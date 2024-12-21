Борьба за Африку. что показали выборы в ЮАР, Мозамбике, Ботсване и Намибии, - Вячеслав Тетекин

00:49 23.12.2024 Значение Африки в мировых делах начали, наконец, признавать все. В России это воспринимают положительно, а бывшие колониальные державы скрипят зубами от злобы. Африка медленно, но последовательно уходит из зоны влияния Запада и выстраивает принципиально новые отношения с ведущими странами Востока и Севера в рамках БРИКС+.



Однако Запад с его многовековым опытом подавления восстаний в колониях не намерен мириться с этим. Особое внимание США и их союзники уделяют югу континента, где они потерпели тяжелое поражение во второй половине ХХ века в серии национально-освободительных войн, в результате которых при содействии Советского Союза к власти пришли демократические силы, дружественные нашей стране.



Нынешнее наступление Запада на юге Африки кроме попытки реванша за поражения в 1970–1990 годах имеет целью сохранение и расширение контроля за полезными ископаемыми с учетом развития новых технологий (требующих новых видов минералов) и открытия новых месторождений нефти, газа, урана и других важных ресурсов. Механизмы "смены режимов" известны: экономическое давление, "оранжевые революции", манипуляции с выборами.



В этом году парламентские и президентские выборы прошли в ЮАР, Мозамбике, Ботсване и Намибии. Автор этих строк был наблюдателем на выборах в ЮАР и Намибии, а также имел возможность обстоятельно обсудить итоги голосования в Мозамбике и Ботсване с видными политиками этих стран.



Ход выборов подтверждает намерение Запада и их союзников провести стратегическую операцию по замене дружественных России правящих партий (бывших освободительных движений) на режимы, подконтрольные Западу. Кое-что у них получается. Например, Ангола ранее взяла курс на приоритетное развитие связей с США. Хотя с учетом тесных связей, установленных СССР/Россией с Анголой много десятилетий назад, по-видимому, было бы неверно считать это развитие событий необратимым.



В Мозамбике и Намибии на президентских и парламентских выборах победили силы, дружественные России. В ЮАР правящий "Африканский национальный конгресс" (ANC) потерпел относительную неудачу, набрав менее 50% голосов, что вынудило ANC пойти на создание коалиции с прозападным "Демократическим альянсом". В Ботсване хотя и произошла смена власти, но там прозападная правящая партия проиграла прозападной же коалиции оппозиционных партий.



Сначала о Мозамбике. Правящая партия - "Фронт освобождения Мозамбика" (FRELIMO) - постарался обеспечить максимальную прозрачность выборов, дабы избежать обвинений в подтасовке результатов. В Мозамбике высадился целый десант представителей Евросоюза - 150 человек. Причем аж за месяц до выборов. Как ныне признают во FRELIMO, они, пожалуй, совершили ошибку, дав слишком много воли западным наблюдателям.



Эти "десантники" отнюдь не попивали пиво в барах Мапуту, а самым энергичным образом оказывали давление на избирателей. Некоторые из них прямо заявляли членам FRELIMO: "…а почему бы вам не отдать власть оппозиции?" После окончания дня голосования помещения Центризбиркома страны оказались оккупированными посланцами Евросоюза. Только угроза вызвать полицию побудила ретивых контролеров удалиться, оставив небольшое число, вполне достаточное для наблюдения за подсчетом голосов.



Однако это было лишь начало попытки переворота. После подсчета только 10% голосов кандидат в президенты от оппозиции Венансиу Мондлане публично заявил, что победил именно он. На деле его и близко к победе не было. Кандидат от FRELIMO Даниэл Шапу выступил более чем убедительно, получив поддержку 70% избирателей. Но ставленник Запада пошел на грязную провокацию, призвав своих сторонников выйти на улицы, "защитить его победу". Он прямо призывал к насилию, к погромам. И нашлось немало желающих пограбить магазины во имя "защиты демократии". Чтобы подлить масла в огонь, противники власти организовали убийство двух сторонников оппозиции, дабы возложить ответственность на FRELIMO.



Власти подавили бунт. После чего с Запада начались привычные крики о политических репрессиях. Неудачливый кандидат в президенты сбежал в Европу. Однако вскоре он выступил с заявлением, что готов вернуться при условии, что не подвергнется преследованиям и что власть вступит с ним в переговоры. Разумеется, он получил вполне обоснованное предложение сначала предстать перед судом за то, что натворил своими призывами к насилию.



FRELIMO победила уверенно. Эта партия обладает развитой системой местных организаций, имеет признанных лидеров, четкую программу преобразований, убежденных сторонников. Бывший центр оппозиции - партия RENAMO, некогда созданная спецслужбами расистской Южной Родезии, - получил более чем скромные 10%. Другая партия-обманка - "Мозамбикское демократическое движение" - 15%.



