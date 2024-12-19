 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Уязвимость "яростных мулл". Власть в Афганистане сталкивается как с внутренними разногласиями, так и с внешними угрозами, - Л.Шашок
00:45 22.12.2024

19.12.2024

Об авторе: Лариса Александровна Шашок – научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии, заместитель главного редактора журнала "Евразийские исследования".

В Афганистане отмечен новый виток напряженности. Министр по делам беженцев и репатриации движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) Халил ур-Рахман Хаккани и еще четыре человека погибли в результате самоподрыва террориста-смертника возле мечети, расположенной на территории возглавляемого им ведомства. По словам представителей талибов, взрыв произошел в тот момент, когда Хаккани выходил из мечети после участия в дневной молитве. В результате атаки также пострадало и было госпитализировано несколько человек.

Халил ур-Рахман был братом Джалалуддина Хаккани – "дедушки афганских смертников", принимавшего активное участие в антисоветском сопротивлении моджахедов и впоследствии основавшего террористическую организацию "Сеть Хаккани" (запрещена в РФ). Он также был дядей и близким советником нынешнего министра внутренних дел талибов Сираджуддина Хаккани. Халил ур-Рахман входил в костяк группировки, боровшейся с западными державами на протяжении последних десятилетий. Он сыграл ключевую роль в мирных переговорах в Дохе, а также обеспечил членам семьи Хаккани места в центральном аппарате верховного лидера Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА, непризнанное название государства талибов) муллы Хайбатуллы Ахундзаде.

В 2021 году, когда талибы повторно пришли к власти в стране, Халил ур-Рахман отвечал за безопасность в Кабуле, позже был назначен министром по делам беженцев и репатриации. На момент гибели Хаккани все еще находился в списке лиц, на которых распространяются международные санкции, а Министерство финансов США назначило за него вознаграждение в размере 5 млн долл. еще в феврале 2011 года. Он также был включен в список террористов ООН за поддержку "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Ответственность за нападение на Хаккани взяла на себя террористическая организация "ИГ-Хорасан" (запрещена в РФ). Боевик группировки ожидал Хаккани у здания министерства и привел в действие взрывное устройство, когда тот вышел из ведомственной мечети.

Стоит напомнить, что в январе 2024 года Главное управление разведки ИЭА отвергло заявление Центрального командования Вооруженных сил США о расширении влияния "ИГ-Хорасан" в Афганистане. Напротив, руководство "Талибана" неоднократно заявляло, что его операции по обеспечению безопасности и подавлению деятельности "ИГ-Хорасан" значительно снизили уровень террористической угрозы в Афганистане, призывая критиков предоставить доказательства или прекратить делать необоснованные заявления о массовом присутствии боевиков группировки среди афганского населения.

Аккаунты "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация) в социальных сетях высмеяли заявления талибов после убийства Хаккани, утверждая, что последний теракт является свидетельством значительного присутствия боевиков группировки в стране и ее способности практически беспрепятственно вести подрывную деятельность.

На данный момент Хаккани является самой крупной мишенью "ИГ-Хорасан" с тех пор, как талибы повторно захватили власть в 2021 году. В общей сложности в ходе терактов, совершенных боевиками группировки, было убито не менее восьми высокопоставленных талибов. Одним из них был Мухаммед Дауд Музаммил – губернатор "Талибана" в северной афганской провинции Балх. Его убийство было совершено террористом-смертником в столице провинции Мазари-Шарифе 9 марта 2023 года.

Примечательно, что в 2024 году действительно наблюдалось заметное снижение числа терактов, совершаемых "ИГ-Хорасан" на территории Афганистана. Однако даже при меньшем количестве вооруженных инцидентов группировке удалось атаковать иностранных граждан, символические районы (Кандагар), этнические и религиозные меньшинства (представителей суфийских течений и шиитской общины хазарейцев), а также представителей руководства "Талибана". И это не говоря о крупномасштабных транснациональных терактах в подмосковном "Крокус Сити Холле", Стамбуле и иранском городе Кермане.

Похороны Халила ур-Рахмана Хаккани привлекли внимание своим размахом, присутствием высокопоставленных лиц и политическим подтекстом, вызвавшим вопросы о единстве в руководстве талибов. На церемонии собрались влиятельные представители двух доминирующих фракций талибов – "Сети Хаккани" и духовных лидеров движения из Кандагара, связанных с эмиром Хайбатуллой Ахундзаде. Наблюдатели предполагают, что мероприятие было направлено на то, чтобы продемонстрировать единство на фоне слухов о разногласиях в руководстве "Талибана". Примечательно, что в похоронах также принял участие Гульбеддин Хекматияр, лидер партии "Хезб-е-Ислами", который имеет крайне напряженные отношения с кандагарской фракцией "Талибана".

Однако, несмотря на видимую сплоченность перед лицом общей угрозы и уверения в незыблемости единства движения, окружение прощальной церемонии большим числом вооруженных охранников подчеркнуло растущие опасения по поводу обстановки в сфере безопасности после смерти Халила ур-Рахмана Хаккани.

Убийство столь высокопоставленной фигуры усилило опасения по поводу растущей нестабильности в руководстве "Талибана", еще больше усложнив контроль движения над властью, поскольку оно сталкивается как с внутренними разногласиями, так и с внешними угрозами. Последние события в Афганистане указывают на серьезный провал со стороны аппарата безопасности "Талибана". Проникновение боевика "ИГ-Хорасан" на столь высокий уровень и его нападение на правительственных чиновников делают группировку самой значительной угрозой для временного правительства Афганистана. Повторение подобных терактов впоследствии может привести к обострению внутренних разногласий в рядах талибов.

Источник - НГ
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