В Якутии нашли замерзшую тушку 2-метрового мамонтенка. Назвали Яной

09:05 23.12.2024

Останки найденного в Якутии мамонтенка Яны сняли на видео

Василий Кошкин

Пресс-служба Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) опубликовала видео с тушей мамонта, которую нашли в Якутии. Как отмечают ученые, геологический возраст находки может составлять 50 тысяч лет.



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Высота мамонтенка в холке составляет 120 сантиметров, длина - менее двух метров.



Ученые назвали находку "одной из лучших когда-либо найденных в мире".



"Всего в мире ранее было найдено шесть останков мамонтов, из них пять в России", - говорится в публикации.



Как отмечает РИА Новости, найденного мамонтенка назвали Яной, в честь реки в Верхоянском районе.