А почему вдруг такое внимание Мозамбику? Ведь до недавних пор эта страна входила в число беднейших в мире. Но стоило открыть на побережье огромные запасы газа, сопоставимые с месторождениями Катара, как Мозамбик стал предметом особого внимания транснациональных корпораций, охочих до природных ресурсов Африки, включая французскую "Тоталь". Эта компания в привычном колониальном духе хочет иметь полный контроль над территорией, на которой работает. Без доступа туда властей Мозамбика. Эдакий микроколониализм на отдельно взятой части страны. В истории Африки нередко бывало, что после открытия в той или иной стране уникальных запасов полезных ископаемых вдруг возникали повстанческие движения. Так случилось и в Мозамбике. После обнаружения месторождений газа на севере страны появились террористы из "Исламского государства"*. Началась резня местного населения. Правительственные войска не справлялись. На сцене появились войска из Руанды - одной из соседних франкоговорящих стран. Французская "Тоталь" и войска франкофонной страны. Круг замкнулся. Ощущение такое, что терроризм на севере Мозамбика возник как-то очень своевременно. Для компании "Тоталь".



В Ботсване выборы обошлись без таких страстей. На них правящая в течение 59 лет, со времени получения страной независимости, правоцентристская Демократическая партия Ботсваны (BDP) уступила власть коалиции партий социал-демократической ориентации под названием "Зонтик для демократических перемен". "Зонтик" получил 32 места в парламенте. BDP - всего 4. Объяснение внешне вполне очевидное. Ботсвана - второй в мире производитель алмазов. Недавнее резкое падение цен на драгоценный камень привело к снижению темпов роста экономики до 1% в год по сравнению с 2,7% в 2023-м и 5,5% в 2022 году. В стране с населением в 2,5 миллиона человек это сразу аукнулось резким ростом безработицы, достигшей 28% в целом и почти 33% среди молодежи. Но и там не обошлось без внешнего вмешательства. В издании "Африка Конфиденшиал", известном своим знанием подводных течений, конфликтов и коррупционных скандалов в странах континента, появились сообщения о вовлечении в выборы в Ботсване канадской фирмы "Диксон и Медсон". Она подрядилась представлять интересы оппозиции в правительствах США и Великобритании. Общая стоимость контракта, по данным издания, составляет примерно 600 тыс. долл. Некоторые осведомленные источники утверждают, что за этой фирмой стоят представители Израиля.



Одна из возможных причин того, что вполне прозападная BDP оказалась в немилости у своих давних друзей на Западе, состоит вот в чем. Столкнувшись с падением цен на алмазы, правительство Ботсваны предложило компании "Де Бирс" изменить пропорции распределения добытых камней. Сейчас это 50 на 50. Власти Ботсваны считали, что они как представители народа - владельца природных ресурсов должны получать 75% алмазов. Тогдашнего президента Ботсваны из BDP его коллеги из других африканских стран предупреждали, что столкновение с "Де Бирс" добром для него не кончится. Так и получилось.



Еще одна причина повышенного внимания к Ботсване в том, что на востоке страны обнаружены огромные запасы урана. Речь идет о месторождении Летлхакане с запасами руды в миллиард тонн. Это в потенциале делает Ботсвану одним из ведущих производителей урана в Африке. Ясно, что с учетом возврата популярности атомной энергетики как источника энергии, не загрязняющей природу, значение урановых месторождений резко возрастает.



Теперь о Намибии. В результате выборов в этой стране победу одержала правящая партия SWAPO и ее кандидат на пост президента Нетумбо Нанди-Ндаитва, набравшие 53% и 58% голосов избирателей соответственно. SWAPO - это бывшее освободительное движение, которое после 35 лет борьбы привело народ Намибии к свободе. Судя по оценкам общественных настроений накануне выборов, SWAPO могло рассчитывать на более высокие результаты (от 60 до 65%). Однако получило существенно меньше.



Одна из главных причин - мощное вливание денег в прозападную оппозицию со стороны Великобритании. Ведущего кандидата от оппозиции, который давно и мирно жил в Великобритании, еще в 2019 году извлекли из Лондона и кинули на те, предыдущие, президентские выборы. Он набрал 20%. В Лондоне сочли это за успех и решили развить этот успех на выборах-2024. За полгода до дня голосования в СМИ просочились сообщения, что англичане кинули огромные деньги на поддержку оппозиции. Было закуплено около 100 машин-вездеходов для работы в отдаленных уголках страны. И это было лишь верхушкой финансового айсберга. Накануне выборов оппозиция буквально разбрасывала английские деньги, занимаясь откровенным подкупом избирателей.



