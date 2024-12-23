 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как Зеленский опозорился на весь мир, предложив премьер-министру Словакии взятку
11:53 23.12.2024

Пусти кидалу в Европу…

Владимир Малышев
23.12.2024

"Пустите Дуньку в Европу" - эта крылатая фраза из уже забытого советского фильма вдруг неожиданно вспомнилась сегодня. Причем в роли "Дуньки", нахрапистой и наглой торговки, стремящейся любой ценой попасть в Европу, выступил некто Зеленский, играющий роль президента Украины, хотя его полномочия давно истекли. Оказалось, что он предложил взятку… премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Причем не из своего кармана, а из замороженных на Западе российских активов. Мол, дам тебе 500 миллионов евро, а ты взамен поможешь мне со вступлением "в Европу", а точнее, в НАТО.

Об этом рассказал журналистам на пресс-конференции сам Роберт Фицо. По словам премьера, он отверг предложение украинской "Дуньки", назвав вступление Киева в НАТО нереальным. Но Зеленский уже вошел в раж и громогласно объявил, что никакого транзита российского газа (который получает, в частности, Словакия) с Нового года через территорию Украины он больше не допустит.

"Любая страна, которая что-то дешевое получает из России, - возвестила украинская "Дунька", - станет от нее зависима. Если европейская страна будет получать газ и платить эти деньги России, это все еще финансирование конфликта. Мы не дадим возможность дополнительных заработков РФ. Когда Словакия сегодня поднимала этот вопрос и говорила, что она теряет деньги, это стыдно. Украина теряет людей", - попытался пристыдить словаков глава киевского режима на пресс-конференции в Брюсселе.

На этот раз Фицо уже не просто оторопел, а в ответ пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит российского газа через свою территорию – "не даст нам наш газ". Премьер подчеркнул, что Словакия оказывает помощь Украине, и хотела бы от Киева ответного проявления солидарности.

"Народ Словакии спросит у меня: "Зеленский вас послал с транзитом газа, а вы продолжите ему поставлять электричество и гуманитарную помощь?"" – вполне резонно объяснил Роберт Фицо свое негодование. Ведь, как известно, Украина действительно зависит от Словакии, поскольку получает из этой страны и топливо, и электроэнергию.

И тут, когда начались пересуды насчет этой очередной наглости Зеленского, то выяснилось, в это же время он вел за кулисами еще и другие разговоры, в том числе, с тем же Фицо. Как рассказал словацкий премьер-министр, нахрапистая "Дунька" в лице Зеленского предлагала ему сохранить транзит газа через Украину при условии, что Словакия до конца конфликта ни разу за него не заплатит России.

"Но какой дурак даст нам бесплатный газ?!" - прокомментировал Фицо такое странное предложение. И вот тут-то, как рассказал словацкий премьер, "просроченный и жалкий" предложил "отдать" Словакии 500 млн евро из "российских активов", которые он получит, если Фицо проголосует за членство Украины в НАТО.

Понятно, что даже на Украине, где подкупы и взятки, "кидалово", в том числе и на самом верху, - обычное дело, новая выходка Зе вызвала возмущение. "Владимир Зеленский опозорился на весь мир, попытавшись подкупить премьера Словакии Роберта Фицо", - заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. - Речь могла идти не о деньгах из "российских активов", а просто о деньгах, которые Зе мог привезти в чемодане. Очередной позор на весь мир!" - возмутился нардеп.

Но оскорбить наглая украинская "Дунька" успела только за последние дни не только премьер-министра Словакии.

На минувшей неделе Зеленский заявил, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у ее премьер-министра Виктора Орбана нет армии, чтобы "давить" на Путина, а анекдоты и улыбки "пусть себе оставит".

Позднее он позволил себе еще один глупый выпад в адрес венгерского премьера, заявив, что у того нет мандата на ведение переговоров между Россией и Украиной, а его отношения с Владимиром Путиным слишком теплые, чтобы ставить российского лидера "на место".

