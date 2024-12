В Казахстане начинается выпуск новых государственных ценных бумаг: кратко- и долгосрочных

11:32 23.12.2024

Правительство постановлением от 18 декабря 2024 года внесло изменения в Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Документом вводятся дополнительные казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA (Tenge Over Night Index Average) TCI (TONIA Compounded Index).



Эмитент осуществляет выпуск, размещение, обращение, обслуживание и погашение следующих видов казначейских обязательств:



краткосрочные казначейские обязательства;

среднесрочные казначейские обязательства;

долгосрочные казначейские обязательства;

среднесрочные индексированные казначейские обязательства;

долгосрочные индексированные казначейские обязательства;

долгосрочные сберегательные казначейские обязательства;

специальные среднесрочные казначейские обязательства;

казначейские обязательства, индексированные к ставке TONIA (Tenge Over Night Index Average);

казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA (Tenge Over Night Index Average) TCI (TONIA Compounded Index).

В Постановление добавлена новая глава, которая определяет казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI.



Говорится, что казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI, являются купонными эмиссионными ценными бумагами.



Номинальная стоимость казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, − 1000 тенге.



Название "Государственные казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI" на государственном языке именуется "TONIA TCI индексіне индекстелген мемлекеттік қазынашылық міндеттемелер" (МЕТИСКАМ).



Казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI, выпускаются со сроками обращения свыше года.



Размещение и погашение казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексированным купоном.



При этом расчетная база для исчисления суммы купона по казначейским обязательствам, индексированным к индексу TONIA TCI, – фактическое количество дней в месяце в течение всего срока обращения / 365 дней в расчетном году.



Выплата купона по казначейским обязательствам, индексированным к индексу TONIA TCI, осуществляется в дни, установленные эмитентом, два раза в год соответствующего года обращения казначейских обязательств.



Ставка купона по казначейским обязательствам, индексированным к индексу TONIA TCI, будет определяться за 10 рабочих дней до даты завершения купонного периода, и данная ставка, по которой осуществляется выплата, будет неизменной до конца купонного периода.



Владельцы казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, могут осуществлять любые гражданско-правовые сделки с казначейскими обязательствами, индексированными к индексу TONIA TCI, за исключением ограничений, установленных законодательными актами. При этом инвестор все операции с казначейскими обязательствами, индексированными к индексу TONIA TCI, оформляет через первичного дилера.



Постановление вводится в действие с 31 декабря 2024 года.



Элина Черногрицкая