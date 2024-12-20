Нерешительность хуже предательства: станет ли Вучич новым Януковичем? - А.Белов

01:03 22.12.2024 20.12.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Отказ президента Сербии поддержать представленный в Скупщину проект закона об иноагентах чреват очередным майданом



"Никто не может ответить, почему мы субсидируем Канаду на сумму более 100 млн долл. в год? Это бессмыслица! Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом. Они бы значительно сэкономили на налогах и военной защите. Я думаю, что это отличная идея. 51-й штат!!!" – написал в одной из социальных сетей избранный президент Дональд Трамп, продолжая активно продвигать тему "добровольного" присоединения Канады к Соединенным Штатам Америки.



Если кому-то кажется, что это просто затянувшаяся шутка довольного собой победителя президентской гонки в США, то спешу вас разочаровать. Все намного серьезнее. Превращение мира в многополярный включает в себя в том числе процесс, как бы его помягче назвать, собирания земель, укрупнения регионов, между которыми в итоге не должно остаться никаких пробелов и белых пятен.



И я вполне допускаю, что сегодняшние вбросы Трампа, а также его давнишнее желание выкупить у Дании Гренландию имеют своей целью появление на мировой политической карте страны размером с целую часть света – Северную Америку. Помнится, в свое время США в России называли Североамериканскими Соединенными Штатами. Ну вот теперь, возможно, это название снова будет соответствовать истине.



Впрочем, известный нам по бизнесу процесс "слияния и укрупнения" происходит не только в головах американских стратегов, но и у их коллег в Европе, также пытающихся застолбить территорию, перед тем как всем придется окончательно размежеваться. Не далее как на этой неделе будущий (с вероятностью в 99%) канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина принадлежит Западу, читай: Европе, и ни у кого из его коллег на этот счет нет никаких сомнений.



Ну что касается Украины, с экспансионистскими планами Мерца готово поспорить политическое руководство России и, что еще более важно, наше министерство обороны. На их аргументы у Европы ответа нет и европейцы сами в этом признаются.



А вот насчет другой "неопределившейся" в своих геополитических предпочтениях и, как следствие, статусе страны – Сербии, все на самом деле не так однозначно, и ее судьба решается буквально в данный момент.



Разумеется, Европа (коллективный Запад) стремится забрать ее к себе, точнее под себя. Но для начала они хотят слегка "подрихтовать" сербов, доведя их до образца среднестатистического европейского обывателя, сочувствующего Украине и считающего русских угрозой.



Именно ради этого с сербским руководством прямо сейчас проводится "воспитательная работа".



Так, несколько дней назад стало известно, что США решили наложить санкции на сербскую компанию "Нефтяная индустрия Сербии", совладельцами которой являются "Газпром-нефть" (50%) и "Газпром" (6,15%). Об этом объявил сам президент Сербии Александр Вучич.



"Я только что закончил встречу с Агентством безопасности и информации Сербии, на которой мы рассмотрели официально полученную информацию о том, что против "Нефтяной индустрии Сербии" будут введены санкции со стороны США и некоторых других стран. Мы обсудили, как действовать в этой ситуации, как реагировать и как обеспечить безопасность граждан Сербии. Для нас крайне важно, чтобы люди в Сербии, несмотря на серьезные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не ощутили этого на своем уровне жизни, в работе и в повседневной жизни. Исходя из этого мы будем действовать и уже завтра начнем переговоры с американцами, русскими и всеми остальными".



Как видим, даже в этом высказывании прослеживается нежелание сербского лидера рвать связи с Россией, которые на самом деле обусловлены особым отношением сербов к русским и наоборот.



"Помимо существенного повода для 9 мая, а именно победы над фашизмом, о котором мы с Робертом Фицо уже договорились поехать в Москву, перед этим нам придется поговорить с Россией о газовом соглашении. На эту зиму мы обо всем договорились, все работает достаточно хорошо", – заявил Вучич, анонсировав свой визит в Россию на празднование 80-летия победы над нацизмом.



Казалось бы все однозначно: "Вучич – наш" и не предаст братской дружбы даже под прямым нажимом западных колонизаторов. Но на самом деле это не совсем так. В реальности нынешнее сербское руководство, как и во многом сербское общество, пытаете усидеть сразу на двух стульях, сохранив особые отношения с Россией, но при этом вступив в Евросоюз. Для меня большая загадка, почему особенно на фоне событий последних лет в Белграде не понимают, что это невозможно – все равно придется выбирать, но факт остается фактом.



