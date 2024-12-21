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Более 30 человек привлекли к ответственности за перекрытие улицы для молитвы в Алматы
09:34 23.12.2024

21.12.24
Более 30 человек привлекли к административной ответственности за перекрытие улицы в Алматы для совершения молитвы. Об этом КазТАГ сообщили в пресс-службе Департамента полиции города.

Инцидент произошел 6 декабря. Как сообщалось, прихожане, пришедшие в тот день на пятничную молитву в Центральную мечеть Алматы, не смогли поместиться в ее дворе, и часть людей принялась молиться на проезжей части улицы Маншук Маметовой, создав пробку.

Полиция Алматы провела проверку по данному факту и привлекла нарушителей к ответственности по статье 614 Кодекса об административных правонарушениях (Создание препятствий для движения транспортных средств).

В Департаменте полиции подчеркнули, что перекрытие дороги по любым причинам является нарушением правил дорожного движения и влечет за собой ответственность. "С целью предупреждения подобных правонарушений, полиция Алматы усилила профилактическую и праворазьяснительную работу. Такие факты не допустимы, они будут пресекаться", - добавили в пресс-службе.

О произошедшем ранее также высказались в Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК). Там подчеркнули, что молитва на проезжей части недопустима, и что следует уважать других участников дорожного движения. По информации источников "Орды" в правоохранительных органах, после инцидента четверо отвечавших за порядок на участке у мечети полицейских были уволены. Подобную массовую молитву на дороге с блокированием улицы нельзя назвать нормой для Алматы. Молящиеся не перекрывают дорогу даже во время Курбан айта и Ораза айта, отмечало тогда издание.

Источник - fergana.media
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