Погостили и хватит: Турки выгоняют сирийских беженцев на родину, - Ксения Логинова

07:21 22.12.2024

22 декабря 2024



Оппозиция решила использовать миграционный вопрос в свою пользу



В Турции задумались над принудительным возвращением домой сирийских беженцев. Парламентская оппозиция страны уже приступила к подготовке соответствующих инициатив. Глава Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель призвал аннулировать временный статус беженца и создать максимальные условия для реэмиграции. Оппозиция считает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана главным выгодополучателем от падения режима Башара Асада и задумалась над тем, как использовать против него миграционный вопрос. Подробности - в материале "Известий".



Беженцы должны покинуть страну

"Сирийского режима больше не существует, Башара Асада нет, все причины [предоставления убежища] исчезли. Беженцы должны покинуть нашу страну как можно скорее. Мы [представители оппозиционной партии] диаметрально противоположны Эрдогану в этом вопросе", - заявил председатель оппозиционной парламентской Народно-республиканской партии Озгюр Озель.



По его словам, НРП уже приступила к подготовке собственного пакета предложений по изменению турецкой миграционной политики. В частности, инициатива оппозиции позволит беженцам отправиться в Сирию "безопасно, быстро и никогда не возвращаться".



В качестве первого этапа политик предложил пересмотреть те основания, по которым гражданам соседней страны был предоставлен временный статус защиты. Озгюр Озель раскритиковал миграционную политику Анкары за последние 13 лет, в течение которых продолжалась гражданская война в Сирии, назвав ее крайне непоследовательной и ошибочной.



Лидер оппозиционной партии считает президента Реджепа Тайипа Эрдогана главным бенефициаром от падения режима Башара Асада. При этом он отметил, что в настоящее время в Сирии "начался переходный период, который полон неопределенности, насколько Турция реально сможет защищать свои национальные интересы".



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"Необходимо отстаивать правду и сохранять хладнокровие", - призвал Озель. В настоящее время НРП разделяет позицию турецких националистов, выступая с максимально жесткими антимиграционными инициативами.



Похожие предложения уже выдвигал и лидер Хорошей партии Мюсават Дервишоглу, подчеркнув, что "Асад ушел и турецкому гостеприимству пришел конец". По его словам, его партия обратилась в Высший административный суд Турции с прошением аннулировать гражданство республики для получивших его ранее почти 240 тыс. сирийцев.



Он подчеркнул, что инициатива оппозиционной партии заключается в стимулировании добровольного возвращения на родину сирийских беженцев в первые шесть месяцев 2025 года, а с 1 июля предложил аннулировать статус всех находящихся под временной защитой в Турции сирийцев.



Официальные турецкие власти тем временем говорят о необходимости добровольного, безопасного и организованного возвращения сирийских беженцев на родину. В последние несколько недель страна открыла погранпереходы с соседним государством, однако речь не идет о массовой реэмиграции.



Козыри оппозиции

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева в беседе с "Известиями" отметила, что нынешний председатель Народной республиканской партии Озгюр Озель, одной из крупнейших оппозиционных сил в стране, получил этот антимигрантский дискурс по наследству от своего предшественника Кемаля Кылычдароглу.



- НРП вообще долго выстраивала свою внутриполитическую программу на антисирийских настроениях и разрабатывала наполеоновские планы по возвращению беженцев на родину, - говорит Сбитнева.



Лагерь беженцев на турецко-сирийской границе



До последних событий в Сирии эта риторика использовалась еще и против правящей элиты страны, которая постоянно критиковалась то за лагеря для беженцев, то за "открытые границы" и якобы бесконтрольные систематические потоки этих вынужденных переселенцев, пояснила тюрколог.



По ее словам, этот вопрос в Турции очень чувствительный и взрывоопасный.



- И потому он активно подхватывается оппозицией для расшатывания стула, на котором сидит власть. В начале декабря в связи с отъездом Башара Асада и падения его режима многое изменилось. Президент Турции одним из первых заявил, что самые трудные времена для сирийского народа позади и Анкара возьмет вопрос возвращения переселенцев под свой контроль, - считает эксперт.



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Таким образом глава государства намекнул, что пора бы ехать домой, отметила специалист.



- Почти то же самое на днях заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан, сообщив, что Турция должна обеспечить возможность для возвращения сирийцев. При этом беженцев настоятельно попросили из Турции в самый уязвимый момент, когда в Сирии еще нет официального правительства, - полагает аналитик.



Она добавила, что обстановка не самая благоприятная для такого возвращения.



- Более того, все большие обороты набирает дискурс о том, что Турция, буквально жертвуя собой, защитила беженцев, а теперь с широким сердцем готова отпустить их в родную гавань, якобы больше никто не посодействовал, а она смогла. Вот это ее умение вывернуть даже порой очевидно не самые успешные политические решения в свою пользу поражает, - поделилась Сбитнева.



Она считает, что как бы парадоксально это ни звучало, теперь призывы оппозиции и правящих кругов Турции звучат практически в унисон в отношении сирийских беженцев.



- Из козырей у НРП остались разве что едкие замечания в адрес правящей Партии справедливости и развитие темы в духе "а почему не раньше", - подытожила тюрколог.



Увеличить рейтинги

Младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров в разговоре с "Известиями" отметил, что вопрос, связанный с возращением на родину сирийских беженцев, был одним из ключевых пунктов программы оппозиции на президентских выборах в Турции в 2023 году.



- Кемаль Кылычдароглу заявлял, что вышлет сирийcких беженцев домой в течение двух лет. Таким образом оппозиция стремилась привлечь на свою сторону голоса тех граждан, которые не были довольны миграционной политикой Реджепа Тайипа Эрдогана, - пояснил эксперт.



Он добавил, что очевидно, на начальном этапе развития сирийского кризиса турецкие власти не могли в полной мере оценить масштабы будущего потока беженцев.



- Еще в 2012 году звучали заявления о том, что Турция не сможет принять более 100 тыс. сирийцев, а сейчас в стране, по официальным данным, находится порядка 3 млн беженцев. Несмотря на то что такой поток сирийцев создал определенное напряжение в турецком обществе и стал дополнительной финансовой нагрузкой, официальные власти использовали ситуацию во внешнеполитическом дискурсе, - уверен специалист.



Захотят ли они вернуться на родину при новой власти

По мнению тюрколога, таким образом демонстрировалось, что Анкара заботится о мусульманах, работает во благо простого народа и прикладывает усилия для снижения насилия в регионе.



- На текущем этапе Турция выглядит одним из бенефициаров от ситуации, складывающейся в Сирии. Раньше оппозиция приводила сирийский кризис в пример неудачной политики Эрдогана и невозможности реализации амбиций президента, - считает Гузаеров.



Однако, как полагает аналитик, теперь Анкара демонстрирует ситуацию как победу своей долгосрочной стратегии. Все это активно используется для позитивного пиара действующей власти внутри страны, что может сказаться на повышении рейтингов Реджепа Тайипа Эрдогана, считает политолог.



- Оппозиция в данном случае стремится противодействовать увеличению рейтингов главы государства. Прошедшие выборы продемонстрировали, что у нее есть шанс к приходу к власти при успешной реализации своей стратегии, - рассказал тюрколог.



Поэтому оппозиционные силы, по его мнению, указывают на вероятное ухудшение ситуации в Сирии и начало нового витка потока беженцев в страну, несмотря на заявление официальных представителей, что число сирийцев, уезжающих на родину, с каждым днем увеличивается.