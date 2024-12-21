Ученица Этери Тутберидзе фигуристка Аделия Петросян второй год подряд выиграла чемпионат России

18:57 22.12.2024

Аделия Петросян второй год подряд выиграла чемпионат России по фигурному катанию



Ученица Этери Тутберидзе получила за две программы 262,92 балла. Серебро завоевала Дарья Садкова, бронзу - Алина Горбачева. Ученицы Тутберидзе выиграли чемпионат России уже десятый раз подряд



Аделия Петросян второй год подряд стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию. Турнир проходит в Омске.



