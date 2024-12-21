|Ученица Этери Тутберидзе фигуристка Аделия Петросян второй год подряд выиграла чемпионат России
18:57 22.12.2024
Аделия Петросян второй год подряд выиграла чемпионат России по фигурному катанию
Ученица Этери Тутберидзе получила за две программы 262,92 балла. Серебро завоевала Дарья Садкова, бронзу - Алина Горбачева. Ученицы Тутберидзе выиграли чемпионат России уже десятый раз подряд
Аделия Петросян второй год подряд стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию. Турнир проходит в Омске.
В сумме за короткую и произвольную программу 17-летняя Петросян получила 262,92 балла.
Второе место заняла Дарья Садкова (234,69), третьей стала Алина Горбачева (223,92).
Ученица Этери Тутберидзе Петросян в прошлом сезоне выиграла два этапа Гран-при России, Спартакиаду и чемпионат России. В нынешнем сезоне на ее счету также две победы на этапах Гран-при.
Ученицы Тутберидзе выиграли чемпионат России уже десятый раз подряд. Ранее чемпионками были Евгения Медведева (2016, 2017), Алина Загитова (2018), Анна Щербакова (2019, 2020, 2021), Александра Трусова (2022) и Софья Акатьева (2023).
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