Именно с этой нерешительностью и неопределенностью связано усиливающееся давление на Сербию со стороны западных структур, ставящих, похоже, своей целью разжигание в республике очередного "майдана" (напомним, предыдущий имел место в 2000 году). Только за последние четыре года работающие в Сербии западные НКО, различные медиа и другие "гуманитарные" организаций получили грантов на сумму в €426 млн. Вучич об этом знает.



Казалось бы существует эффективное средство борьбы с нежелательным влиянием таких организаций – закон об иноагентах, давным-давно принятый в США и Европе, не так давно в России (и показал себя крайне успешно), а также в Грузии, из-за чего в Евросоюзе начался форменный шабаш, продолжающийся до сих пор. Вот как сильно принятие такого закона наступает на хвост глобалистам-колонизаторам.



Желая защитить собственный суверенитет, по такому же пути решили пойти в парламенте Сербии, внеся соответствующий законопроект на рассмотрение. Но тут вдруг вмешался сербский президент, заявив свое категорическое "нет" появлению закона.



При этом, как пишут сербские источники, Вучич даже не стал утруждать себя объяснением причин отказа, просто указав, что "они есть". Вместо этого президент Сербии отчего-то заявил, что появление закона об иноагентах не входит в повестку работы правительства, а сам он безразлично относится к данной теме, поскольку граждане республики "и так знают, кто работает на свое, а кто на чужое государство".



Создается впечатление, что Вучич не отдает себе отчета в уровне опасности, которая угрожает Сербии. Но на самом деле впечатление это обманчивое. Не далее как на минувшей неделе сербская делегация во главе с заместителем премьер-министра Сербии Вулиным, в состав которой входил руководитель оперативного отдела Агентства безопасности и информации (BIA – сербский аналог российских СВР и ФСБ) Марко Парезанович, посетила с официальным визитом Китай.



Так вот, одной из тем, которой в ходе переговоров в Доме народных собраний Пекина было посвящено особо пристальное внимание, стал "обмен опытом в области контрразведывательной работы и борьбы с цветными революциями".



Одновременно с этим, сам сербский лидер, комментируя недавние события в Сирии, заявил, что он, как Асад, покидать страну не намерен.



"Всем тем, кто хочет уничтожить Сербию, могу передать, что мы никому не служим. И если кто думает, что я, как Асад, убегу, то это не так. Я всю жизнь прожил в Сербии, благодарен ей за все и останусь здесь до конца. Буду сражаться за Сербию и служить ей одной, сербскому народу и всем гражданам нашей страны. Но только не иностранцам! Не тем, кто желает поражения, унижения и разрушения Сербии".



Звучит, конечно, решительно, но есть одно важное обстоятельство. Как мне кажется, аналогия с Асадом не совсем корректна. Там, в Сирии, все-таки имела место Гражданская война и иноземное (американское) вторжение. В Сербии ничего такого нет. И потому нынешняя ситуация в республике больше роднит ее с Украиной 2013 года, а самого Вучича с Януковичем. И вот в этой парадигме все выглядит для сербского лидера довольно тревожно.



Главной движущей силой потенциального майдана в Сербии станут не бородатые радикалы с автоматами, а собственная молодежь, которую будет довольно сложно обвинить в антисербских настроениях. Чтобы понять, как это может быть, к сожалению, далеко ходить не нужно. Достаточно вспомнить недавние студенческие протесты, "стихийно" вспыхнувшие в ноябре этого года после катастрофы на железнодорожном вокзале Нови-Сада, в результате которой погибли 14 человек.



Ни проведенное расследование, ни суровые наказания виновных, ни уволенные министры, ни даже выплаченные компенсации пострадавшим не удовлетворили сербскую оппозицию, включившую, понятно по чьему сигналу, свой протестный ресурс.



Как сообщала местная пресса, студенты блокировали работу факультетов по всей стране и каждый день на 15 минут перекрывали движение на улицах разных городов. Уровень синхронизации их действий не оставлял сомнений в том, что все это организованная и хорошо спланированная акция.



А теперь просто мысленно масштабируйте эти акции, распространив их на всю территорию Сербии, и задайте себе вопрос, хватит ли решимости у сербского руководства в случае необходимости применить силу против местных "онижедетей"? Хватит ли лично у Вучича мужества противостоять давлению извне, которое безусловно возникнет на фоне подобных событий?



У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Зато в памяти есть пример Януковича, который также как и президент Сербии прислушивался к мнению европейских политиков. Чем это закончилось для Украины, все мы хорошо знаем. Чем это может закончиться для Сербии – нам еще только предстоит узнать.



Но одно ясно уже сегодня: порой нерешительность, проявленная в самый важный для страны момент, может быть приравнена к предательству ее национальных интересов, предательству интересов ее народа. И хорошо бы, чтобы Вучич об этом помнил. Источник - fondsk.ru

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