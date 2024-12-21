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Теракт в Германии: безумный психиатр-мигрант убил и покалечил десятки людей
12:00 23.12.2024

Грегор Шпицен
21 декабря 2024

Вечером 20 декабря всю Германию потрясла жуткая, но, к сожалению, прогнозируемая трагедия. Террорист намеренно въехал в толпу людей в городе Магдебурге (земля Саксония-Анхальт), отыскав щель между бетонными блоками, закрывающими въезд на рождественскую ярмарку как раз на случай подобного развития событий.

До сих пор точно не известно, сколько людей пострадало в результате теракта: немецкие таблоиды через несколько часов после трагических событий писали об 11 погибших и более чем 80 пострадавших, однако информация начала быстро подвергаться цензуре.

В настоящее время достоверно минимум о двух погибших и 15 тяжелораненых, однако глядя на страшные кадры того, как автомобиль преступника на огромной скорости несколько сотен метров бороздит толпу людей, в окончательность этой цифры верится с трудом.

"Это катастрофа для города Магдебурга, для земли, а также для Германии в целом", - сказал министр-президент земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф.

Противоречивая информация о предполагаемом исполнителе теракта Талебе аль-Абдулмохсене и его мотивах настолько чудовищно нелепа, что даже самому хладнокровному и рассудительному читателю поневоле начинают лезть в голову мысли о теориях заговора.

Согласно первоначальным данным, за терактом стоит 50-летний специалист по психиатрии и психотерапии из Саудовской Аравии, родившийся в 1974 году. Судя по информации, полученной от служб безопасности, преступник действительно работал врачом в психиатрической больнице Бернбурга - небольшого городка в 50 км к югу от Магдебурга - предназначенной для реабилитации и содержания наркозависимых преступников.

Террорист является резидентом Германии с постоянным видом на жительство, поскольку в 2016 году он был официально признан беженцем.

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"На данный момент известно, что он является преступником-одиночкой, поэтому опасности для города на этом этапе нет. Нам удалось его арестовать, и сейчас ведутся все расследования", - сказал Хазелофф.

Несмотря на арабские корни, исполнитель теракта, судя по его комментариям в социальных сетях и интервью, которые он ранее давал немецким медиа, стоит на радикальных антиисламских и атеистических позициях.

Так, в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung в 2019 году преступник назвал себя "самым агрессивным критиком ислама в истории", а Spiegel и ВВС в том же году писали, что он попросил убежища в Германии как неверующий и критик ислама, поскольку опасался преследований у себя на родине.

Своей миссией саудовский беженец тогда считал необходимость показать другим преследуемым в Саудовской Аравии соотечественникам путь к убежищу в "цивилизованных" странах - Германии или, например, Австралии.

Спецслужбы проспали

В соцсети X Талеб аль-Абдулмохсен также представляет себя как как бывшего мусульманина, яростно критикующего ислам. Накануне теракта он разместил там несколько видео, в которых говорит по-английски: "Я обвиняю немецкую нацию в убийстве Сократа" и "Еще одна причина, по которой я обвиняю немецких граждан в преследованиях, которым я подвергаюсь в Германии, - это история с украденной из моего почтового ящика флэшкой".

Наконец, в третьем видео присутствует такое выражение: "Правительство и полиция ведут себя как преступники вместо того, чтобы защищать меня. В этом я виню немецкую нацию и немецких граждан".

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В профиле преступника также написано на английском языке: "Германия охотится на просителей убежища из Саудовской Аравии внутри и за пределами Германии, чтобы разрушить их жизни", "Германия хочет исламизировать Европу". На фотографии профиля преступник изображен с оружием.

В июне 2024 года террорист уже размещал у себя в соцсети странные мысли, которые не ожидаешь услышать от человека арабского происхождения, прожившего большую часть сознательной жизни не в Европе.

"По моему опыту, немецкая полиция является настоящей движущей силой исламизма в Германии. Мой опыт - это семь лет использования полицией грязной тактики против меня и других критиков ислама, чтобы уничтожить нашу антиисламскую активность, последний раз в марте 2024 года. Леваки сошли с ума. Нам нужна AfD, чтобы защитить полицию от себя самой".

В твите от декабря 2023 года, удаленном администрацией, но сохраненном одним из пользователей, аль-Абдулмохсен также писал:

"Я уверяю вас, что стопроцентная месть наступит в ближайшее время. Даже если это будет стоить мне жизни. Германии придется заплатить цену. Огромную цену".

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В мае 2024 психиатр-террорист писал: "Я серьезно рассчитываю умереть в этом году. Причина: я добьюсь справедливости любой ценой. А немецкие власти блокируют все мирные пути к правосудию".

В августе 2024 года он написал уже на арабском: "Уверяю вас: если Германия хочет войны, мы ее получим. Если Германия хочет убить нас, мы убьем ее, умрем или с гордостью отправимся в тюрьму. Поскольку мы исчерпали все мирные средства, мы столкнулись лишь с новыми преступлениями со стороны полиции, государственной безопасности, прокуратуры, судебных органов и министерства внутренних дел. Мир здесь бесполезен".

Не вполне понятно, как человек со столь радикальным мировоззрением не только мог находиться на свободе, но и работать в медицинском учреждении. Полиция, прокуратура и суды ФРГ, обычно блестяще справляющиеся с привлечением к судебной ответственности безобидных пенсионеров, высмеивающих умственные способности немецких политиков, настоящего террориста банально проспали.

Пострадают все политики

Личность и политическое мировоззрение преступника настолько сильно противоречат друг другу, что его фигура вполне может быть использована как элемент предвыборной кампании самыми разными политическими силами.

СДПГ (а деятели от этой партии занимают посты федерального канцлера и министра внутренних дел) будет нести основную часть политической ответственности за то, что "проспала" преступника и не предотвратила теракт.

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ХДС/ХСС и "зеленым" наверняка вспомнят политику открытых дверей и пресловутое "мы можем" в 2015 году, когда страну под видом беженцев заполонили миллионы культурно и ментально чуждых Германии мигрантов. Некоторым из них, откровенно говоря, с самого начала было место лишь в тюрьме.

Ну а "Альтернативе для Германии", вне всяких сомнений, вменят в вину то, что террорист считал себя сторонником этой партии, хотя это и выглядит как натуральный оксюморон.

Но, как бы то ни было, любви к мигрантам разных сортов со стороны коренных граждан произошедшее явно не добавит.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734944400


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