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|Государственный бюджет Таджикистана на 2025 год. Подробно
13:51 22.12.2024
Больше всего денег пойдет на сферу образования и на топливно-энергетический комплекс.
Около 67% доходов государственного Таджикистана в наступающем году власти надеются получить за счет налогов, а порядка 46% расходов главного кошелька страны планируется предоставить социальным сферам.
Откуда ожидается поступление денег, и куда они будут направляться, подробно в нашей инфографике.
Общие доходы – 49 млрд 582 млн 169 тыс. сомони
В том числе:
За счет налоговых, неналоговых поступлений и грантов МФО для поддержки бюджета – 35 млрд 476 млн 300 тыс. сомони
Из них:
- налоговые поступления – 31 млрд 816 млн 249 тыс. сомони;
- не налоговые поступления – 2 млрд 468 млн 051 тыс. сомони;
- гранты МФО для поддержки бюджета – 1 млрд 192 млн сомони.
За счет грантов и кредитов государственных инвестиционных проектов – 11 млрд 177 млн 198 тыс.
Из них:
- гранты – 6 млрд 716 млн 792 тыс. сомони;
- кредиты – 4 млрд 460 млн 406 тыс. сомони.
За счет специальных средств бюджетных организаций – 2 млрд 928 млн 671 тыс. сомони.
Общие расходы – 51 млрд 591 млн 423 тыс. сомони
В том числе на финансирование:
- органов госвласти и управления – 2 млрд 205 млн 907 тыс.
- обороны, правоохранительных органов, органов правопорядка и судов – 4 млрд 724 млн 067 тыс.
- образования – 10 млрд 909 млн 496 тыс.
- здравоохранения – 4 млрд 329 млн 105 тыс.
- социального страхования и социальной защиты – 6 млрд 962 млн 188 тыс.
- культуры и спорта – 1 млрд 718 млн 770 тыс.
- ЖКХ, защиты окружающей среды и лесного хозяйства – 1 млрд 871 млн 754 тыс.
- топливно-энергетического комплекса – 8 млрд 406 млн 139 тыс.
- сельского хозяйства, рыболовства и охоты – 1 млрд 426 млн 896 тыс.
- промышленности и строительства – 337 млн 140 тыс.
- транспорта и коммуникаций – 2 млрд 993 млн 885 тыс.
- прочих отраслей экономики и услуг – 140 млн 544 тыс.
- других расходов – 5 млрд 565 млн 532 тыс.
Предельный размер дефицита бюджета – 2 млрд 009 млн 254 тыс. (1,2% ВВП)
Источники покрытия дефицита:
- за счет приватизации, аренды республиканской собственности – 50 млн.
- от продажи казначейских векселей – 415 млн.
- свободные средства республиканского бюджета (на 1 января 2025 г.) – 100 млн.
- перевыполнение плана республиканского бюджета – 500 млн.
- за счет кредитных и грантовых средств МФО – 805 млн 350 тыс.
- экономия средств от тендеров на госзакупку товаров, работ и услуг – 50 млн.
- перевыполнение плана доходов местных бюджетов – 88 млн 904 тыс.