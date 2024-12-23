Какое им дело? Чехия финансирует грузинский антиправительственный майдан, - О.Розанов

11:38 23.12.2024 23.12.2024 | ОЛЕГ РОЗАНОВ



Чехия финансирует грузинских хулиганов на фоне обнищания собственных граждан

Как и по всей Европе, социально-экономический кризис нарастает



Правительство Чехии выделило 230 тыс. долл. прозападным НПО и СМИ, которые поддерживают беспорядки в Грузии, заодно осудив "насилие против мирных протестующих", которые обстреливали полицию фейерверками, забрасывали коктейлями Молотова и даже подожгли парламент.



Но с какого перепуга такая неслыханная щедрость? Должно быть, у себя дома чехам так сладко живется, что просто грех не помочь прозападным единомышленникам с Кавказа, равно как и режиму Зеленского, которому из Праги поставляют различные виды вооружений?



Ан нет, все с точностью до наоборот.



Несмотря на стабилизацию чешской экономики после периода высокой инфляции, две трети чехов воспринимают текущую ситуацию как экономический кризис. Это следует из опроса, проведенного агентством Ipsos. Граждан Чехии больше всего беспокоят рост стоимости жилья и высокие цены на энергоносители, никуда не делся и страх перед инфляцией.



Рост стоимости жилья назвали основной проблемой личных финансов 18,6% опрошенных. Еще 17,2% видят наибольшую угрозу в ценах на энергоносители, для 16,2% проблема заключается в продолжении высокой инфляции, а для 13,9% – в снижении реальной заработной платы.



Молодые люди до 35 лет больше всего нервничают по поводу роста стоимости жилья, в том числе стоимости его приобретения, и инфляции в целом. Высокие цены на энергоносители особенно беспокоят людей среднего и старшего поколения.



83,4% чехов ощущают на себе влияние инфляции, которая в предыдущие два года составляла 15,1% и 10,7%. 60% опрошенных заявили, что пытаются сократить потребление энергии и воды. Аналогична доля и тех, кто экономит на еде. Треть людей сократили расходы на досуг, четверть ограничивают или отменяют подписку на стриминговые сервисы или журналы.



Снизилось доверие к финансовым структурам. Опрос показал, что значительная часть чехов изменила способ управления своими сбережениями в прошлом году ввиду снижения процентных ставок. Почти четверть уже перевели или планируют перевести свои деньги на сберегательный счет в другом банке, который предлагает более высокую процентную ставку. Более десяти процентов респондентов затем планируют сохранить деньги в другом инвестиционном продукте.



Президент крупнейшего в Чехии по количеству клиентов банка Česká spořitelna Томаш Саломон в интервью SZ Byznys отметил, что 2023 год "был сложным, неспокойным и неустойчивым. На самом деле я должен снять шляпу перед своими клиентами за то, как они справились. Как они выдержали условия огромного роста цен, повышения цен на энергоносители, в которых они оказались?"



По словам чешского банкира, у 40% семей нет никаких резервов, и они не могут ничего откладывать. Они живут на пределе, и любая непредвиденная трата может сбить их с ног, что очень опасно. Реальные зарплаты падают уже два года.



"По сравнению с последними десятью годами, когда мы жили в постоянной конъюнктуре, инфляция была близка к нулю, а компании повышали зарплаты, сейчас ситуация обострилась", – добавил Томаш Саломон.



При этом независимые финансовые аналитики считают, что чешские банки набивают карманы на фоне обнищания населения.



Так, финансовый эксперт Иржи Тылечек отметил, что "в последние месяцы стоимость кроновых свопов падает. Как пятилетние, так и трехлетние деньги в настоящее время находятся на уровне 3,2 процента, что на целый процентный пункт ниже максимумов апреля 2024 года. Это увеличило процентную маржу банков примерно до двух процентных пунктов и почти вдвое по сравнению с предпраздничным периодом".



Чехи стали брать в долг у небанковских фирм.



Небанковские компании, входящие в Чешскую ассоциацию лизинга и финансирования (ČLFA), в первой половине 2024 года выдали потребительских кредитов на сумму 13,6 миллиарда чешских крон, что на одну десятую больше, чем за тот же период прошлого (2023) года. На долю компаний, входящих в ассоциацию, приходится 81% рынка потребительских кредитов, выданных вне банковского сектора.



По данным ассоциации, средний размер выдаваемого кредита составляет 76 000 чешских крон. Почти 1/3 потребительских кредитов в первом полугодии этого года была выдана на покупку автомобиля. В годовом исчислении этот показатель увеличился более чем на 13 процентов и достиг четырех миллиардов крон.



Общий объем дебиторской задолженности по действующим кредитным договорам в конце первого полугодия этого года составил почти 34 миллиарда чешских крон – можно сказать, что чехи тонут в долгах. Только за первые 3 квартала 2024 года задолженность граждан выросла на 8,2 % в годовом исчислении и составила 3,53 трлн чешских крон. К основным тенденциям на кредитном рынке относится рост неработающих потребительских долгов, особенно среди лиц моложе 24 лет. Об этом свидетельствуют данные из банковского и небанковского регистра информации о клиентах, предоставленные в среду 20 ноября 2024 года CRIF – Чешским кредитным бюро.



Задолженность за потребление составила 605 миллиардов чешских крон и выросла на 6,9 процента. Объем неоплаченной задолженности увеличился на 12,5% в годовом исчислении до 32,36 млрд. чешских крон благодаря неоплаченным потребительским кредитам, которые выросли на 15% в годовом исчислении до 27,9 млрд. чешских крон.



В конце третьего квартала потребительский долг в той или иной форме имели 2,3 миллиона человек, что на 3 процента меньше, чем год назад. Объем краткосрочной задолженности увеличился во всех регионах Чехии, как и средняя сумма на одного заемщика, которая выросла на десятую часть по сравнению с прошлым годом до 267 000. Наибольшая доля краткосрочной задолженности приходится на людей в возрасте от 45 до 54 лет. Самая высокая средняя сумма на одного заемщика приходится на возрастную группу от 35 до 44 лет и составляет 311 000 чешских крон.



Растет и государственный долг – в первой половине 2024 года он увеличился на 96,2 миллиарда чешских крон и достиг 3,207 триллиона крон. Из опубликованного министерством финансов квартального отчета об управлении государственным долгом следует, что долг каждого чеха в настоящее время составляет 295 326 чешских крон. Коэффициент задолженности составил 41,3% от валового внутреннего продукта (ВВП), что на 0,5% больше, чем в начале года.



Едва ли доступно жилье – Чешская Республика является одной из четырех стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которых доступность арендного жилья не улучшилась с 2008 года. В Праге стоимость арендованного жилья достигает до трети дохода. Чешским домохозяйствам становится все труднее покупать жилье, и эта тенденция ухудшается все более быстрыми темпами. Среднестатистическая чешская семья тратит 26% своего дохода на аренду квартиры. Оплата аренды жилья составляет более 40% дохода для домохозяйств с низким доходом и треть для родителей-одиночек. Две пятых домохозяйств с низкими доходами подвержены риску чрезмерных расходов на жилье, и то же самое относится к трети родителей-одиночек.



До 1,6 миллиона граждан Чехии в настоящее время рискуют потерять свое жилье из-за нехватки средств на его оплату.



И в такой бедственной для собственных граждан ситуации правительство Чехии дарит немалые деньги грузинским грантоедам, приглашая их в европейский рай, где простые люди тонут в долгах и лишаются жилья.



Поистине если Бог хочет кого-то наказать, то лишает его разума. Источник - fondsk.ru

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