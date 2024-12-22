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Российские аналитики определили главные вызовы для стран Центральной Азии
10:27 23.12.2024

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus

Страны Центральной Азии в своем развитии сталкиваются с различными вызовами – от глобального потепления до износа энергетической инфраструктуры, указывают эксперты российского Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Некоторые из них совпадают с общемировыми, такими как глобальное потепление, усиливающееся неравенство и демографические изменения", – говорится в исследовании данного агентства под названием "Между Востоком и Западам".

Некоторые же другие риски, по оценкам авторов исследования, актуальны именно для данного региона. К таким проблемам относят водный кризис и износ водно-энергетической инфраструктуры, трудности, связанные с отсутствием выхода к глобальным морским путям, пограничные столкновения.

Изменение климата
Эксперты АКРА отмечают, что около миллиона жителей региона ежегодно страдают от наводнений, два миллиона – от землетрясений.

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"Потери ВВП от этих стихийных бедствий оцениваются в $9 млрд ежегодно. Количество стихийных бедствий из-за глобального потепления будет со временем только увеличиваться. Повышение среднегодовой температуры будет приводить к сокращению водных ресурсов, засухам, росту количества дней аномальной жары, сокращению сельскохозяйственных угодий", – ожидают они.
Помочь справиться с этими вызовами, по мнению авторов исследования, могли бы "достижение целей в области устойчивого развития, применение "зеленых" технологий могли бы помочь справиться с этими вызовами.

Водно-энергетический кризис
Большим вызовом для стран региона, по оценкам российских аналитиков, остаются водно-энергетические проблемы.

"Географические особенности региона делают водный вопрос одним из ключевых для рассматриваемых стран. Возрастающий спрос на воду будет обусловлен как ростом населения в странах региона и сохраняющимися высокими темпами урбанизации, так и спросом со стороны сельскохозяйственного сектора и промышленности. Доступность воды, в свою очередь, ограничивается климатическими факторами (таяние ледников, повышение средней температуры) и низкой эффективностью ее использования, в том числе из-за изношенности воднотранспортной инфраструктуры, требующей модернизации", – отмечается в исследовании.
В нем напоминается, что исторически в регионе действовала единая система распределения водных ресурсов. Таджикистан и Кыргызстан, находящиеся в верховьях основных рек (Сырдарья и Амударья), в летний период передавали воду соседям, а взамен получали электроэнергию, мазут, уголь и природный газ для своих теплоэлектростанций.

"В 1990-х годах страны региона стремились проводить собственную политику в области энергетики, в результате чего эффективность такого обмена стала значительно ниже и начали возникать трудности как в энергетическом секторе, так и в водном. В настоящее время страны работают над повышением взаимной координации в энергетическом вопросе, что должно способствовать решению возникших проблем, однако этот процесс займет определенное время", – подчеркивают специалисты АКРА.

Они отмечают, что проблемой доступности воды в регионе занимаются различные международные организации. "Расширение взаимодействия стран, например в рамках ЕАЭС с учетом исторически накопленного опыта, может внести дополнительный вклад в решение водного вопроса в регионе", - заключают авторы исследования.

Другие вызовы
Отдельного внимания, по мнению экспертов АКРА, заслуживает развитие транспортной инфраструктуры, так как все рассматриваемые страны не имеют выхода к глобальным морским путям.

"Согласно отчету ООН, развивающаяся страна без выхода к дальней морской навигации по уровню развития на 20% уступает прибрежной развивающейся стране. Развитие автомобильных и железных дорог, снижение бюрократической нагрузки, построение логистических хабов будут способствовать развитию торговли как внутри региона, так и вне его", – подчеркивают они.

Кроме того, отмечаются периодически возникающие в регионе пограничные конфликты. "В основном они касаются территориальных споров, особенно относительно существующих анклавов. Такие столкновения, как правило, не несут сиюминутных экономических рисков ни для одной из сторон, однако в случае обострения они могут усугубить проблему экономической периферийности региона, ухудшить его инвестиционную привлекательность, подорвать интеграционные усилия и в целом ослабить транзитно-торговый потенциал", – говорится в исследовании.

Также в нем отмечается соседство с Афганистаном, который "усиливает напряженность в регионе": "Угроза террористических атак, наплыв беженцев, увеличение преступности, необходимость усиления охраны границ – это лишь неполный перечень вызовов, связанный со сменой режима в этой стране в 2021 году".

Решение вышеперечисленных проблем, с которыми сталкивается регион, по оценкам специалистов АКРА, возможно только при объединении усилий всех входящих в него стран и при поддержке соответствующих международных организаций и крупных стран-партнеров.

Источник - asiaplustj.info
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