Каменная пустыня или мост в будущее. Что может дать Ваханский коридор и почему его не могут открыть

13:43 22.12.2024 Ваханский коридор когда-то разделял Российскую и Британскую империи (карта)



За более чем три года пребывания движения "Талибан" у власти в Афганистане Пекин стал для них одним из главных внешнеполитических партнеров. Китайские власти оказались первыми в мире, кто принял верительные грамоты у назначенного талибами посла. Помимо чисто географической близости, тесные контакты Пекина и Кабула объясняются наличием огромных экономических интересов КНР на афганской территории. Правда, несмотря на наличие общего участка границы, прямой дороги, связывающей две страны, так и не построили - но хотят. Она должна пролегать через 300-километровый Ваханский коридор, где сейчас можно встретить разве что пастухов-кочевников.



Трудности признания



В августе 2021 года Китай стал одной из немногих стран, которая не эвакуировала свое посольство в Кабуле, когда туда заходили боевики движения "Талибан". Затем МИД КНР проинформировал о готовности к диалогу с новым временным правительством Афганистана, сформированным талибами.



Имея общую 91-километровую границу, Пекин и во времена Исламской Республики Афганистан (ИРА) был заинтересован в сотрудничестве с Кабулом, прежде всего в экономической сфере.



Так, согласно данным Национального управления статистики и информации ИРА, в 2020 году Китай с общим объемом $986,5 млн стал вторым крупнейшим (после Ирана) поставщиком своих товаров для афганских потребителей.



Начиная с сентября 2021 года представители правительства "Талибана" и руководства Китая проводят регулярные консультации. В марте 2022 года глава китайского МИД Ван И стал пятым министром иностранных дел, нанесшим визит в Кабул с момента захвата власти в Афганистане талибами.



Министр иностранных дел Афганистана Мавлави Амир Хан Муттаки приветствовует министра иностранных дел Китая Ван И в Кабуле / март 2023



И хотя формально Китай не признает сформированное радикалами правительство Афганистана, в сентябре 2023 года Пекин стал первым, кто официально назначил нового посла в Кабуле с момента установления власти "Талибана" (в то время как, например, российский посол Дмитрий Жирнов вручал верительную грамоту еще прежним властям). Более того, в январе 2024 года председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты от назначенного талибами посла в Пекине Билала Карими. Де-факто это было признанием легитимности режима талибов в Афганистане со стороны государства, являющегося постоянным членом Совбеза ООН.



Не просто бизнес



Главным двигателем афгано-китайских отношений остается экономика, а конкретно полезные ископаемые Афганистана, в которых заинтересованы компании КНР. Помимо этого, китайские товары имеют широкое хождение на афганском рынке.



Китай отправил в Афганистан первую партию грузов сухопутным путем / КПП "Торхам" (афгано-пакистанская граница) / сентбрь 2023



По итогам 2023 года Китай стал третьим крупнейшим импортером для Афганистана, поставляя примерно 15% всех импортных товаров в страну - впереди только Иран (23%) и Пакистан (19%).



В начале 2023 года китайская компания CAPEIC подписала с талибами 25-летний контракт на добычу нефти. Согласно документу, ежегодно в Афганистан будет инвестироваться $150 млн.



Другим потенциальным направлением для Пекина является добыча меди, запасы которой в Афганистане могут достигать более 4 млрд тонн.



Еще в 2007 году китайские корпорации Jiangxi Copper и Metallurgical Corporation of China выиграли тендер на сумму $3 млрд долларов на разработку медного месторождения в провинции Логар. В регионе планировалось развитие инфраструктуры, в частности, строительство железной дороги и электростанции, однако пока эти планы не были реализованы. Объемы запасов меди в руднике Мес-Айнак, по оценкам специалистов, составляют примерно 11 млн тонн, что делает его вторым по величине в мире.



В июле 2024 года представители "Талибана" и китайских бизнес-кругов провели церемонию перерезания ленточки для строительства дороги к руднику, что, по словам китайских чиновников, стало "значительным шагом" вперед.



Так или иначе реализация всех проектов на афганской территории осложняется проблемами в сфере безопасности. По данным австралийского Института экономики и мира (IEP), составляющего Глобальный индекс терроризма, в 2022 году в стране было совершено на 75% терактов меньше, чем годом ранее. Однако Афганистан по-прежнему занимает первое место в рейтинге наиболее опасных стран с точки зрения терроризма.



Кочевники и ледники



Одним из наиболее проблемных вопросов в отношениях Кабула и Пекина является Ваханский коридор. Расположенный на пересечении известных древних торговых путей, этот маршрут многие эксперты не без оснований называют "стратегическим стержнем" Евразии.



Коридор внешне напоминает хвост - это полоска афганской территории длиной более 300 км и шириной до 64 км, которая разделяет Пакистан и Таджикистан и заканчивается на 92-километровой границе с обширной китайской провинцией Синьцзян. В конце XIX века Ваханский коридор служил буферной зоной или "ничейной территорией" между царской Россией и Британской Индией: с севера его ограничивает река Пяндж, с юга - неприступный горный хребет.



