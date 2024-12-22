 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сирийские боевики отмывают свой имидж, - Игорь Субботин
00:14 23.12.2024

22.12.2024

Курс новых властей, контролирующих Дамаск, нашел признание в США
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Абу Мухаммед Джулани активно занимается формированием правительства.
Новые власти Сирии активно работают над корректировкой своего имиджа и добиваются исключения из западных черных списков. Администрация президента США Джозефа Байдена анонсировала, что отменит вознаграждение за голову Абу Мухаммеда Джулани, командира группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, признана в РФ террористической и запрещена) и де-факто лидера Сирии. Решение принято по итогам визита американской делегации в Дамаск.

О том, что власти США намерены отменить награду в 10 млн долл. за информацию о лидере ХТШ, сообщила помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф. "В ходе обсуждения я сказала ему, что мы откажемся от предложения награды, сохранявшегося в силе на протяжении нескольких лет", – проинформировала дипломат, рассказывая о завершившейся поездке в Дамаск.

Она назвала инициативу "политическим решением", которое было принято "в связи с началом взаимодействия с ХТШ".

Американская делегация прибыла в Сирию 20 декабря. В группу вошли экс-спецпосланник США Дэниэл Рубинштейн, сама Барбара Лиф и главный спецпосланник американского лидера по вопросам освобождения заложников Роджер Карстенс. Участие Карстенса в переговорах означает, что Вашингтон рассчитывает прояснить судьбу Остина Тайса – американского журналиста, который был схвачен сирийскими спецслужбами в 2012 году.

По словам Лиф, переговоры с Джулани были успешными: на них обсуждались принципы, на соблюдении которых Вашингтон настаивает в процессе политического перехода в Сирии. "Я бы охарактеризовала состоявшееся обсуждение как достаточно хорошее, очень продуктивное, детальное, – подчеркнула дипломат. – Мы затронули широкий спектр вопросов, внутренних и внешних. "Он (Джулани. – "НГ") производил впечатление прагматичного человека. Конечно, мы уже в течение какого-то времени слышим некоторые весьма прагматичные и умеренные заявления по различным вопросам – от прав женщин до защиты всех общин". Лиф отметила, что это был только первый контакт с Дамаском, и судить его курс будут "по делам, а не только по словам".

А совместный оперативный штаб исламистских группировок заявил, что американская делегация по итогам переговоров поддержала усилия новых властей Сирии в сфере безопасности. "Делегация США подтвердила свою приверженность поддержке сирийского народа и новых властей в противодействии большим вызовам. Американская делегация выразила поддержку нашим шагам по укреплению стабильности, развитию экономики и обеспечению представительства всех сегментов сирийского народа", – говорится в заявлении штаба.

Джулани активно работает над формированием "умеренного" имиджа, активно общаясь с иностранными журналистами. Так, в разговоре с британскими СМИ лидер ХТШ заявил, что его группировка не является террористической. Он утверждает, что его соратники якобы не нападали на мирных жителей или гражданские районы. "Теперь, после всего, что произошло, санкции должны быть отменены, поскольку они были направлены против старого режима. К жертве и угнетателю нельзя относиться одинаково", – подчеркнул Джулани, делая акцент на том, что сама ХТШ является жертвой прежних властей.

Сейчас новые хозяева Дамаска занимаются созывом переходного правительства. Ключевые посты получили соратники фактического лидера Сирии. Так, Мурхаф Абу Касра, командир вооруженного крыла ХТШ, был назначен министром обороны. Министром иностранных дел назначили Асаада Хасана аш-Шибани – куратора политических вопросов в "правительстве спасения" – органа власти в провинции Идлиб, некогда ключевом мятежном анклаве. Как уверяет Джулани, будет созван "сирийский комитет экспертов-юристов, который напишет Конституцию". "Они примут решение. И любой правитель или президент должен будет следовать закону", – подчеркнул Джулани.

Кураторство в обустройстве "новой Сирии" намерена взять на себя ключевой покровитель исламистских группировок – Турция. Как проинформировал временный поверенный в делах Турции в Дамаске Бурхан Кероглу, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган может скоро посетить Сирию. Кероглу выразил надежду, что отношения между Турцией и Сирией будут схожими со связями во времена Османской империи. Как заявил на днях сам Эрдоган, Турция окажет прямую помощь новым сирийским властям. "Реинтеграция Сирии в международное сообщество – еще один вопрос. Наряду с этим необходимыми являются и разработка инклюзивной Конституции, и построение политической системы, которая станет основой будущей Сирии. Никто не должен забывать тот факт, что сирийский народ определяет будущее своей страны", – подчеркнул Эрдоган.

Источник - НГ
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