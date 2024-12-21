Путь к шариату. Российским мусульманам разрешили многоженство, - regnum.ru

09:50 23.12.2024

МИХАИЛ ЗАХАРОВ

21 декабря 2024



Теперь российским мусульманам позволено заключать до четырех религиозных браков при условии, что муж будет одинаково и справедливо относиться ко всем женам. Такое решение принял Совет улемов - ученых-богословов - Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, сообщил зампредседателя совета и ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.



Фетву, то есть богословское заключение, о многоженстве совет выпустил по итогам расширенного заседания 18 декабря. Фетва касается никаха - религиозного брака, который не признается Российским государством и не влечет правовых последствий.



Аляутдинов заявил, что "принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака". При этом повторный никах допускается по ряду причин. Например, если "существующая" жена не хочет рожать детей, не может родить по состоянию здоровья или по возрасту, а также если супруги сексуально несовместимы.



Требуемое справедливое и равноправное отношение ко всем женам, добавил муфтий, проявляется в том, что мужчина равноценно обеспечивает всех жен, обеспечивает каждую отдельным жильем и проводит с ней равное время. Об очередности совместного времени муж договаривается с женами.



"Если эти условия не соблюдаются, мужчине не разрешается вступать в полигамный брак", - уточнил Аляутдинов.



Кроме того, мужчине следует сообщить жене о намерении заключить никах. Скрывать от невесты наличие жены недопустимо - в противном случае вторая жена вправе потребовать расторжения никаха, говорится в фетве.



При этом раньше Аляутдинов отмечал, что закон, легализующий многоженство в России, позволил бы решить целый ряд семейных и социальных проблем. По его мнению, такая норма "положительно повлияла бы на семейно-социальную сферу и ситуацию с демографией, связанную с превышением численности женщин над количеством мужчин".



"Не противоречит семейному законодательству"



Действующее российское законодательство не предусматривает наказания за многоженство. В то же время статья 14 Семейного кодекса РФ гласит, что в брак не может вступать "лицо, находящееся в другом зарегистрированном браке".



Об этом, в частности, напомнил и сам совет улемов, добавив, что "права женщины, которая состоит только в религиозном браке, юридически не закреплены". В связи с этим мусульманам рекомендуется оформить завещание, предусматривающее "взаимный переход в порядке наследования имущества, принадлежащего каждому из них, с учетом предписаний Корана".



Кроме того, мужчина обязан юридически оформить отцовство своих детей, рожденных в религиозном браке.



Аляутдинов заверяет, что все это никак не противоречит семейному законодательству России, а положения фетвы "лишь разъясняют права и обязанности супругов, состоящих в религиозном браке, притом что официально зарегистрированным в ЗАГСе союзом будет только один".



Поскольку у мусульман, продолжил муфтий, фактически практикуется сожительство с несколькими женщинами, необходимо было дать подобные разъяснения, чтобы "права женщин не нарушались".



Дальше - шариатские суды?



Сразу после новостей о появлении фетвы многие российские эксперты и общественные деятели выступили резко против этой инициативы.



Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов подчеркнул, что решение ДУМ фактически искусственно разделяет мусульман, которые живут не по обязательным для всех граждан страны законам, а по законам шариата, - и остальных граждан России.



"Все, как мы предупреждали. После того, как у нас узаконили исламский банкинг (банковские услуги по законам шариата) и ведение бизнеса по тем же религиозным законам, было понятно, что это только начало, - написал Кабанов в своем Telegram-канале. - Я так понимаю, что, согласно логике, следующий шаг - отказ/непризнание российской судебной системы и введение шариатских судов".



Решение ДУМ ставит мусульман выше закона, отметила член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.



"Духовное управление медленно, но верно съезжает с катушечек, причем уже очевидно, что делает оно это осознанно", - подчеркнула член СПЧ.



Многоженство нарушает статьи Конституции о браке и бьет по традиционным ценностям, а также обрекает детей в таких семьях на нищету и отсутствие должного образования, уверена председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.



"Если многоженство, а почему тогда не многомужество? Надо, чтобы предложение было взаимным. У нас же равенство женщин и мужчин по Конституции тоже. Почему такая дискриминация женщин? Для улучшения демографии то же самое - не все мужчины способны иметь детей, - отмечает Останина. - А если серьезно - это вопросы нравственности, традиционных ценностей, которые из поколения в поколение передаются в нашей христианской стране".



Давняя мечта



Российские мусульмане уже не первый год выступают с предложением легализовать многоженство. Еще в 2019 году председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что, по его мнению, официальное многоженство лучше связей на стороне.



"Или иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности, и несколько брошенных детей, или иметь двух законных жен и нести ответственность и перед законом, и перед исламом", - сказал Гайнутдин.



Более того, представители разных республик нашей страны, в которых исповедуется ислам, поднимали вопрос легализации многоженства еще с момента распада Советского Союза, отмечает в разговоре с ИА Регнум адвокат, партнер коллегии адвокатов города Москвы "Минушкина и партнеры" Арам Мурадов.



"У них по религиозным правилам допускается многоженство, а на законодательном уровне у нас оно не предусмотрено", - поясняет он.



Особо острой, подчеркивает Мурадов, эта тема стала с 2022 года, когда участникам СВО начали приходить выплаты от государства. Перед женами таких мужчин встала проблема: кто же будет получать компенсацию в случае смерти бойца? На выплаты, напоминает собеседник ИА Регнум, может претендовать только официальная супруга военного. И никакие изменения на религиозном уровне на это не повлияют.



"С точки зрения законодательства в России это не предусмотрено, это противоречит закону", - говорит Мурадов.



По его словам, единственные законные гарантии для женщины - это алименты, если в сожительстве появился общий ребенок, но затем пара распалась.



"Попытка подрыва основ конституционного строя"



С точки зрения права новая фетва ДУМ о разрешении многоженства явно противоречит российскому законодательству, сообщил в беседе с ИА Регнум адвокат Адвокатской палаты города Москвы Игорь Баранов.



По его словам, в Конституции, Гражданском и Семейном кодексах установлено, что брак есть союз мужчины и женщины - в единственном числе. Можно рассматривать этот вопрос с разных сторон, и везде решение ДУМ противоречит нормам права нашего государства.



Баранов также рассказал, что решение шокировало профессиональных юристов. Они считают, что это попытка подрыва основ конституционного строя России, поскольку именно в Конституции прописано определение семьи.



Юристы напоминают, что Россия - светская страна. Никакие религиозные решения и распоряжения не могут стоять выше закона, а традициями не получится оправдать нарушение закрепленных в законе норм. При этом самым опасным выглядит то, что религиозные деятели пытаются взять на себя функции органа государственной власти.