Одновременно шла мобилизация прозападной части белого населения Намибии, а также манипуляция ходом голосования. Ряд членов Избирательной комиссии явно "играли за другую сторону". Была искусственно создана нехватка бюллетеней для голосования. Причем именно в тех регионах, где поддержка SWAPO наиболее высока. Огромное число людей не смогло проголосовать. Это вынудило SWAPO потребовать от ЦИК продления выборов на три дня.



Между тем в работе электронной системы голосования отмечались сбои, которые, как правило, означают вмешательство в систему. По-видимому, и здесь не обошлось без "руки Запада". На выборах в ЮАР в мае сего года также были сбои в электронной системе. Как мне сказали, из России поступали предупреждения о возможности подтасовки итогов выборов через электронную систему (в ЮАР она на израильском программном обеспечении). Однако в ANC на предупреждения не обратили должного внимания. Та же история явно случилась и со SWAPO.



Кое-чего противники действующей власти достигли. Но отстранить наших друзей от власти у них не вышло. В выступлении на заключительном митинге SWAPO кандидат в президенты Нетумбо Нанди-Ндаитва заявила, что впервые в современной истории Намибии западная пресса и политики обратили внимание на выборы там. При этом она сразу определила природу этого интереса: на шельфе Намибии открыты крупные месторождения нефти и газа. Поэтому Намибии предстоит тяжелая борьба за их использование в интересах народа, а не ТНК.



Между тем Россия явно в недостаточной мере использует возможности развития отношений с Намибией. На мой взгляд, она является наиболее дружественной России страной Африки. Мы в течение почти 30 лет помогали SWAPO вести вооруженную освободительную борьбу. Советские офицеры обучали намибийских бойцов. В Намибии это хорошо помнят. Однако по мнению одного из собеседников, близких к руководству страны, Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Намибией работает неэффективно. Российские представители каждый раз выкатывают широкий круг проектов. А за переговорами-разговорами никогда не следует практической отработки предлагаемых проектов.



И это общая беда. При всех добрых политических отношениях с югом Африки, где нас помнят и любят, без экономического базиса развитие отношений не пойдет. На недавнем заседании Валдайского клуба президент В.В. Путин объявил о создании специального фонда для развития экономических отношений с Африкой. Дело, несомненно, хорошее. О необходимости такой структуры говорили уже давно.



Проблема, однако, в том, что российский бизнес, пытаясь зайти на новые рынки, зачастую не обладает для этого минимальной подготовкой. Сплошь и рядом наши "первооткрыватели" элементарно не знают английского или других иностранных языков. Не умеют составить простейшее письмо. Обращаются в посольства с вопросами, ответы на которые несложно найти в интернете. Не имеют ни желания, ни навыка вести длительные упорные переговоры, вкладываться в долгосрочные проекты. Многие имеют опыт ведения дел в Европе или Азии, однако не знают особенностей работы в Африке. В надежде на быстрые прибыли в Африку рвутся мошенники, которые портят репутацию нашей страны. Да и в партнеры с той стороны нередко выбирают таких же мошенников.



Без поддержки государства пробиться на уже давно и прочно занятые африканские рынки крайне непросто. Нужны госгарантии, льготы, дешевые кредиты, как это делают другие страны. Прежде всего Китай. Но торгпредства РФ в Африке есть только в Алжире, Египте, Марокко, Нигерии, Эфиопии и ЮАР. Планируется открыть торгпредства в Сенегале и Танзании. И это на 54 государства Африки. Негусто. Причем на юге Африки - только одно.



Государственные ведомства не спешат развивать проекты в странах континента. Хотя Росатом после многих лет переговоров все же начал готовиться к добыче урана на юге Танзании, рассматривается аналогичный проект в Намибии. Но это разовые темы. В Советском Союзе был могучий Госкомитет по внешним экономическим связям - знаменитый ГКЭС. Он вел сотни огромных проектов в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Сейчас госведомства ведут себя как лебедь, рак и щука: каждый тянет в своем направлении, а некоторые и не собираются идти в Африку. Например, есть интересные предложения по строительству железных дорог на юге Африки, а РЖД увлеченно покупает собственность в Москве и не спешит вкладываться в строительство за рубежом.



За юг Африки идет серьезная геополитическая борьба. Россия пока сохраняет там неплохие позиции, опирающиеся на десятилетия совместной борьбы против колониальных режимов. Однако Запад явно настроен на исторический реванш. В отношении малых стран региона он уже многого добился. Так что тезис "Россия возвращается в Африку" должен быть подкреплен готовностью к долгой и упорной борьбе за место под африканским солнцем.



*террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник - zavtra.ru

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