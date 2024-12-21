Опять сговорились. Россия через Украину возобновила поставки газа в Европу по труде "Дружба"

00:03 23.12.2024

Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновились

Сийярто заявил о восстановлении поставок нефти по "Дружбе" из России в Венгрию



БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Поставки по нефтепроводу "Дружба" из России в Венгрию восстановились, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсети

В пятницу СМИ сообщили о приостановке с четверга российских поставок в Чехию, Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" из-за технических проблем.



Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российского сырья в Польшу прекратилась в конце февраля 2023 года, а в Германию - с начала 2023-го. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.



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