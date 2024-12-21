Трамп захотел переименовать самую высокую гору Северной Америки - Денали (экс-МакКинли) на Аляске

08:48 23.12.2024

Избранный президент США Дональд Трамп собирается переименовать высочайшую гору Северной Америки. Об этом 23 декабря сообщило британское издание The Guardian.



Гора Денали

В конце XIX века гора высотой 6190 м была названа в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, однако в августе 2015 года занимавший в тот момент пост главы Белого дома Барак Обама переименовал ее в Денали. Гора находится на Аляске в центре одноименного национального парка. Обама в то время положил конец многолетней битве за название этой горы, встав на сторону штата Аляска в этом вопросе.



Отмечается, что в ходе выступления перед своими сторонниками в Финиксе Трамп напомнил о недавнем переименовании горы.



"Он был великим президентом", - сказал республиканец, подчеркнув, что его администрация вернет горе имя Мак-Кинли, так как последний "этого заслуживает".



Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря Трамп заявил, что намерен вернуть США отданный в прошлом веке Панамский канал. Он уточнил, что этот канал играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности США.



Позднее в этот же день президент Панамы Хосе Рауль отметил, что на основании договора 1977 года Панамский канал принадлежит его стране. Канал не контролируется Китаем или какой-либо другой страной, добавил он.