепенный вывод ЦАХАЛ с ливанской территории.



- Армия Ливана не может туда войти, пока они (израильские войска - "Известия") не будут выведены. Ливанская армия готова, они набирают новых солдат. Но их дислокация зависит от размещения там израильских войск, - рассказал Андреа Тененти.



В миссии ООН сообщили, что израильтяне заходят глубже в страну

Несмотря на перемирие, напряженность в зоне ливано-израильской границы сохраняется. ЦАХАЛ продолжает регулярно нарушать договоренности, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, атакуя объекты на юге страны, проводя рейды в пограничных поселениях. К примеру, в городе Накура на юге страны, по данным местного муниципалитета, ущерб инфраструктуре увеличился с 35 до 70% уже после вступления в силу перемирия.



Шиитское движение "Хезболла" обвиняет Израиль в неоднократных нарушениях, которые принимают различные формы, включая стрельбу по гражданскому населению, авиаудары, а также появление в воздушном пространстве Ливана.



- Идет развертывание ливанской армии параллельно с выводом израильской, но проблема заключается в том, что вывод израильской армии происходит c существенной задержкой, ЦАХАЛ продолжает контролировать ситуацию на земле, - рассказал "Известиям" ливанский источник.



Однако официальный представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова сообщила "Известиям", что ЦАХАЛ действует в соответствии с соглашением по прекращению огня, отметив, что со стороны "Хезболлы" были нарушения, которые пресекались израильскими военными.



Затягивание вывода сил ЦАХАЛ

Маловероятно, что причиной медлительного выполнения договоренностей со стороны Израиля служит нежелание "Хезболлы" отводить свои силы за реку Литани. Как сообщает газета Al Akhbar, ливанские ВС уже начали конфискацию боеприпасов у бойцов шиитского движения, этот процесс будет завершен поэтапно.



- Действия Израиля стали неприемлемыми, поскольку его истребители и БПЛА по-прежнему нарушают суверенитет Ливана и бомбят некоторые объекты вне рамок соглашения. Израильские поселенцы вошли в ливанский город Марун-ар-Рас и установили там палатки. Мы не услышали никаких возражений со стороны комитета, курирующего соглашение, относительно всех этих нарушений, - пояснил "Известиям" главный редактор ливанского информагентства "Марайя" Фади Будия.



А пока йеменское движение заполняет сложившийся вакуум, наблюдается дипломатическая активность по прекращению огня в Газе

Контроль за выполнением договоренностей о перемирии должен был осуществлять созданный для этого пятисторонний комитет с участием США, Франции, Ливана, Израиля и ВСООНЛ, Вашингтон председательствует в нем.



- Это дополнительное свидетельство того, что Израиль не привержен выполнению какого-либо соглашения, а США и Франция полностью поддерживают Израиль. Представьте, что "Хезболла" предприняла какие-либо действия в ответ на эти нарушения, мы бы увидели, что весь мир принял меры, - сказал Фади Будия.



Затягивание вывода израильских войск может быть связано с рядом факторов - от необходимости дополнительной координации с ливанской армией до вопросов безопасности. Процесс выхода - это всегда не только военное, но и политическое решение. Вероятно, посредством максимального силового давления Израиль рассчитывает на получение более жестких гарантий от Ливана.



Продление присутствия ЦАХАЛ на юге страны может обострить напряженную обстановку между сторонами. Ведь в Ливане ожидают, что вывод войск произойдет без дополнительных проволочек, иначе доверие к перемирию может быть подорвано.



Тем не менее ослабленная "Хезболла", потерявшая, по разным оценкам, до половины боевой ракетной мощи, а также лишившаяся всего военного руководства, не вернется к силовым методам борьбы с Израилем. Это вызвано и изменением расклада сил в Сирии. Маршруты поставок вооружений из Ирана в Ливан были отрезаны. Это признал и новый лидер "Хезболлы" Наим Кассем. Теперь шиитскому движению, оказавшемуся практически в блокаде, будет трудно не только противостоять Израилю, но и сохранить внутреннее влияние в Ливане, где группировка еще совсем недавно была главным действующим игроком.



Професcор Ливанского университета Джамаль Ваким в беседе с "Известиями" отметил, что нынешние нарушения прекращения огня связаны с попытками Израиля извлечь выгоду из ситуации в Сирии для того, чтобы иметь возможность навязать Ливану свои условия.



Проблема неразорвавшихся снарядов в Ливане

Долгожданное возвращение мирного населения на юг Ливана сопровождается еще одной проблемой. Территории, где недавно шли столкновения, усеяны неразорвавшимися боеприпасами, что превращает родные для людей земли в смертельно опасные зоны. В миссии ООН сообщили "Известиям", что миротворческие войска содействуют ливанской армии в вопросе разминирования этих районов.



- Мы считаем, что на земле сохраняется большое количество неразорвавшихся снарядов. Мы усиливаем наши инженерные возможности, чтобы содействовать ливанской армии разминировать все эти районы. Прямо сейчас мы делаем все, что в наших силах. Основная работа начнется скоро, мы начнем разминирование этих дорог. Считаем, что там будет много неразорвавшихся снарядов, - рассказал "Известиям" Андреа Тененти.



Дело в том, что во время активных боевых действий израильская сторона использовала кассетные боеприпасы, которые часто не срабатывают сразу и остаются опасными долгое время после окончания боевых действий. Поэтому наибольшие риски фиксируются при их использовании в густонаселенных районах. В результате использования Израилем запрещенных видов вооружений, по словам Фади Будии, многие люди в Ливане пострадали от вредных веществ (ЦАХАЛ в боевых действиях применяла фосфорные боеприпасы, об этом говорилось в докладе Human Rights Watch) и неразорвавшихся снарядов.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Белый фосфор опасен для здоровья человека независимо от пути воздействия на организм. Дым от горящего фосфора, содержащий фосфорные кислоты и фосфин, приводит к поражению глаз и дыхательных путей. Белый фосфор может вызывать глубокие и сильные ожоги, проникающие даже через кости, предупреждает Всемирная организация здравоохранения ООН.



Учитывая большой объем работы и сложность рельефа, полная зачистка территорий может занять длительное время. В Ливане тем временем распространяются материалы о том, как распознавать взрывоопасные предметы и что делать при их обнаружении.



Во время Второй ливанской войны 2006 года Израиль использовал боеприпасы, которые взрывались при контакте с человеком. Миллионы таких снарядов были сброшены на Ливан. В результате пострадало большое число фермеров и домашнего скота. Тогда ливанская армия и ВСООНЛ фиксировали тысячи случаев детонации кассетных снарядов.