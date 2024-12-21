Экс-гендиректор "Главзарубежстроя" при МИД РФ Ледовский арестован по делу о мошенничестве

22:17 22.12.2024

Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу бывшего генерального директора ЗАО "Главзарубежстрой" Вадима Ледовского. Согласно данным картотеки суда, заседание прошло 19 декабря. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что вместе с господином Ледовским арестовали его предполагаемого соучастника.



Фигурантов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Постановление об избрании меры пресечения на сайте суда не опубликовано. В графе "документы" говорится, что публикация запрещена на основании п. 5 ст. 15 Федерального закона 262. Согласно ему, в частности, в интернете не размещаются тексты судебных актов, если указанная в них информация составляет государственную или иную охраняемую законом тайну.



"Главзарубежстрой" занималась строительством зданий. Среди заказчиков организации значились МИД России, ФГУП "Госзагрансобственность", Министерство культуры, Минэкономразвития и другие госучреждения. Компанию признали банкротом в ноябре 2022 года. "Главзарубежстрой" отмечен благодарностями мэрии Москвы, МИД России и Управления делами президента РФ.