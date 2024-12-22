Макрон почти не виден: французы хотят Пятую республику сделать Шестой, - В.Прохватилов

01:10 23.12.2024

22.12.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Марин Ле Пен "готовится к новым президентским выборам"



Во Франции нарастает политический кризис. Неделю назад президент Франции Эмманюэль Макрон назначил премьер-министром Франции 73-летнего лидера центристской партии "Демократическое движение" Франсуа Байру. На посту премьер-министра тот сменил 73-летнего Мишеля Барнье.



Это уже четвертый человек на посту премьера в 2024 году. И если и его правительство падет до июля, когда Франция сможет провести новые парламентские выборы, то будущее Макрона, президентский мандат которого истекает в 2027 году, окажется под вопросом, подчеркивает агентство Reuters.



До 8 января правительство возглавляла Элизабет Борн. Потом – Габриэль Атталь. 5 сентября правительство возглавил Барнье. 4 декабря депутаты Национального собрания (нижняя палата парламента Франции) проголосовали за недоверие правительству Барнье, и он подал прошение об отставке.



Политический кризис во Франции длится с июля, когда на внеочередных выборах в парламент ни одна политическая партия не добилась абсолютного большинства, но блок левых получил больше мест в Национальном собрании, чем коалиция президента и правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Противоречия в парламентском партийном треугольнике не позволили одобрить проект бюджета на 2025 год, предусматривающий снижение расходов на €40 млрд и повышение доходов на €20 млрд за счет налога на крупные корпорации и состоятельных французов, чтобы сократить бюджетный дефицит в 6,1% ВВП.



18 декабря парламент Франции (благодаря недюжинной политической ловкости, проявленной новым премьером, наобещавшим депутатам всех фракций вагон и маленькую тележку всевозможных уступок) окончательно принял временный бюджет ("специальный закон"), который должен обеспечить непрерывность функционирования всех госструктур, пока будут продолжаться политические баталии вокруг полноценного бюджета на 2025 год.



"Этот специальный закон дает все необходимое государству для обеспечения своих основных функций в начале 2025 года, но не более того. Его необходимо как можно быстрее дополнить [полноценным бюджетом]", – отметил член финансового комитета сената Жан-Франсуа Юссон.



Правительству Байру никто не прочит долгую жизнь, так как политические разногласия и экономические проблемы, приведшие к отставке правительства Барнье, никуда не исчезли.



"Наш [бюджетный] дефицит все еще существует, наш долг все еще существует. Бюджетная чрезвычайная ситуация будет только ухудшаться с течением времени", – сказал телеканалу BFM TV уходящий в отставку министр экономики Антуан Арман.



"Те же причины произведут те же последствия и приведут к такому же падению Франсуа Байру", – отметил сенатор-экологист Тома Доссю.



После встречи в Матиньонском дворце с новым премьер-министром Марин Ле Пен заявила газете Le Parisien, что "готовится к новым президентским выборам".



"Я готовлюсь к досрочным президентским выборам… учитывая хрупкость [положения] Эммануэля Макрона и тех немногих институциональных рычагов, которые у него остались. Ее положение очень хрупкое. Есть много причин, которые могут подтолкнуть Эммануэля Макрона к прекращению своего мандата", - сказала Марин Ле Пен.



Ле Пен отметила, что причиной ухода Макрона могут стать не его личные качества, а системный кризис власти. По ее мнению, французский лидер потерял контроль над ситуацией в стране. Также Макрон, по ее словам, утратил влияние на международной арене.



Лидер партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон ранее также заявил, что он и его партия уже начали подготовку к новым президентским выборам.



В интервью Le Parisien Меланшон заявил, что "только ожидаемые президентские выборы в 2025 году помогут страна выйти из тупика. Макрон теряет почву под ногами и тянет на дно всю страну. Единственное решение – это новые [президентские] выборы. Для этого он должен уйти".



Как показал опрос, проведенный соцслужбой Ifop-Fiducial 17-18 декабря для радиостанции Sud Radio, около 64% французов недовольны назначением Байру на пост главы правительства. При этом 67% респондентов считают, что его правительству вскоре будет вынесен вотум недоверия, подобный тому, который привел к отставке кабинета Барнье.



