Казахстан. Забастовка шахтеров в Сатпаеве продолжается: в город предположительно прибыла нацгвардия

23:46 22.12.2024

Александра Мохирева

20 декабря 2024



Несмотря на заявления о мирном соглашении, шахтеры корпорации "Казахмыс" продолжают бастовать. 19 декабря вечером руководство компании сообщило, что удалось достичь компромисса с протестующими. Однако сегодня ни одна из шахт, где протестовали горняки, не возобновила работу. Более того, рабочие обратились к президенту, сообщает Orda.kz.



В местных чатах распространяются видео с военными самолетами, приземлившимися в аэропорту.







Orda.kz связалась с женой одного из шахтеров, который четвертые сутки находится под землей. Женщина обеспокоена отсутствием каких-либо вестей.



"Думаю, это, скорее всего, Нацгвардия. У нас в регионе ничего подобного не садится. У нас здесь особо и воинских частей нет. Просто так такие самолеты не прилетели бы", сообщила женщина.







Она предоставила редакции видео с военными самолетами.







По словам Айгуль (имя изменено), информация о зарплатах не соответствует действительности.



"По миллиону и полтора получают проходчики. А на вспомогательных участках таких денег сроду не было. Они обобщили и сказали, что горняки получают по 1,3 млн тенге", подчеркивает женщина.



Проблемы шахтеров выходят за рамки зарплат. У них адские условия труда, а им вдобавок устраивают необоснованные проверки и бесконечные экзамены:



"Шахтеры идут работать под землю, чтобы зарабатывать деньги. Это нормально, это не амбиции. Это адский труд, сопряженный с ежедневной опасностью. А цены растут. Почему они должны отдавать свою жизнь за бесценок?"



По словам Айгуль, шахтеры регулярно проходят обучения. Сейчас их проводят онлайн, но это отнимает практически все время. Личной жизни у мужчин, которые посвятили себя добывающей промышленности, быть не может. Социальный пакет, которым постоянно прикрывается корпорация, по словам жены горняка, также не продуман.



"Страховые выплаты лежат мертвым грузом. Половина заболеваний, которыми страдают люди в нашем регионе, просто не входят в страховые случаи. Эта страховка никакой реальной поддержки не дает", - говорит женщина.



Редакция продолжит следить за ходом событий в Сатпаеве.



О том, почему и как сатпаевские горняки решили бастовать, мы подробно писали вчера, прочесть можно здесь.

https://orda.kz/on-tam-zdorove-ostavil-a-ego-vypinyvajut-za-200-tysjach-chego-dobivalis-shahtery-kazahmysa-395918/