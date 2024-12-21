 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Такер Карлсон: Вы бы строили биолаборатории в нищей и коррумпированной Украине? Здесь что-то не то
06:01 23.12.2024

Максим Столяров. 21.12.2024

То, что США строят биолаборатории именно на Украине, а не в процветающих странах ЕС, наводит на сомнения в миролюбивости данных инвестиций.

На это намекнул близкий к администрации Трампа американский тележурналист Такер Карлсон во время выступления перед зрителями в Аризоне, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Карлсон отметил, что в подконтрольных Демпартии СМИ царит цензура – там нельзя задавать неудобные вопросы о коррупции сына Джо Байдена, чье имя фигурировало в аферах вокруг энергетической компании "Бурисма" на Украине. Точно так же под запретом тема биолабораторий США на Украине. Ведущие, как правило, резко прерывают беседу, выдвигая спикеру абсурдные обвинения.

"Если ты не замолчишь, это их окончательно выведет из себя, потому что у них нет "плана Б". Если ты не замолчишь, им придется объясняться и оправдываться. Например, был ли Хантер Байден экспертом по энергетике? Что он знал о природном газе? А Джо Байден?…. "Заткнись, расист!" Возникает много вопросов, на которые нет ответа.

Зачем нам биолаборатории на Украине? Это как-то странно, правда? Если бы вы искали людей, которые будут управлять биолабораториями и заниматься редактированием генов, вы бы выбрали Украину? Самую бедную и коррумпированную страну в Европе. Я так не думаю.

Вы бы, наверное, поехали в Женеву, не так ли? Люксембург. Я бы так и сделал. Украина? Что это? "Заткнись, расист!" Я до сих пор не знаю ответа, хотя есть кое-какие догадки" – сказал Карлсон.

Источник - politnavigator.net
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