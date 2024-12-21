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Россия начала гуманитарные (бесплатные) поставки электроэнергии халявщикам в Абхазию
09:53 23.12.2024

Россия сегодня, 23 декабря, с 7:00 запустила гуманитарные поставки электроэнергии начались в Абхазию. Об этом сообщил ТАСС и. о. первого вице-премьера, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба.

Минэнерго РФ пока не комментировало возобновление поставок. В пресс-службе абхазской нацкомпании "Черноморэнерго" уточнили, что действует прежний график подачи электроэнергии, введенный с 1 ноября. Он предполагает четырехчасовые ограничения - по два часа днем и ночью.

11 декабря Абхазия оказалась обесточена из-за отключения Ингурской ГЭС. Республика зачастую сталкивается с дефицитом электричества зимой из-за высокого потребления. 21 декабря и. о. президента Абхазии Бадра Гунба попросил Россию о гуманитарной поставке электричества. Господин Нанба говорил, что всего будет поставлено 327 млн кВт/ч по заявке, направленной в российское Минэнерго в октябре.

Источник - Коммерсант
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