Дерзостью и оскорблениями Зеленский отреагировал и на выступление президента России Владимира Путина в прямом эфире, где тот высказался на тему возможных переговоров по украинскому конфликту. Глава РФ заявил, что Москва готова к диалогу на базе Стамбульских соглашений, но только без предварительных условий и с учетом реалий на земле. После этого решил высказаться и глава киевского режима. На пресс-конференции в Брюсселе нелегитимный лидер Украины уничижительно назвал Путина "старым фантазером", а также нагло отверг существование Стамбульских соглашений.

"Украина не согласилась на ультиматум Российской Федерации. Они пытались предпринять последующие шаги, чтобы смягчить свои позиции в этом ультиматуме. Украина ничего не подписала, и этих соглашений нет. Мы просто ответили на ультиматум со стороны России, и все…", - солгал комик, незаконно занимающий кресло президента.

А затесавшись нынешним летом на саммит министров обороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в Сингапуре, Зеленский ухитрился унизить руководство Китая. Он заявил, что Россия будто бы использует китайское влияние в Азии, чтобы сорвать "мирный саммит" в Швейцарии.

"К сожалению, Россия, используя китайское влияние в регионе, используя китайских дипломатов, делает все, чтобы сорвать мирный саммит (по Украине)", - сказал он, выступая на конференции по международной безопасности "Диалог Шангри-Ла".

"Очень жаль, что такая большая, независимая, могущественная страна, как Китай, является инструментом в руках Путина", - добавил главарь киевского режима, что прозвучало для китайской делегации, как оскорбление.

Неуважительно отнесся Зеленский даже к избранному руководителю страны, на содержании которой он сам находится. Так на брифинге после саммита ЕС в Брюсселе фамильярно назвал Дональда Трампа по имени и заявил, что хочет видеть его на "нашей стороне".

"Какие эмоции? Добро пожаловать, Дональд", - развязно заявил главарь украинского режима, когда его спросили, что он чувствует в связи со скорой инаугурацией Трампа, как видно, не понимая, что в дипломатической практике, такого рода фамильярность по отношению к лидеру другой страны является, по сути, оскорблением.

А что еще можно ждать от допущенной на международную арену своими западными покровителями развращенной их подачками киевской "Дуньки"? Кроме хамства, беспардонной грубости и оскорблений, наглых попыток выклянчить еще денег и оружия - ничего другого.

Владимир Зеленский решил "показать свою крутость" в публичных оскорблениях не потому, что "нервишки сдали" после слов президента России Владимира Путина про дуэль "Орешника" в Киеве, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, где он назвал вещи своими именами.

"Президент большой страны должен быть предельно вежливым и корректным (знаю это и по собственному опыту). Что вчера в ходе прямой линии блестяще продемонстрировал Владимир Путин, который излучал уверенность и спокойствие. На то он и Президент.

А вот, перефразируя бессмертное определение Михаила Булгакова, самая гнусная бандеровская мразь решила показать свою крутость в публичных оскорблениях. И, смею вас уверить, не потому, что нервишки сдали после слов Главы России про дуэль "Орешника", в Киеве с западной ПВО.

Нет. Оскорбления - средний палец (или, применительно к данному персонажу, его музыкальный "орган" для игры на фортепьянах), который просроченная наркоманская гнида показала… Трампу. Типа, вот тебе, никаких переговоров с Россией, ибо при таких отношениях они невозможны. Будешь и дальше деньги давать и оружие.

Такая риторика освобождает от необходимости соблюдать приличия. Президент вчера сказал, что переговоры с этой тварью возможны только в случае ее легального возвращения на пост главы государства. Недоносок понимает, что это нереально, и ставит на войну. Но распоясавшийся ублюдок и здесь ошибся: он и на войне никому не нужен, и долго не удержится в кресле. История совсем скоро сольет его в выгребную яму с нечистотами, которая и поглотит ничтожество в удушливых миазмах забвения", - написал Медведев. И к этому нечего добавить.

Источник - Столетие.Ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734943980


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