Геополитическая депрессия. Мир вступил в эпоху войн и катастроф, - Андрей Школьников

00:45 23.12.2024

Скоротечное падение Сирийской республики в декабре 2024 г. интересно и показательно, как пример предельного уныния, депрессии и угнетения общества, ярко выраженного стремления к самоубийству. Последнее выразилось в практически полном отсутствии значимых попыток сопротивления, борьбы за выживание, проявления воли к победе. Может возникнуть соблазн провести параллели между сирийцами и европейцами, утратившими пассионарность, но природа происходящего иная и схожесть лишь в симптоматике, а не причинах. Условно говоря, для ментального поля Сирии характерна приобретенная и теоретически обратимая геополитическая депрессия, пусть и в последней стадии, а в Западной Европе произошли уже органические необратимые изменения.



Последние не могут быть вылечены консервативными методами, необходимо перерождение, формирование новых этнических общностей, сохраняющих историческое, языковое, биологическое, но не культурно-смысловое наследование и преемственность. Ситуация с многими европейскими народами имеет сходство с "политическими украинцами", которым нужно стать опять русскими, малороссами, русинами и т.д. (коллективное этнокультурное самоубийство), забыв украинство как страшный сон, или уехать в чужие края, чтобы их дети там ассимилировались и стали местными (индивидуальное этнокультурное самоубийство).



Произошедшее в Сирии стало следствием затянувшейся войны, общество не почувствовало реальной победы, шаткое перемирие, отделение курдов, непрекращающееся ухудшение социально-экономического состояния стало нормой, без просвета и надежды, без смысла и целей. Проблема Башара Асада – перед ним стояла практически нерешаемая задача. В текущих геополитических условиях объединить и удержать Сирию в признанных границах, в среднесрочной перспективе не представляется возможным. Именно поэтому в разборе будущего фигурировало воссоздание Финикии, создание Курдистана и Дикие земли на территориях арабов-суннитов.



В общем виде можно выделить несколько стадий геополитической депрессии общества, которая начинается с усталости, выгорания и при отсутствии лечения ведет к катастрофе, закреплению падения пассионарности. Данные стадии не являются последовательными, а накладываются и усиливаются:



▪️ отсутствие интереса, веры в лучшее, апатия по отношению к будущему, пессимизм, ожидание негативных последствий, хроническое недовольство, игнорирование положительных, светлых моментов;



▪️ дисфункция потребления – утрата интереса к материальным благам и/или чрезмерное потребление, жизнь в долг, дорога в один конец;



▪️ отказ от рефлексии, попыток понять и осмыслить происходящее, жизнь сегодняшним днем, неприятие мыслей о будущем, массовый отказ от активности во время отдыха;



▪️ принятие на себя чужой и/или мнимой вины за прошлые события и решения, которые были вне зоны ответственности, культивация беспомощности и обреченности;



▪️ склонность, стремление к этно-культурному и/или национальному суициду.



Сирийское общество дошло до последней стадии, оно хотело умереть в текущем виде. Население и элиты массово отказались от защиты культуры и основ, приветствуя совершенно любое изменение, искренне считая, что хуже быть не может. Наивные, как раз после таких решений становится хуже, сильно хуже. Ситуация, когда тысячи военных отказываются стрелять, бросают оружие и потерянными толпами плетутся домой – показательна.



Будь политика более разумной и осмысленной, агония затянулась на несколько лет, но отодвинуть крушение не удалось. Исламисты и стоящие за ними турки, британцы и т.д. совершенно не ожидали подобного результата. Это хорошо видно по дипломатическим и переговорным трекам. В их планах значилось формирование очага напряжения и проблем для России и Ирана, а вместо этого они получили более 15 млн. человек на иждивение.



Ресурсы данной территории не позволят имеющемуся населению, не говоря уже про выдворяемых обратно беженцах, выживать самостоятельно (в частности в вопросе добычи и потребления нефти), союзники помогать не будут или станут делать это очень ограниченно. Система управления у радикалов находится на уровне пан-атамана Грициана Таврического из Малиновки. Успех оказался ошеломляющим и очень ранним, результат будет негативно предсказуемым – через 9-12 месяцев Башар Асад станет для местных символом, надеждой и путеводной звездой, благо он в отличие от Саддама Хусейна (1937-2006 гг.) и Муаммара Каддафи (1942-2011 гг.) выжил и имеет все шансы вернуться, пусть только на прибрежную территорию, воссоздавать Финикию.



Прошло всего несколько дней после крушения республиканского режима, а информационные агентства с удивлением отмечают, что Россия ведет переговоры и торг с новыми властями, военные базы на месте, протурецкие арабы-сунниты продолжают воевать с проамериканскими курдами, контролирующими нефть, а Си Цзиньпин отказывается лететь в Вашингтон. Контуры "страшного стратегического поражения" России все больше тускнеют. Все как обычно, кто бы мог подумать.



Мир вступил в эпоху войн и катастроф, в современных условиях многолетние военные конфликты перестали быть привычными. Речь идет не о СВО для России, которое все более явно становится победным, вдохновляющим и имеющим цель. Открытое противостояние с Западом позволяет проводить внутренние изменения и ограниченно влияет на общество. Для территорий, которые Россия не возьмет к себе в ближайшие годы, через несколько лет как раз будет характерен не реванш, а геополитическая депрессия.



И, да, в предыдущие эпохи связанность была невелика, население могло годами не чувствовать на себе идущих войн, которые в учебниках растянуты на десятилетия, сейчас так не получится, погружение полное…



22.12.24