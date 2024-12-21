Курская дуга, 21 декабря: Зеленский призвал ВСУ не стесняться слова "каратель" - СП

12:45 22.12.2024

Курская дуга, 21 декабря: Зеленский призвал ВСУ не стесняться слова "каратель" - москали карателей боятся

Пленные сознаются на допросах, что командование отдает приказы на расстрелы мирных жителей и что это идет из Киева

Александр Ситников Александр Ситников



Стали известны подробности удара из американской РСЗО "Хаймарс" по курскому Рыльску. Враг обстрелял город из Сумской области двумя волнами по шесть ракет MGM-140B ATACMS Block 1A с кассетной боевой частью. Первый прилет был зафиксирован в 15:30, вскоре взвыли одновременно сигналы ракетной опасности как на территории Белгородского региона, так и Курской области.



Пострадал центр Рыльска - семь объектов социального значения и Дом культуры, колледж, магазины, одноэтажные и многоквартирные дома, а также офисы OZON, Wildberries и СДЭК. Много машин, которые припарковались как раз возле этих офисов, сгорело прямо же на месте. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей.



Наши эксперты недоумевают, зачем использовать дорогостоящие американские ракеты не по военным целям, тем более с учетом краха ВСУ под Курахово? Военкор Александр Сладков уверен, что у оккупантов совсем плохо стало в зоне вторжения.



ВСУ, как когда-то гитлеровцы, винят в потерях "генерала Мороза"

Он пишет: "Начиная с 2014 года ВСУ, сильно проигрывая на фронте, начинают мстить ударами по гражданскому населению. Это железно. Я думал они, как воины, стали моральнее, ан нет, ошибся… Старую песню затянул противник. Значит, делишки у них совсем под откос пошли".



Также считает и телеграм-канал "Северный ветер": "Обезумевший от бессилия враг при поддержке западных хозяев пошел на крайние преступные шаги - ударил по гражданским объектам города Рыльска. Погибли мирные жители. Натовцы, упиваясь ролью кукловода, руками своих нацистских „игрушек" убивают русских людей, наивно думая, что остаются в тени. За каждую каплю крови жителя Рыльска они прольют реки своей".



То, что наши хорошенько прижали противника, подтверждают кадры с геолокацией. На них видно, как "северяне" прорвались в село Кругленькое и заняли позиции на восточной окраине в сторону Малой Локни. Картоделы оценили продвижение ВС РФ на 1,5 километра, а сами координаты говорят, что населенный пункт близок к освобождению (см. карту).



Судя по всему, бойцы группировки "Север" выдавили оккупантов из лесного массива в направлении населенных пунктов Викторовка и Новоивановка, а также, по надежным данным с мест, преодолели свыше 250 метров в окрестностях деревни Леонидово. В свою очередь ВСУшники предприняли две безуспешные попытки контратаковать в направлении Погребков и восточнее села Дарьино, причем не маленькими силами.



Наша аэроразведка обнаружила немецкий ЗРК "Ирис-Т" в окрестностях города Сумы, который прятался в специальном ангаре. По нему прилетел крылатый ФАБ, чтобы уничтожить наверняка.



Американский Институт изучения войны (ISW) нехотя признал успехи россиян, но по-прежнему приписывает их мифическим северокорейским войскам. Доказательств до сих пор нет, но официальный представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил 19 декабря, что, по оценкам США, в Курской области было убито и ранено "несколько сотен" северокорейских военнослужащих. Такое впечатление, что генерал лично пересчитал "двухсотых" из армии КНДР.



Украинская "телега" считает, что Зеленский будет всех уверять что "если бы не чучхе, то украинцы взяли бы Курчатов с АЭС". Типа, все было рассчитано, но вмешались войска "Оси". Если это так, то группировка "Пiвнiч", согласно военной науке, должна была вывести свои пiдроздiли с невыгодного участка фронта.



Однако по данным "северян", противник, напротив, продолжает перебрасывать войска в Курскую область, хотя большинство из этих вражеских батальонов и бригад не успели завершить восстановление после отступления на других направлениях. До каждого рядового "миколы" доведено, что Зеленский требует от командования ВСУ любой ценой сохранить контроль над оккупированными территориями Курской области до инаугурации Трампа.



Кстати, каждому "херою" приказано расстреливать гражданских людей, говорящих в зоне вторжения по-русски. Военнопленный Богдан Никитченко, который попал в Курскую область 2 декабря и успел сдаться, сказал на камеру, что у укровояк есть приказ - "стрелять, если не украинцы, даже гражданских".



На вопрос "Ты расстреливал?", боевик ВСУ ответил - "Расстреливал". А потом начал жаловаться, как плохо им было: "На неделю нас завели за речку. Мы неделю там пробыли, отморозили там себе руки, ноги. Мне предложили, давайте сдадимся. Пришла группа из семи человек. Но мы побоялись сдаться сразу, потому что, мало ли, они могли нас расстрелять. Но потом так получилось, что ваш солдат ходил один. Он подошел, и мы просто вышли из укрытия".



По его словам, в ВСУ имеется спецподразделение, вероятно, ССОшников, которое под видом российских солдат заходило в села и расстреливало мирное население, а также есть заградотряды из "летчиков Геринга" - лучших асов "Птах Мадяра", которые уничтожают своих же бойцов, если те решатся сдаться.



Почему-то эксперты ISW избегают тему зверств украинских неофашистов, зато всякий раз ерничают, что "русские не могут освободить свою землю". Впрочем, удивляться тут нечему.