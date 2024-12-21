|В Якутии нашли замерзшую тушку 2-метрового мамонтенка. Назвали Яной
09:05 23.12.2024
Останки найденного в Якутии мамонтенка Яны сняли на видео
Василий Кошкин
Пресс-служба Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) опубликовала видео с тушей мамонта, которую нашли в Якутии. Как отмечают ученые, геологический возраст находки может составлять 50 тысяч лет.
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Высота мамонтенка в холке составляет 120 сантиметров, длина - менее двух метров.
Ученые назвали находку "одной из лучших когда-либо найденных в мире".
"Всего в мире ранее было найдено шесть останков мамонтов, из них пять в России", - говорится в публикации.
Как отмечает РИА Новости, найденного мамонтенка назвали Яной, в честь реки в Верхоянском районе.