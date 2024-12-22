 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 23.12.2024
13:49  Мозг - гниет. От чтения новостей (не шутка!), - Сьюзан Трэчмен
13:48  Продают все на Западе и едут в Россию: после Указа Путина к нам потянулись "духовные беженцы"
13:31  Кирилл Бабаев: Россия медленно, но верно разворачивается на Восток
13:30  "Назревает грандиозный скандал": встречу Назарбаева с Путиным связали с новым делом "Казахгейт-2" в США
13:22  "Это другое": Запад нашел плюсы в терроризме, - Вл.Корнилов
13:21  Почему Путин впервые не поздравил Казахстан с "Днем незалежности"
13:20  Из-за разлива нефтепродуктов в Черном море стали массово умирать дельфины

13:18  Путин ударил по Германии. Наконец-то, - Виктория Никифорова
12:45  Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты Белоруссии. У него есть 4 соперника
12:42  Астана. Сокращено финансирование нацпроекта "Комфортная школа"
12:00  Теракт в Германии: безумный психиатр-мигрант убил и покалечил десятки людей
11:53  Как Зеленский опозорился на весь мир, предложив премьер-министру Словакии взятку
11:40  Шольц – вор? Почему коррупционный скандал в Германии не имеет судебных перспектив, - А.Белов
11:38  Какое им дело? Чехия финансирует грузинский антиправительственный майдан, - О.Розанов
11:36  Историческая альтернатива: либо человечество перейдет на качественно более высокий этап гармоничного развития, либо понесет чудовищные потери в грядущих конфликтах, - А.Светлов
11:32  В Казахстане начинается выпуск новых государственных ценных бумаг: кратко- и долгосрочных
10:27  Российские аналитики определили главные вызовы для стран Центральной Азии
09:53  Россия начала гуманитарные (бесплатные) поставки электроэнергии халявщикам в Абхазию
09:50  Путь к шариату. Российским мусульманам разрешили многоженство, - regnum.ru
09:34  Более 30 человек привлекли к ответственности за перекрытие улицы для молитвы в Алматы
09:05  В Якутии нашли замерзшую тушку 2-метрового мамонтенка. Назвали Яной
08:48  Трамп захотел переименовать самую высокую гору Северной Америки - Денали (экс-МакКинли) на Аляске
06:01  Такер Карлсон: Вы бы строили биолаборатории в нищей и коррумпированной Украине? Здесь что-то не то
01:10  Макрон почти не виден: французы хотят Пятую республику сделать Шестой, - В.Прохватилов
00:58  Историческая альтернатива. Либо человечество перейдет на качественно более высокий этап гармоничного развития, либо понесет чудовищные потери в грядущих конфликтах
00:49  Борьба за Африку. что показали выборы в ЮАР, Мозамбике, Ботсване и Намибии, - Вячеслав Тетекин
00:45  Геополитическая депрессия. Мир вступил в эпоху войн и катастроф, - Андрей Школьников
00:39  Сирийский исход: Италия уже боится увидеть у своих берегов русских морпехов, - СП
00:17  "Быть вторым - это ничто". Ученые Китая приблизились к разгадке тайн Вселенной и обогнали США, - Дмитрий Капустин
00:14  Сирийские боевики отмывают свой имидж, - Игорь Субботин
00:09  Жапаров обвиняет ЕС и США во вмешательстве в дела Киргизии, - Виктория Панфилова
00:03  Опять сговорились. Россия через Украину возобновила поставки газа в Европу по трубе "Дружба"
Воскресенье, 22.12.2024
23:46  Казахстан. Забастовка шахтеров в Сатпаеве продолжается: в город предположительно прибыла нацгвардия
22:17  Экс-гендиректор "Главзарубежстроя" при МИД РФ Ледовский арестован по делу о мошенничестве
20:59  Российские войска завершили разгром Кураховского "кармана", отрезали гарнизон Великой Новоселки и с боями пробиваются к Судже
18:57  Ученица Этери Тутберидзе фигуристка Аделия Петросян второй год подряд выиграла чемпионат России
15:17  Консультативное наблюдение за наркоманами и лудоманами установят в Казахстане
13:54  Россияне разобьют в Ташкенте "Парк Дружбы"
13:51  Государственный бюджет Таджикистана на 2025 год. Подробно
13:48  Новый вид человека и космические роботы. "Известия" выбрали пять самых интересных новостей науки за прошедшую неделю
13:43  Каменная пустыня или мост в будущее. Что может дать Ваханский коридор и почему его не могут открыть
13:10  Узбекистан. Асроржон Аскаров назначен новым руководителем "Региональных электросетей"
12:45  Курская дуга, 21 декабря: Зеленский призвал ВСУ не стесняться слова "каратель" - СП
12:37  В гостях у страшной сказки. "Побивание камнями до смерти" - это обыденная реальность, - МК
12:34  Швеция столкнулась с резким ростом преступности из-за мигрантов
12:04  Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США. Обиделся и нападет
11:59  Славно потренировались. Крейсер USS Gettysburg по ошибке сбил взлетающий с соседнего авианосца F/A-18 над Красным морем
10:51  Нефть может подешеветь по итогам 2024 года. В 2025 падение цены продолжится, - прогноз от MarketWatch
10:28  В Конго близ города Луло перевернулся паром - более 200 погибших и пропавших без вести
09:26  Александр Усик отстоял свои титулы в бою с Тайсоном Фьюри. Британцу отгрузили в репу до нокдауна
08:29  Европа может лишиться поставок газа из Катара из-за нового закона ЕС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Астана. Сокращено финансирование нацпроекта "Комфортная школа"
12:42 23.12.2024

