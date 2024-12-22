Александр Усик отстоял свои титулы в бою с Тайсоном Фьюри. Британцу отгрузили в репу до нокдауна

09:26 22.12.2024

22 декабря 2024

Римма Каратаева



Украинец Усик защитил титулы WBA, WBС, WBO и IBO в супертяжелом весе в поединке-реванше с Тайсоном Фьюри. Все трое судей поставили 116-112, сообщает Orda.kz со ссылкой на телеграм-канал "Спорт Шредингера".



После этого боя у 37-летнего Усика новый рекорд - это его 23-ая победа на ринге (14 КО), а у 36-летнего британца Фьюри теперь два поражения - 34-2-1 (24 КО).



За этот бой боксеры получат рекордный гонорар, он может составить 190 млн долларов.



В первом поединке Усик в мае победил раздельным решением, отправив Фьюри в нокдаун в девятом раунде.



Перед вторым боем с Фьюри Усик оставил пояс IBF, чтобы не защищать его перед обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа из Британии.