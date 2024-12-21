 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США. Обиделся и нападет
12:04 22.12.2024

Трамп заявил о возможности возврата Панамского канала в собственность США
Денис Тельманов

Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала, предложив вернуть его США, если правила передачи не будут соблюдены.
Как пишет Newsweek, избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала. Он указал, что плата за проход судов через канал, взимаемая Панамой, является "смехотворной", учитывая щедрость, проявленную США при передаче канала. Трамп подчеркнул, что Панамский канал имеет жизненно важное значение для экономики и национальной безопасности Соединенных Штатов.

Трамп также отметил, что Китай, по его мнению, не должен пользоваться Панамским каналом, так как это противоречит условиям его передачи. Он акцентировал внимание на том, что, когда президент Джимми Картер передал канал Панаме, управление им должно было осуществляться исключительно Панамой.

"Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов", – заявил Трамп. Он также напомнил, что канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году. Это произошло после подписания договоров между США и Панамой, согласно которым Панама получила контроль над трансокеанским маршрутом, гарантируя безопасный транзит кораблей всех наций.

Ранее Трамп предлагал Канаде и Мексике войти в состав США вместо продолжения субсидирования этих стран. Также он заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, на что правительство Канады выразило решительное намерение отстаивать свои интересы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предупредил Европейский союз о введении постоянных пошлин, если Европа не увеличит закупки нефти и газа из США для устранения дефицита в торговых отношениях. Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но отметил, что тот может приехать. Также Трамп в шутливой манере назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором "великого штата Канада" на фоне споров о возможных введениях жестких тарифов на товары из Канады.

Источник - vz.ru
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