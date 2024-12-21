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Российские войска завершили разгром Кураховского "кармана", отрезали гарнизон Великой Новоселки и с боями пробиваются к Судже
20:59 22.12.2024

СВО, хроника недели. Агония ВСУ в Курахове, бесславный конец "спасателей"
Киев отчаянно пытается остановить надвигающиеся стратегическое поражение
Алексей Рамм

Российские войска завершили разгром Кураховского "кармана", отрезали гарнизон Великой Новоселки и с боями пробиваются к Судже.

Прошедшая неделя стала одной из самых тяжелых для вооруженных формирований Украины (ВФУ) в этом году. В боях на юге Донбасса российские части и подразделения завершили разгром бандеровской группировки в районе Кураховского "кармана", отрезали гарнизон Великой Новоселки, а сейчас расширяют прорыв на севере от города. В районе Покровска ВС РФ уже контролируют большую часть населенных пунктов Шевченко и Песчаное.

Сложная ситуация для ВФУ складывается и в Курской области. Российские части и подразделения постепенно сжимают "выступ". Украинскому командованию еще удается сдерживать ВС РФ на этом направлении. Но впервые с начала вторжения врагу явно не хватает резервов. Поэтому только вопрос времени, когда ВФУ начнут "проседать" под ударами группировки "Север".

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В Киеве - разброд и шатания

Между тем, на Банковой уже осознали, что попали в стратегическую "вилку". Из-за ошибочных решений при мобилизации в 2022-2023 годах, в ВФУ было сформировано огромное количество воинских частей. Но личного состава, чтобы довести их до штатной численности, уже не хватает.

В результате на фронте свирепствует "кризис резервов". Украинское командование вынуждено было снять значительную часть группировки в Харьковской области, чтобы хоть как-то купировать ситуацию на юге Донбасса. Но этих сил не хватило, и пришлось забирать резервы с Курского направления.

В сложившейся ситуации у Киева только один способ хоть как-то выйти из кризиса - резко расширить мобилизацию. Поэтому опять возник план начать призывать на военную службу граждан возраста 18−25 лет. Но если раньше разговор шел только о добровольцах, то сейчас Банковая склоняется к самому жесткому варианту - принудительной мобилизации. Скорее всего, "загребать" будут и учащихся, и студентов, даже тех, кто имеет отсрочку.

Удары по "карманам"

Агония Кураховского "кармана" продолжалась всю нынешнюю неделю. ВС РФ не форсировали события, но постепенно, методично громили врага.

Успеновка с конца прошлой недели находилась в "серой" зоне. Там еще пытался обороняться украинский гарнизон. Но под ударами российской авиации и артиллерии его способность к сопротивлению стремительно падала.

Другой важной задачей для российского командования стал разгром двух группировок ВФУ, которые оказались зажаты в небольшие "карманы" в районе Сухих Ялов и Константинопольского. Эти отряды украинских боевиков были прижаты к реке.

Возможность спастись у них была только по мосту в поселке Янтарный. Но он был разрушен ВКС России еще две недели назад. Отдельные группы противника выходили по воде, бросая тяжелое вооружение.

В настоящий момент российские части и подразделения завершают зачистку местности. Под условным контролем ВФУ еще остаются Янтарь и небольшой поселок под названием Гигант. Но их освобождение - это вопрос времени.

Стоит напомнить, что в двух "карманах" в районе Сухих Ялов оказались зажаты основные силы, которые прикрывали Покровск. Украинское командование перебросило их для спасения Кураховского "кармана". Эта группировка пыталась ударами на Дальнее и Трудовое обеспечить отход отрядам ВФУ, запертым в агломерации Успеновка-Катериновка.

Новый Комар носа не подточит

В конце прошлой недели части и подразделения группировки "Восток" смогли вновь перехватить два дороги, которые обеспечивают с севера снабжение украинского гарнизона в Великой Новоселке. Формально у командования ВФУ еще оставался один логистический маршрут к городу. Дорога идет вдоль линии фронта через Времевку и заходит в юго-западную часть Великой Новоселки. Маршрут был крайне опасным. Он находился под постоянным обстрелом российских войск, а на въезде в город дорога проходила через мост. Именно его российские ВКС и обвалили высокоточным ударом в субботу.

