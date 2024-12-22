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Сирийский исход: Италия уже боится увидеть у своих берегов русских морпехов, - СП
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22 декабря 24

Запад опасается, что российские базы на Средиземном море "бросят якорь" в Ливии
Евгений Берсенев

Материал комментируют:
Александр Храмчихин Григорий Лукьянов

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба выступил против присутствия в стране российских военных, сообщает агентство Bloomberg.

Отвечая в телепередаче на вопрос о том, может ли Москва часть своих военных переместить в Ливию из Сирии, Дбейба заявил, что на подконтрольной ему территории люди будут "бороться против тех, кто попытается прибыть в страну без разрешения".

Следует напомнить, что обладающему международным признанием правительство Ливии, базирующемуся на западе страны, уже долгое время противостоит парламент, находящийся в восточной части. "Регулярные разногласия угрожают вновь ввергнуть страну в гражданскую войну", - пишет Bloomberg.

Как известно, Россия до сих пор имеет в Сирии военно-морской порт в Тартусе и военно-воздушную базу в Хмеймиме. Эти объекты рассматриваются российским руководством как инструмент влияния на Ближнем Востоке и плацдарм для деятельности в некоторых частях Африки.

После свержения в Сирии президента Башара Асада судьба этих объектов остается под вопросом. В качестве альтернативы некоторые аналитики предлагают восточную Ливию, контролируемую военачальником Халифой Хафтаром, которому Россия оказывала помощь в неудачной кампании по захвату Триполи в 2019-2020 годах.

Кстати, на днях министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью газете La Repubblica заявил, Москва уже перебрасывает военные ресурсы из Тартуса в Ливию.

"Это нехорошо. Российские корабли и подводные лодки в Средиземном море всегда вызывают беспокойство, особенно если они находятся всего в двух шагах от нас, а не в тысяче километров", - сказал Крозетто.

Ранее агентство Bloomberg уже сообщило, что российская сторона ведет переговоры с захватившими власть в Дамаске силами о сохранении своих баз.

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что "Россия выводит современные системы ПВО и другое современное оружие с баз в Сирии и перебрасывает их в Ливию".

Впрочем, эмиратское издание The National утверждало, что переговоры представителей России с новыми сирийскими властями о судьбе военных баз в Тартусе и Латакии проходят в "позитивной атмосфере".

Научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН, заместитель заведующего базовой кафедрой ИВ РАН в НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов напомнил, что, несмотря на фактический раскол Ливии, правительство Дбейбы признано не только международным сообществом, но и Москвой.

- С ним у России установлены официальные отношения, его дипломатическим представителям вручались верительные грамоты. Это при том, что наша страна принимает во внимание наличие двух параллельных кабинетов министров на территории Ливии.

Заявление Дбейбы вызвано информацией в иностранных СМИ на тему переброски российских военных. Здесь, конечно, следует принять во внимание, что ситуация развивается очень динамично. В то же время официальных обращений российской стороны о переброске военных с баз Хмеймим и Тартус на ливийскую землю не поступало.

"СП": Теоретически мы можем договориться с правительством Дбейбы о переброске из Сирии в Ливию наших военных?

- Если такое соглашение будет достигнуто, то переброска военных может носить временный характер, поскольку вывести такие объемы вооружения, техники и живой силы с территории Сирии непросто и ливийское правительство понимает существующие логистические сложности.

Думаю, этот вопрос будет обсуждаться в ходе двусторонних контактов российской стороны с официально признанным правительством.

"СП": Правительство Дбейбы, принимая решение по этому вопросу, будет учитывать мнение западных стран?

- Стоит заметить, оно уже неоднократно демонстрировало намерение следовать собственным политическим интересам, проявлять самостоятельность в принятии решений. Конечно, мнение зарубежных партнеров официальное правительство тоже примет во внимание. Прежде всего, Италии, которая уже выразила обеспокоенность возможным присутствием российских военных в стране. Это вполне естественно, учитывая соседство стран в средиземноморском бассейне.

Кроме того, Италия имеет широкие экономические интересы в Ливии, является, наряду с Турцией, крупнейшим торговым партнером этой страны, имеет интересы в нефтяной сфере. Думаю, сейчас наша сторона в лице спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Богданова и замминистра обороны Евкурова ведет поиск вариантов, каких-то решений. Следует напомнить, что правительство Дбейбы неоднократно выражало заинтересованность в развитии экономических связей с Россией. Думаю, это все может стать предметом переговоров.

"СП": Сегодня на территории Ливии присутствуют иностранные военнослужащие?

- Могу напомнить, что достигнутые некоторое время назад соглашения о мирном урегулировании в Ливии, восстановлении страны, предусматривают объединение вооруженных сил, которые должны быть подотчетны гражданскому правительству, а также вывод всех иностранных военных.

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В стране находятся турецкие военные, размещенные там Анкарой формирования Сирийской национальной армии (СНА). В районе города Мисурата дислоцируется итальянский контингент, находящийся в "серой зоне". Есть информация, что в Ливии находятся военнослужащие США, Великобритании, это связано с желанием правительства вести подготовку своих военных и получать разведданные.

Политолог, военный аналитик Александр Храмчихин считает, что российских военных все-таки могут передислоцировать в Ливию, по крайней мере, временно.

- Это вполне может случиться, прежде всего учитывая наши контакты с Хафтаром, поскольку это две разные Ливии уже на протяжении долгого времени.

"СП": Даже с учетом нашего официального признания правительства Дбейбы?

- Трудно сказать, как это признание отражается на реалиях, но контакты с восточной Ливией Россия поддерживает.

"СП": Насколько велика вероятность, что военные базы в Сирии мы потеряем?

- Я считаю, это практически неизбежно. В сложившейся обстановке я даже не представляю, как мы можем их сохранить. Не обязательно, что новые власти прямо попросят нас на выход, нам могут выставить очень большую цену за них. Но это поставит вопрос ребром: кого мы финансируем? Думаю, этого делать не стоит.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734903540


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