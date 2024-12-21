Государственный бюджет Таджикистана на 2025 год. Подробно

13:51 22.12.2024

Больше всего денег пойдет на сферу образования и на топливно-энергетический комплекс.



Около 67% доходов государственного Таджикистана в наступающем году власти надеются получить за счет налогов, а порядка 46% расходов главного кошелька страны планируется предоставить социальным сферам.



Откуда ожидается поступление денег, и куда они будут направляться, подробно в нашей инфографике.