Между тем замысел российского командования, по всей видимости, куда более сложный. Всю неделю группировка "Восток" расширяла вклинение в районе поселка Новый Комар и накапливала там силы для дальнейших ударов. По всей видимости, штурм самой Великой Новоселки не в приоритете у ВС РФ. А плацдарм у Нового Комара станет площадкой для стремительного удара в район "триграничья" (где сходятся Донецкая, Запорожская и Днепропетровская области).

В свою очередь изоляция Великой Новоселки не только подорвет снабжение гарнизона. Главное - не даст возможность украинскому командованию накопить силы и средства, которые могут ударить на Новый Комар и тем самым сорвать бросок ВС РФ на запад.

Покровский развал

На этой неделе ВС РФ проводили перегруппировку и накапливали силы для ударов в обход Покровска. На этом направлении для нас сложилась крайне благоприятная ситуация. В ходе наступления были почти без боя захвачены несколько мощных украинских укрепрайонов на линии Новотроицкое-Новопустынка.

Поэтому на начало недели у российского командования был вариант стремительно ударить на северо-запад на населенный пункт Котлино.

Бандеровцы мрачно шутят: "Доктор сказал в морг - значит, в морг"
Он выгодно расположен на трассе, которая является одним из двух маршрутов снабжения украинского гарнизона в Покровске. Но в штабе группировки "Центр" предпочли не рисковать.

Вместо стремительных прорывов, ВС РФ расширили свое вклинение. А также провели перегруппировку сил и средств, подтянули дополнительные резервы. Основные же бои развернулись за два населенных пункта: Песчаное и Шевченко. Они находятся на одной линии, и, если их не взять под контроль, украинское командование сможет нанести удар во фланг российской группировки.

На момент написания статьи большая часть Шевченко находилась под контролем ВС РФ. А в Песчаном российские части и подразделения пока только вошли на окраины. Но украинский гарнизон в поселке уже не сопротивляется. И скорее всего, в самое ближайшее время Песчаное перейдет под контроль группировки "Центр".

Еще на прошлой неделе у ВФУ на этом направлении сменился командующий. Вновь назначенный генерал Александр Тарнавский сразу активно приступил к своим обязанностям. Так, в район Покровска были переброшены дополнительные силы и средства из резервов группировки ВФУ в Курской области.

Но вновь прибывшие отряды украинских боевиков сдержать ВС РФ не смогли. В частности, они достаточно быстро были вытеснены из Шевченко. В сложившейся ситуации Киев начал снимать части и подразделения из Харьковской области. Их задача одна - не допустить дальнейшего продвижения ВС РФ в районе Покровска.

По всей видимости, Тарнавскому все равно не хватает сил. Поэтому к концу недели появилась информация, что украинское командование сняло очередные резервы с Курского "выступа" и отправило их на юг Донбасса.

На Курском выступе

В Курской области бои носили ограниченный характер. ВС РФ продолжали прощупывать украинскую оборону. В свою очередь командование ВФУ пыталось уплотнить фронт на фоне того, что значительная часть резервов постепенно уходит под Покровск.

Но даже в такой обстановке, российская группировка "Север" смогла провести несколько успешных штурмов. Хотя они и носили локальный характер, но стали крайне неприятным сюрпризом для бандеровского командования.

В частности, ВС РФ удалось продвинуться на несколько километров в северо-западной части Курского выступа. Там штурмовые отряды "Севера" зашли в Кругленькое и продолжают продвигаться в сторону Малой Локни.

Продолжались бои в районе Куриловки и Черкасской Конопельки. Здесь российские части и подразделения пытаются ударить в сторону Суджи. Говорить о значительных прорывах пока не приходится, но локальные продвижения ВС РФ есть и на этом направлении.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734890340


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