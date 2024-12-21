Швеция столкнулась с резким ростом преступности из-за мигрантов

12:34 22.12.2024

Елизавета Коновалова

21.12.24

Правоохранительные органы бьют тревогу и требуют увеличения штата сотрудников

В Швеции зафиксировали резкий всплеск преступности среди несовершеннолетних мигрантов. Так, число расследуемых убийств по сравнению с прошлым годом выросло более чем в 3 раза. Такую информацию распространяют местные СМИ.



Многие эксперты связывают эту проблему с деятельностью этнических группировок, которые вербуют подростков-иностранцев. Пользуясь тем, что шведское законодательство не предусматривает серьезного наказания за преступления, совершенные лицами до 15 лет, эти структуры нанимают себе малолетних киллеров. К тому же им платят значительно ниже рыночной цены. Аналитики уверены, что именно распространение такой схемы спровоцировало рост преступности в стране.



Так, если за первые 8 месяцев 2023 года было зарегистрировано 31 убийство, совершенное несовершеннолетними, то уже в этом году показатель перевалил за сотню и достиг отметки в 102 случая. Более того, по данным местных властей, подобного рода преступления стали чаще происходить в общественных местах, из-за чего среди жертв оказываются случайные прохожие.



Между тем эксперты отмечают и тот факт, что в 2019 году Швеция активно принимала беженцев с Ближнего Востока. В результате чего в стране оказалось более 1 млн мигрантов, причем численность местного населения равняется 10,5 человек. Уже сейчас правоохранительные органы начали бить тревогу и призывают к увеличению штата полицейских, а также к усилению судебной системы и тюремной инфраструктуры. В противном случае они пророчат Швеции стать "раем для гангстеров". На фоне этого в стране начались массовые антимигрантские протесты среди местных жителей. В то время как политики по-прежнему предпочитают воздерживаться от резких заявлений.



По другому пути в вопросе миграционной политике решили пойти в США. Так, ранее за Лос-Анджелесом был закреплен

на законодательном уровне статус "города-убежища" для иностранных граждан. Предполагается, что новый закон защитит мигрантов от депортации, которая им может грозить в связи с ужесточением миграционной политики, которое обещал новоизбранный президент США Дональд Трамп.