"В то время как 62% избирателей-макронистов выразили заметное удовлетворение, продемонстрировав твердую поддержку нового премьер-министра" 76% избирателей "Непокоренной Франции" и 75% избирателей "Национального объединения" заявили, что они недовольны, что отражает заметное недоверие к Франсуа Байру. Эти разногласия отражают постоянную политическую поляризацию, что делает задачу национального единства, поставленную исполнительной властью, еще более сложной", – отмечает Sud Radio.



Более того, как сообщает Le Figaro, большинство французов (85%) хотят радикальной реформы государственных институтов, как показали результаты опроса, проведенного социологической компанией Odoxa.



56% опрошенных считают: Франции нужна конституционная реформа, которая даст жизнь парламентской Шестой республике. Современная Франция является Пятой республикой на основе конституционной реформы 1958 года, которая сосредоточила в руках президента слишком большую, как сейчас считает большинство французов, власть.



Наиболее активно за проведение глубокой институциональной реформы выступает лидер леворадикальной "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон, который намерен положить конец "монархическому президентскому режиму" Пятой республики и перейти к Шестой – парламентской республике. В случае своего избрания президентом Меланшон обещает созвать Законодательное собрание, которому предстоит разработать текст новой конституции.



"Французская Республика никогда не боялась изменять конституционное право, – отмечает французский историк Давид Беллами. – Это, конечно, делалось, очень редко, но решительно, при генерале де Голле, когда в ноябре 1962 года президент республики был избран всеобщим голосованием.



То же самое произошло при Валери Жискар д'Эстене с важным конституционным законом от 29 октября 1974 года, разрешающим парламентариям обращаться в Конституционный совет с предложениями изменения Конституции.



Тогда нашу страну затронула странная болезнь под названием "острый ревизионит", поскольку с 1980-х годов мы стали свидетелями более двадцати изменений, наиболее значительными из которых стали конституционные законы от 23 июля 2008 года, направленные на модернизацию институтов и инициированные Николя Саркози".



Судя по настроениям во французском политикуме и общественном мнении, в текущей реальности наблюдается очередное обострение "острого ревизионита".



"В разгар исторического политического кризиса с назначением четвертого премьер-министра за один год и хаотичным формированием нового правительства без явного большинства в Национальном собрании, опрос Odoxa подчеркивает недоверие большинство французов к политическим институтам", – пишет Le Figaro.



Большинство французов (85%) хотят радикальной реформы государственных институтов. 56% опрошенных считают: Франции нужна конституционная реформа, которая положит начало Шестой республике. Рейтинг Макрона, который всеми силами этому противится, обвалился до минимума за время его президентства с 2017 года.



Согласно опросу института Elabe, доверие к президенту выразил лишь 21% респондентов. Рейтинг Макрона существенно упал и среди его избирателей: только 57% из них готовы доверить ему "эффективно решать основные проблемы, стоящие перед страной". Большинство французов хотят, чтобы Макрон ушел в отставку, а дата запланированных на 2027 год президентских выборов была сдвинута на 2025-й.



В пользу противников Макрона – расширяющийся экономический кризис.



В июне этого года еврокомиссия запустила процедуру инициации штрафных мер в отношении Франции из-за чрезмерного дефицита ее бюджета. Согласно фискальным правилам ЕС, дисбаланс в национальном бюджете не должен превышать 3% ВВП, а госдолг не должен быть выше 60%. Во Франции уровень бюджетного дефицита, по оценкам министерства внутренних дел страны, приближался к 6,1% ВВП, а госдолг вырос до 110% (около €3,1 трлн).



В начале ноября министр промышленности Франции Марк Ферраччи в эфире радиостанции France Inter заявил, что Франция рискует лишиться своей промышленности, поскольку местным производителям "стало как никогда тяжело конкурировать с США и Китаем".



Несмотря на провал своей экономической политики и потерю международного авторитета, Макрон в отставку уходить не собирается. Это значит, что Францию ждет еще более жестокий кризис как экономики, так и власти.