Это суровое место: горные вершины, ледники, каменистые русла рек и горячие источники. Протекающая через всю Центральную Азию река Амударья берет свое начало именно здесь, а большая часть местности находится на уровне почти 5000 метров над уровнем моря.



Население региона составляет около 13 000 жителей. Исторически здесь проживали племена с богатым культурным наследием, которые говорили на разных языках. Так, например, тут по-прежнему есть общины вахов, сарыкули (также - китайские вахи) и кыргызов. Вахи и сарыкули относятся к исмаилитскому течению ислама, кыргызы - приверженцы суннизма.



Все представленные в Ваханском коридоре общины ведут кочевой образ жизни из-за суровых климатических условий. Автомобильная дорога доходит лишь до поселка Сархад-е-Брогил. Туристические группы ходят и дальше - до озера Чакмактын, но уже на лошадях или яках. Таким же транспортом в основном пользуются и местные жители.



В любом случае, в наши дни данный маршрут обладает большим стратегическим потенциалом - в первую очередь для развития региональной коммуникации и торговли. Помимо этого, в Ваханском коридоре сосредоточены огромные запасы питьевой воды.



Ваханский коридор может обеспечить более короткий путь к Индийскому океану для не имеющих выхода к морю государств Центральной Азии (например, это кратчайший путь в Пакистан для Таджикистана). Помимо этого, Пакистан, также заинтересованный в развитии маршрута, получит возможность присоединиться к Китайско-Евразийскому экономическому коридору (Китай - Монголия - Россия), который считается одной из ключевых составляющих глобального проекта КНР "Один пояс - один путь".



Более того, Китай, как известно, крайне обеспокоен экстремистскими элементами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Инвестируя же в развитие инфраструктуры в этом пограничном регионе, в Пекине надеются уменьшить такие озабоченности.



Однако для развития Ваханского коридора необходимо решить целый ряд логистических вопросов, начиная с урегулирования ситуации на границах между странами, имеющими выход к этому стратегически важному маршруту. Например, несмотря на то, что китайско-афганская граница была официально обозначена еще в 1963 году, никаких КПП между двумя странами до сих пор не установлено.



Так или иначе, абсолютно все стороны, имеющие выход к коридору, заинтересованы в его развитии.



Дорога в Китай



Талибы рассматривают Ваханский коридор как возможную прямую дорогу для торговли с Пекином, однако до самого последнего времени она заканчивалась неприступным горным перевалом Южный Вахджирдаван. За считанные месяцы до захвата власти талибами (в мае 2021 года) китайская сторона стала помогать Афганистану в строительстве дороги, оценив затраты на данный проект в более чем $5 млн. Как утверждает BBC, это позволило продлить дорогу чуть дальше, до деревни Бозай Гумбаз. Но это все равно лишь грунтовка, мало подходящая для постоянного использования.



После установления власти талибов строительство дороги было приостановлено примерно на два года. Однако в начале января 2024 года замглавы правительства "Талибана" Абдул Гани Барадар объявил о том, что строительство маршрута от Файзабада до границы с Китаем продолжается. Позднее, в августе, талибы сделали обнадеживающие, но противоречивые заявления: министр развития сельских территорий Мохаммад Юнус Ахундзада сказал, что строительство будет закончено "к зиме", а представители администрации провинции Бадахшан - что оно уже окончено. Однако никаких официальных церемоний по открытию магистрали еще не было. Китайская сторона также пока не заявляла о возможности использовать этот маршрут для взаимной торговли.



Дополнительной проблемой для развития Ваханского коридора остаются напряженные отношения "Талибана" с властями Пакистана, которые недовольны деятельностью союзной талибам террористической группировки "Техрик-е Талибан Пакистан", регулярно совершающей теракты на пакистанской территории.



В самом Исламабаде давно нацелены на получение доступа к Ваханскому коридору с тем, чтобы иметь прямой выход в Центральную Азию. Однако в июле 2022 года талибы, напав на пограничный участок Ваханского коридора недалеко от пакистанского озера Карамбар, разрушили эти планы и дали понять, что Душанбе и Исламабад должны использовать в двусторонней торговле китайскую территорию.



Соответственно, и в афгано-китайской торговле Пакистан на сегодняшний день остается, по сути, ключевой третьей страной, через которую Кабул и Пекин обмениваются товарами и услугами.



Упомянутая жесткая акция против Пакистана имела скорее символическое значение. Талибам было важно показать безальтернативность их власти в Афганистане и неготовность идти на уступки в решении пограничных вопросов. При этом пакистанские пограничники незадолго до этого действительно устанавливали контроль над частью коридора, так что поведение талибов можно даже назвать оправданным.



Впрочем, сейчас талибы чрезвычайно заинтересованы в расширении экономического сотрудничества с внешним миром. Ваханский коридор предоставляет им такую возможность в развитии контактов и с Китаем, и с Пакистаном, а значит, позиция может быть и смягчена.



Однако без урегулирования вопросов безопасности и логистики, а также без установления КПП на границе двух стран этот маршрут далек от того, чтобы начать работу и стать мостом во взаимной торговле между Афганистаном и Китаем, равно как и между другими соседними странами региона.



Руслан Сулейманов Источник - politik.uz

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