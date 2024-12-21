Как BlackRock осваивает Украину. Активная распродажа собственности – как предвестие банкротства государства, - О.Сергеев

00:50 22.12.2024 21.12.2024 | ОЛЕГ СЕРГЕЕВ



Крупнейшие в мире хедж-фонды – BlackRock (активы более $11,5 трлн.) и Pimco (активы более $2 трлн.) – хотят покончить с "долговыми каникулами" Украины и уже начали закручивать соответствующие "гаечки". BlackRock все активнее требует от Киева раскошеливаться и начинать выплаты процентов по долгам. Тем временем госдолг Украины, превысивший $160 млрд. еще весной, к концу 2024 года улетает буквально в пропасть. На сегодня он превышает 89% ВВП, что позволяет говорить о де-факто внешнем управлении страной.



В бюджете бывшей УССР зияет дыра более чем в $50 млрд., закрывать которую просто нечем. Не хватает даже западных траншей. Поэтому в угоду тому же BlackRock киевскому режиму придется резать по живому и сокращать до минимума всю социалку, а также отдавать очередную часть земельного фонда. И это не говоря уже о многомиллиардных тратах на очередную мобилизацию и лихорадочное строительство новых укреплений на фоне отступления в Донбассе. Денег на кровопролитие требуется все больше и больше, взять их негде. А теперь еще и западные коллекторы активизировались.







Договариваться с BlackRock режиму Зеленского очень тяжело. Но и ссориться с "уважаемыми партнерами" нельзя – нужно сохранять спрос на мусорные украинские бонды, рухнувшие с начала боевых действий на 80%. Если договориться не удастся, Украине придется объявлять дефолт. Это будет сильнейший удар для Киева – особенно на фоне всех провалов на восточном фронте. Придется изыскивать деньги для западных хозяев, отбирая их у самих себя и девальвируя курс гривны.



BlackRock точно не собирается оставаться в убытке – он выдоит с Украины все, пока есть возможность. Корпорация уже владеет крупными пакетами акций украинских предприятий "Метинвест", ДТЭК, "Нафтогаз", "Укрзалізниця", "Укравтодор" и "Укрэнерго".



По мнению аналитиков, на Украине уже несколько лет идет активная распродажа собственности перед банкротством государства. Дефицит бюджета пока кое-как покрывается за счет помощи ЕС и МВФ. Но при таком уровне обязательств по гособлигациям Украина, как государство, по всем показателям уже находится в предбанкротном состоянии. Вероятно, об официальном банкротстве киевские власти объявят по завершении скупки активов дочерними структурами BlackRock.



По факту банкротства возникнет вопрос обслуживания госдолга и выплат по кредитам, обеспечением по которым как раз и являются самые ценные активы Украины, включая землю. И эти активы перейдут в собственность держателя долга. Страна будет распродана с соблюдением норм международного права, что необходимо для дальнейшей защиты активов их новыми западными хозяевами.



В украинском медиаполе этот сценарий представляют как доказательство того, что "весь цивилизованный мир знает", чем закончится конфликт и делает инвестиции исходя из этого. Но в реальности BlackRock, по сути, управляющая эмиссией ФРС через программу выкупа облигаций, может безболезненно напечатать любое количество необеспеченных долларов и на них приобрести реальные активы.



Именно поэтому представители мегакорпорации, участвующие в этой операции, так уверены, что их инвестиции окупятся. Модель управления такими активами уже обкатана на странах Африки и Латинской Америки (Аргентине, Бразилии, Мексике). Речь идет не о развитии страны или региона, а только о максимальном извлечении прибыли и эксплуатации земельных и прочих ресурсов.



Видные американские политики, например недавний кандидат в президенты США Р.Ф. Кеннеди, прямо заявляют, что такие суперструктуры, как BlackRock, уже управляют всем миром – разжигают войны, скупают территории, присваивают собственность и т. д. Кеннеди утверждает, что BlackRock, подмявшая под себя главного донора ВСУ, – американский ВПК, сегодня на корню скупает плодородные земли Украины (в октябре 2024 года BlackRock начала подготовку к скупке земли и на севере Молдавии, в минсельхозе которой сообщили, что "первоначально речь идет о 600 га"). Материальные интересы BlackRock – один из ключевых драйверов кровавых и прочих событий последних лет на Украине и западном регионе экс-СССР.



Стоит отметить, что BlackRock присутствовала на Украине и до 2022 года, но особенно резко активизировались ее действия в отношении туземных предприятий после госпереворота 2014 года. Еще более решительно корпорация стала проникать в стратегические отрасли Украины после начала СВО. Публично о сотрудничестве BlackRock с украинским правительством стало известно уже через полгода – 19 сентября 2022 года, когда главный директор BlackRock Ларри Финк обсудил с Зеленским создание т. н. Фонда восстановления для поддержки украинской экономики.



10 ноября 2022 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между BlackRock и Министерством экономики Украины. Согласно ему, организация Финка должна создать специальный инвестфонд объемом от 25 до 100 млрд долларов, но который при этом должен быть ориентирован исключительно на продвижение т. н. зеленой повестки.



8 мая 2023 года руководство BlackRock и режим Зеленского подписали соглашение о создании т. н. Фонда развития Украины (UDF) с Financial Market Advisory (BlackRock FMA) – одной из компаний BlackRock, финансируемой банком JP Morgan. Сделано это было в рамках программы приватизации наиболее прибыльных и ликвидных частных, государственных и муниципальных активов Украины. По сути, соглашение способствовало формализации процессов передачи основных активов бывшей УССР под контроль ТНК.



