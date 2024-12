В Конго близ города Луло перевернулся паром - более 200 погибших и пропавших без вести

В результате трагического инцидента в африканской стране погибли 38 пассажиров



При крушении парома в Конго погибли 38 человек, еще 100 пропали без вести. Это произошло менее чем через четыре дня после того, как на северо-востоке страны перевернулось еще одно судно, в результате чего погибли 25 человек.



На данный момент спасены двадцать человек, сообщает Associated Press.



Крушение парома поздно вечером в пятницу произошло менее чем через четыре дня после того, как на северо-востоке страны перевернулось еще одно судно, в результате чего погибли 25 человек.



По словам Джозефа Джозефа Канголинголи, мэра Ингенде, последнего города на реке перед местом аварии, паром следовал в составе колонны других судов, и пассажирами были в основном торговцы, возвращавшиеся домой на Рождество.



По словам жителя Ингенде Ндоло Кадди, на борту парома находилось "более 400 человек, поскольку он заходил в два порта, Ингенде и Луло, по пути в Боенде, поэтому есть основания полагать, что погибших было больше".



Конголезские власти часто предостерегали от перегрузки судов и обещали наказать тех, кто нарушает меры безопасности на реках. Однако в отдаленных районах многие люди не могут позволить себе пользоваться общественным транспортом по немногочисленным дорогам, констатирует Associated Press.



По меньшей мере 78 человек утонули в октябре, когда перегруженная лодка затонула на востоке страны, а 80 человек погибли в аналогичной аварии недалеко от Киншасы в июне.



Последняя авария вызвала гнев против правительства за то, что оно не оснастило конвой плавсредствами, подчеркивает Associated Press.



Нэсти Бонина, член местного правительства и видный деятель в Мбандаке, столице Экваториальной провинции, где затонул паром, осудил власти за то, что они должным образом не отреагировали на недавние события.



"Как может судно передвигаться ночью под бдительным присмотром агентов речной службы? И сейчас мы фиксируем более ста смертей", - сказала Бонина.



В этой центральноафриканской стране все чаще происходят опрокидывания перегруженных судов, поскольку все больше людей по соображениям безопасности отказываются от немногих доступных дорог в пользу деревянных паромов, которые рушатся под тяжестью пассажиров и их грузов.



На дорогах часто происходят смертоносные столкновения между конголезскими силами безопасности и боевиками, которые иногда блокируют основные подъездные пути.



