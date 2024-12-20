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Запад окончательно заморозил российские валютные резервы: кто-то "слил" половину годового бюжета страны и сидит в тех же креслах...
00:32 22.12.2024

Запад окончательно заморозил российские валютные резервы: что это означает

Саммит Евросоюза решил заморозить валютные активы России на своей территории до окончания СВО на Украине. А также направить их на выплаты "компенсаций" за причиненный Киеву ущерб. Кроме того, ЕС изучает возможность конфискации замороженных активов Центробанка и передачи их для использования Украиной.

Экономист Остапкович: "60% бюджета можно будет вычеркнуть из оборота"

В постановлении ЕС говорится, что это сообщество "по-прежнему привержено реконструкции и поддержки Украины в координации с международными партнерами. Конференция по восстановлению Украины, которая пройдет в Италии в июле 2025 года, будет иметь важное значение в этом контексте".

Сразу после начала спецоперации на Украине, Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили российские резервы на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200-260 миллиардов находится в ЕС, в основном в Бельгии, на счетах Euroclear, одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В настоящее время Европа использует доходы от инвестирования активов для оказания помощи Киеву.

Сначала суверенные валютные активы России были заблокированы и у некоторых российских политиков и финансовых аналитиков оставалась надежда, что их разблокируют и Запад все вернет России. Потом активы заморозили, и Запад начал думать-гадать: какую подвести юридическую базу, чтобы эти средства целиком передать в пользу Украине?

Теперь уже ясно, что эти финансы вряд ли когда-либо достанутся России. Решение саммита глав ЕС носит юридически обязательный характер для исполнения всеми институтами ЕС и странами-участницами сообщества. Сегодня внешнеполитические службы блока изучают юридическую возможность конфискации замороженных активов Банка России. Но еще не знают: как такое решение может повлиять на курс евро. Очевидно, что где-нибудь в Азии или Африке, или Латинской Америке партнеры вряд ли захотят вкладывать свои средства в евро-инструменты, коль скоро они могут быть просто конфискованы по политическим резонам.

В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством. А Сергей Лавров заявлял, что Москва сможет зеркально ответить Западу на этот шаг. Поскольку у России есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

Спрашиваем директора Центра конъюнктурных исследований НИИ ВШЭ Георгия Остапковича: замороженные средства – это большая потеря для экономики нашей страны?

- В Европе находится около 260-280 миллиардов евро, принадлежащих России, отвечает он. - Если умножить эту сумму на курс рубля, то получим порядка 26-28 триллионов рублей. Это больше половины годового федерального бюджета, который составляет 42 триллиона. 60 % годового бюджета не вернется в нашу страну: здесь, как говорится, комментарии излишни.

- Значит, никакой перспективы на их возвращение не просматривается?

- Будут юридические бои, и мы будем подавать в суд, и они. Но, скорее всего, такого рода суд пройдет по англо-саксонскому праву, то есть, сработает по прецеденту. Тяжба может затянуться на 3-4 года.

Но мне кажется, что про эти деньги нам придется забыть. Пока существует такая геополитическая обстановка в мире, нам их никто не вернет. 60 % федерального бюджета можно будет вычеркнуть из экономического оборота. Однако ничего критического в этом нет. В любом случае, эти миллиарды находились в резерве, они не использовались. Конечно, лишними такие средства для нас не являются, но, все-таки, мы понесем больше репутационных потерь, чем конкретно финансовых.

- В правительстве страны заявляют, что мы можем адекватно ответить Западу, конфисковав их активы…

- Западных активов в России много. Но процедура должна идти в судебном порядке. Каждая иностранная компания, а их порядка 200 или 300, будет подавать в суд. Трудно представить, какие будут издержки. Вопрос может стоять только о национализации иностранной собственности. Но надо отдавать себе отчет: это потеря престижа нашей страны. Наверное, поэтому мы и не торопимся "размахивать кистенем на большой дороге" в отношении чужой собственности.

ВЛАДИМИР ЧУПРИН

Источник - мк
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