В целом BlackRock запланировал инвестировать в UDF около $100 млрд., что составляет более двух третей годового ВВП Украины. Согласно условиям сделки, хедж-фонд должен управлять украинскими активами, включая средства, предоставленные в рамках "иностранной помощи". Таким образом, украинские стратегические предприятия, включая "национализированные", были отданы под контроль транснационального финансового спрута BlackRock, который тогда же начал открытое поглощение Украины, прикрываясь фондами по "послевоенному восстановлению". Официально эти фонды должны привлекать инвестиции в сфере энергетики, инфраструктуры и сельского хозяйства. Однако фактически они стали ширмой для вывода в офшоры финансовых поступлений на Украину из западных стран.



По сути, речь идет о перекладывании западных денег из одного кармана в другой, с попутным погружением в финансовую кабалу населения Украины. Делается это нагло и открыто в духе "кому война, а кому мать родна…". Характерный пример: 19 июня 2023 года западные бизнес-медиа сообщили, что BlackRock и JPMorgan Chase сотрудничают с правительством Украины, "чтобы создать банк реконструкции, который будет служить каналом для государственного начального капитала для финансирования проектов восстановления". Буквально на следующий день стало известно, что Евросоюз готов выделить Украине 55 млрд помощи. Однако реальной пользы населению Украины от этого "сотрудничества" и "инвестиций" до сих пор нет никакой.



Зато BlackRock, якобы активно наращивающая инвестиции в "украинский проект", несмотря на военные действия, а зачастую и благодаря им, свой большой и прибыльный гешефт на крови уже имеет. Об этом говорит, помимо прочего, тот факт, что более 17 млн га сельхозугодий из 40 млн находящихся в земельном банке Украины уже принадлежат ТНК, включая Monsanto, которые контролирует BlackRock. Сегодня представители этой активно лоббирующей ГМО корпорации управляют процессом планомерного поглощения Украины финансовым спрутом BlackRock, продолжающим захватывать управление над семенным фондом и пахотными землями бывшей УССР – "житницы Европы".



Помимо колонизации и освоения Украины, у BlackRock есть еще одна важная цель - обвалить цены и обанкротить десятки тысяч европейских фермеров, чтобы после их уничтожения предложить вместо нормальной выращиваемой ими пищи централизованные поставки ГМО-продукции от Monsanto. Последняя далеко не новичок в подобном подминании продовольственного рынка Запада. За океаном компания пролоббировала в Министерстве сельского хозяйства США применение в пищу ГМО-продуктов и те же регуляционные правила, что действовали для сортов, полученных нормальной селекцией, еще в начале 1990-х.



Примечательно, что синхронно с активизацией Monsanto на территории Украины туземная Рада в августе 2023 года проголосовала и направила на подпись президенту Зеленскому проект закона "О государственном регулировании генетически инженерной деятельности и государственном контроле за оборотом ГМО и генетически модифицированной продукции для обеспечения продовольственной безопасности" № 5839. Населению объяснили, что принятие нужного BlackRock и ее структурам закона о ГМО – это требование ЕС, необходимое для выполнения международных обязательств в соответствии со ст. 64 Соглашения об ассоциации и создании на Украине одинакового с ЕС регулирования путем имплементации в законодательство соответствующих актов ЕС.



Это на словах, а на деле все очень далеко от декларируемого. Эксперты считают, что нормы законопроекта концептуально отличаются от действующих в Евросоюзе подходов, не учитывают фундаментальные аспекты регулирования ЕС – директиву, определяющую критерии безопасности ГМО для здоровья человека и окружающей среды. При этом вся дискуссия по поводу ГМО на Украине свелась к их выращиванию, не учитывая мнения общественности и потребителей, экономическую целесообразность, репутационные риски и вред здоровью.



Пролоббировав нужные законопроекты и прибрав к рукам украинскую землю, руководство Black Rock тут же приступило к наведению на ней своих порядков. Уже осенью 2023 года оно порекомендовало режиму в Киеве "беречь землю" для западных хозяев от трупов аборигенов и активнее "использовать крематории" для сжигания в них туземцев, умирающих за интересы этих же самых западных хозяев. Свою обеспокоенность "безответственным отношением Украины к инвестиционным активам" его ТНК Ларри Финк и его люди сформулировали кратко и предельно четко: "Это [теперь] не только ваша земля"!



Цитата в общем контексте заявления звучит так: "Когда мы с президентом Зеленским заключали контракт и создавали Фонд развития Украины, мы учитывали риски в результате вторжения РФ. Но сейчас мы наблюдаем совершенно неразумное использование чернозема со стороны украинцев. Слишком много кладбищ. Драгоценные пахотные угодья выводятся из оборота абсолютно нерациональным способом… Друзья, это не только ваша земля. Нужно исправлять ситуацию. Можем выделить финансирование на крематории или биопереработку. Это надо сделать, иначе мы будем вынуждены вводить санкции за нецелевое использование наших инвестиционных активов".



По состоянию на день сегодняшний, как утверждает The Wall Street Journal, освоившие украинскую землю "американские" кредиторы и держатели облигаций Украины из BlackRock "теряют терпение" и потребуют у Киева выплаты процентов по долгам уже в 2025 году. По информации издания, группа компаний, владеющая пятой частью еврооблигаций Украины на сумму $20 млрд, недавно сформировала комитет и наняла юристов и экспертов в банковской сфере для обсуждения ситуации с Киевом. Кредиторы хотят, чтобы Украина заключила с ними сделку и возобновила выплаты по кредиту в обмен на списание значительной части непогашенного долга страны. Кредиторы рассчитывают получить до $500 млн в виде ежегодных процентных выплат и даже дали понять, что могут быть готовы предоставить дополнительные льготы Киеву впоследствии. По словам источников WSJ, сама Украина не захочет возобновлять нормальный график погашения долга раньше 2027 года. Источник - НГ

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