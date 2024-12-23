Шольц – вор? Почему коррупционный скандал в Германии не имеет судебных перспектив, - А.Белов

11:40 23.12.2024

23.12.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Незадачливого политика не пинает только ленивый



В этом году зимние каникулы у немцев явно будут испорчены. И дело не только в чудовищном теракте в Марбурге, из-за которого предстоящее через пару дней Рождество уже приобрело горько-соленый привкус крови, но и в действиях германских властей, своими политическими игрищами доведшими страну до края экономической пропасти.



Особая роль в происходящем, разумеется, принадлежит главе немецкого правительства Олафу Шольцу, чья четырехлетняя деятельность на посту канцлера, и об этом можно уже говорить со всей определенностью, заслужила наихудших оценок от соотечественников за всю историю ФРГ.



Так, согласно данным социологического исследования, проведенного ARD-Deutschlandtrend, 75% опрошенных немцев считают Шольца плохим канцлером. И если бы выборы (которые и так пройдут достаточно скоро – 23 февраля 2025 года) состоялись бы в ближайшее воскресенье, за партию нынешнего бундесканцлера, СДПГ, проголосовало бы не более 14% избирателей. Это, вероятно, худший показатель социал-демократов за последние лет эдак 70.



На этом фоне результаты оппозиционной "Альтернативы для Германии" (АдГ) в 19% выглядят просто угрожающими, делая ее потенциально второй по величине силой в бундестаге.



Ну а если вспомнить, что в 2021 году Шольц привел СДПГ к победе на парламентских выборах с результатом в 25,7%, то растерять более 10% за столь непродолжительный по историческим меркам срок – надо было еще умудриться.



Неудивительно, что в сложившейся ситуации уходящего (а в этом нет никаких сомнений) канцлера не пинает только ленивый. Шольц и так был далеко не Акела, а уж со всеми его промахами терпеть такого еще один срок никто не захочет.



Дошло до того, что требование о как можно более скором прощании с нынешним канцлером прилетело даже из-за океана, от Илона Маска, написавшего в принадлежащей ему соцсети "Х", что Шольц – "некомпетентный дурак" и "должен немедленно уйти в отставку".



На этом фоне абсолютно просчитанным шагом оппонентов действующего руководства Германии выглядят публикации в различных западных СМИ, муссирующих тему коррупции в правительстве ФРГ и личной заинтересованности в этом Олафа Шольца.



Так, скажем, европейская версия влиятельного американского издания Politico, опубликовала статью, в которой утверждается, что Шольц был причастен к крупнейшему скандалу с налоговым мошенничеством, стоившим государственному бюджету Германии убытков на астрономическую сумму в €36 млрд.



Как пишет обозреватель Politico Нетте Нестлингер, в ближайшее время в Гамбурге Олаф Шольц в очередной раз предстанет перед парламентским комитетом по расследованиям из-за подозрений в причастности к масштабной афере, в рамках которой отдельные немецкие банки, компании или физические лица требовали от властей ошибочного возмещения налогов.



"Мы продолжаем наши поиски, чтобы выяснить, имело ли место какое-либо политическое влияние на судебное преследование", – прокомментировал слушания по делу член следственного комитета от парии зеленых Фарид Мюллер.



О чем, собственно, идет речь? О так называемом скандале Cum-Ex (от двух латинских терминов, означающих акции какой-либо компании до (cum) и, соответственно, после (ex) выплаты дивидендов) или Cumex-Files, ставшем итогом расследования ряда европейских средств массовой информации о схеме налогового мошенничества, обнаруженной ими в 2017 году.



Суть аферы такова: инвесторы обманывают налоговые органы, совершая сделки в обход даты выплаты дивидендов по акциям, чтобы получить многократное возмещение налога на прирост капитала, который они ранее не платили или заплатили только один раз. В результате подобных спекуляций целый ряд банков, биржевых трейдеров и юристов получили миллиарды из европейских казначейских облигаций.



Пять наиболее пострадавших стран, прежде всего Германия, потеряли в совокупности по меньшей мере € 62,9 миллиарда. Среди прочих пострадавших Франция с убытками в €17 миллиардов, Италия – с €4,5 миллиарда, Дания – €1,7 миллиарда и Бельгия – € 201 миллион.



Конкретно Шольца допрашивают пока только в качестве свидетеля по поводу сделок HSH Nordbank, который в 2014 году был вынужден выплатить налоговым органам около €126 миллионов после того, как были тщательно изучены его сделки cum-ex, заключенные в период с 2008 по 2011 год.



В то время Шольц был бургомистром Гамбурга (представляющего собой отдельный субъект германской федерации), а следовательно, обладал политической властью и, что куда важнее, информацией об этих сделках.



Разумеется, мимо такого случая утопить главного конкурента не прошел блок ХДС/ХСС, которому все и так прочат победу на внеочередных выборах. Согласно данным вышеупомянутого опроса, политическая сила, ведомая Фридрихом Мерцем, может рассчитывать на 33% голосов избирателей.



Как заявила на днях депутат бундестага от ХДС Юлия Клокнер, "Шольц лично несет ответственность за то, что государство потеряло миллионы денег налогоплательщиков".



При этом, несмотря на то что скандал и его подробности довольно, кстати, сложные для понимания простым обывателем, активно раскручиваются в СМИ, причастность или непричастность нынешнего канцлера к налоговым махинациям отдельных банков большого значения не имеет.



Как и само это дело не имеет никакой перспективы дойти до суда. Слишком много влиятельных фамилий было бы затронуто, а это никому не нужно особенно в ситуации политической и экономической нестабильности в стране.



Но само по себе обвинение в адрес главы правительства, сводящееся к по революционному хлесткой формулировке "Шольц – вор", позволяет его оппонентам (причем всем) получить вполне осязаемые дивиденды в виде дополнительных голосов на предстоящих выборах.



А заодно заранее выбить себе индульгенцию за будущие собственные провалы, вину за которые те, кто придет к власти после "светофорной" коалиции, смогут легко повесить на своих предшественников



Схема рабочая, и уже не один раз опробованная в разных странах. Особенно этим в свое время увлекались на Украине.



Вот только применительно к Германии есть одно важное но: без голосов СДПГ будущие победители выборов из ХДС/ХСС создать коалицию никак не смогут, а стало быть, слишком уж сильно марать сейчас Шольца и в его лице всех социал-демократов им явно не с руки.