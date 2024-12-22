Жапаров обвиняет ЕС и США во вмешательстве в дела Киргизии, - Виктория Панфилова

00:09 23.12.2024

22.12.2024



На Народном курултае президент напомнил о случившихся в стране трех революциях

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Садыр Жапаров советует Европарламенту не учить киргизов жить.

В Бишкеке 20–21 декабря прошел третий Народный курултай, собравший около 700 делегатов со всех регионов Киргизии, включая трудовых мигрантов и представителей религиозных конфессий. Президент Садыр Жапаров подвел итоги работы за последние годы и представил планы на будущее, объявив о начале строительства железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан 27 декабря и подтвердив скорое начало реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1. Он также прокомментировал резолюцию Европарламента о нарушениях прав человека в стране и обрушился с критикой в адрес США. Жапаров уверен, что ему удастся превратить "Кыргызстан в великую страну".



Институт Народного курултая, впервые введенный в Конституцию Киргизии по инициативе президента Садыра Жапарова, проводит свои заседания уже в третий раз. Это общественно-представительное собрание, призванное обеспечить диалог народа и власти, вызывает неоднозначную реакцию депутатов парламента, видящих в нем потенциальное дублирование своих функций – инициирования законопроектов, контроля и представительства интересов народа. Несмотря на это, Курултай пока преимущественно выступает как совещательная площадка, формируя тем не менее тенденцию к укреплению позиций своего секретариата.



Садыр Жапаров в своем выступлении поставил перед делегатами Курултая несколько вопросов: как укрепить государство, как достичь поставленных целей и амбиций, а также благополучия на уровне развитых стран, как укрепить нерушимое единство и сплоченность в стране и, самое главное, как реализовать поставленные задачи? По его словам, страна "встала на устойчивый путь построения сильного и развитого Кыргызстана и не свернет с него".



Для наглядности в ходе мероприятия был показан фильм, отражающий сложности 30-летнего пути развития страны и достижения последних четырех лет. В планах на будущее войти в шорт-лист 30 развитых стран мира. Впрочем, ранее власти страны ставили планку чуть ниже – войти в 30 стран по выполнению Целей развития тысячелетия.



В приоритете власти – ускорение экономического роста, борьба с коррупцией, улучшение международных рейтингов, возврат украденной госсобственности, поддержка малого и среднего бизнеса, упрощение доступа к банковским кредитам, создание рабочих мест внутри страны, повышение экологической культуры, модернизация животноводства, обеспечение доступа к питьевой воде для 150 тыс. человек и реализация масштабных инфраструктурных проектов.



Так, президент сообщил, что долгожданный проект железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан, долгие годы существовавший лишь на бумаге, наконец выходит из стадии планирования. Строительство начнется 27 декабря, превращая эту магистраль в стратегический мост между Востоком и Западом, способствуя развитию торговли, туризма и промышленности. Накануне состоялась церемония подписания инвестиционного соглашения при участии председателя совета директоров "Железнодорожная компания "Китай–Кыргызстан–Узбекистан" Чжуна Шэнгуя. Одновременно на китайской границе открылся пункт пропуска "Бедел", который усилит транзитный потенциал Киргизии, ускорит грузо- и пассажиропотоки, стимулируя бизнес и укрепляя торговые связи. "Бедел" символизирует наш прагматичный подход к развитию транспортной инфраструктуры и интеграции в мировую экономику, а также очередной шаг на пути превращения Кыргызстана в международный транспортный хаб", – подчеркнул Жапаров.



Этот проект, отметил глава государства, наряду с началом строительства Камбаратинской ГЭС-1, о которой говорили как о легенде, передаваемой из поколения в поколение, также становится реальностью и знаменует собой переход республики к энергетической независимости и превращение водных ресурсов в двигатель экономического роста, обеспечивая энергетическую самодостаточность и экспорт электроэнергии.



Садыр Жапаров также прокомментировал резолюцию Европарламента о нарушении прав человека в Киргизии, которая была принята на основании рассмотрения "дела Темирлана Султанбекова". Это первая именная резолюция Европарламента по Киргизии с упоминанием имени человека. Лидер партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков и его однопартийцы Ирина Карамушкина и Роза Турксевер были задержаны 13 и 14 ноября по подозрению в подкупе избирателей в ходе выборов в органы местного самоуправления в ноябре нынешнего года. С момента ареста Султанбеков держит голодовку. Европарламентарии считают, что задержание было незаконным и противоречит устоям демократии.



Обращаясь к Европарламенту, президент Жапаров выразил недоумение по поводу принятия решений на основе неполной информации, подчеркнув, что подобную позицию разделяет и французский депутат Тьерри Марияни. По его словам, на недавних выборах в Бишкекский городской парламент социал-демократы были уличены в подкупе голосов избирателей на сумму 1,5 млн сомов (около 17 259 тыс. долл.). "Это все доказано", – подчеркнул Жапаров.



Президент напомнил о трех революциях, связанных с избирательными процессами в республике, и призвал граждан не поддаваться на подкуп и бороться с коррупцией в политике. "Не продавайте свои голоса. Если придут покупать ваши голоса, то плюйте им в лицо", – призвал глава государства, подчеркнув стремление Киргизии к развитию и сотрудничеству с другими странами, при этом призвал их к невмешательству во внутренние дела страны. "Мы независимая страна. Прошу не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана. Мы со всеми странами готовы сотрудничать", – сказал Жапаров.



Он также обратился и к Госдепу США, который, по его словам, финансирует прозападные НПО (неправительственные организации) и СМИ. Эти организации, по мнению президента, получают большие суммы якобы на развитие и защиту общества и СМИ, но на самом деле распространяют ложь и клевету, ищут негатив. Он, в частности, огласил список и назвал суммы, которые получили независимые киргизские СМИ. Жапарова особенно возмутил факт прямого финансирования НПО со стороны посольства США. Он подчеркнул, что подобная деятельность выходит за рамки дипломатической миссии и является вмешательством во внутренние дела Кыргызстана. "Если вы не знаете, куда тратить деньги, дайте напрямую нашему государству, мы доведем их до адресатов. Если нужно поднять журналистику на высокий уровень – поднимем. Если надо, полностью обеспечим свободу слова. Потратим ваши деньги эффективно и предоставим отчет, не обманывая", – подчеркнул Жапаров.



Президент привел пример иска избранного американского президента Дональда Трампа против СМИ, распространивших клевету, отметив, что аналогичный иск против одного местного издания за публикацию заведомо ложной информации он мог бы выиграть. Несмотря на то, что неправдивая новость распространялась на сайте, была переведена на другие языки и получила международный резонанс, прежде чем быть удаленной с извинениями, президент отказался от судебного разбирательства. Он поставил вопрос: "А есть ли в Кыргызстане свобода слова?".



В ходе работы съезда поступило более 2 тыс. письменных предложений, и 150 делегатов выступили с трибуны, озвучив актуальные вопросы и инициативы. Например, делегат из Джети-Огузского района Гуляйым Сеитказиева отметила, что в течение двух дней на Курултае поднимались вопросы, которые должны были решать местные власти, депутаты парламента и министры.