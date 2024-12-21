 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан. Асроржон Аскаров назначен новым руководителем "Региональных электросетей"
13:10 22.12.2024

Исполняющим обязанности председателя компании "Региональные электрические сети" стал Асроржон Аскаров.

Асроржон Акрамович Аскаров назначен исполняющим обязанности председателя правления АО "Региональные электрические сети" (РЭС), сообщила пресс-служба компании.



До назначения он работал заместителем председателя правления по экономике и финансам РЭС.

Асроржон Аскаров родился в 1978 году. В 2001 году окончил Ферганский политехнический институт, в 2008 году - Ташкентский государственный экономический университет, а в 2009 году - Академию государственного управления.

Ранее он также занимал должности советника председателя "Узбекэнерго", советника директора филиала компании "Энергосотиш".

Улугбек Мустафаев, который с 2019 года возглавлял предприятие "Региональные электрические сети", 19 декабря был назначен исполняющим обязанности хокима Джизакской области.

Источник - Газета.uz
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