Правительство постановлением от 19 декабря 2024 года внесло изменения в пилотный национальный проект в области образования "Комфортная школа", сообщает Zakon.kz.
В документе говорится, что общий объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта по строительству и открытию новых школ с комфортными условиями, составляет 1 493 183 305 тыс. тенге. Ранее Правительством на эти цели была заложена сумма в размере 2 385 833 740 тыс. тенге.

Вот как эти деньги распределены по годам:

в 2023 году – 499 999 715 тыс. тенге (не изменилось);
в 2024 году – 646 535 491 тыс. тенге (было 976 394 636 тыс. тенге);
в 2025 году – 346 648 099 тыс. тенге (было 909 439 389 тыс. тенге).
Кроме того, предусматривается ввод в эксплуатацию до 2026 года не менее 460 400 (при двусменном обучении) новых ученических мест в городах и сельских населенных пунктах для покрытия текущего и прогнозируемого дефицита ученических мест. Напомним, ранее планировалось создание не менее 740 тыс. новых ученических мест.

Также поправками предусматривается, что приобретение услуг и комплексных работ по целевому строительству объектов организаций среднего образования "под ключ" осуществляется дирекцией:

за счет средств республиканского бюджета и Национального фонда РК – в виде целевых трансфертов, доведенных до соответствующего МИО, в объеме, не превышающем расчетную стоимость строительства объекта, которая определена из расчета стоимости одного ученического места с учетом проектной мощности школы, и (или) в виде оплаты разницы от расчетной стоимости строительства объекта, которая определена из расчета стоимости одного ученического места с учетом проектной мощности школы и стоимости строительства такого объекта по проектно-сметной документации;
за счет средств местного бюджета – в виде предоставления земельного участка, подключенного/предполагаемого к подключению к центральной/автономной инженерно-коммуникационной инфраструктуре, на котором планируется строительство объекта организации среднего образования, и (или) расходов на разработку или корректировку проектно-сметной документации.

По согласованию МИО и дирекции допускаются силами подрядных организаций дирекции разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по подключению земельного участка, на котором планируется строительство объекта организации среднего образования, к инженерным коммуникациям с возмещением понесенных расходов за счет средств соответствующего МИО через дирекцию.

Приемка и ввод в эксплуатацию построенного объекта производятся дирекцией при его полной готовности в соответствии с утвержденным проектом и при наличии декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ утвержденному проекту.

Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию подписывается дирекцией, подрядчиком (генеральным подрядчиком), лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, на основании декларации о соответствии и заключений о соответствии выполненных работ проекту и качестве строительно-монтажных работ.

Передача дирекцией завершенного объекта на баланс МИО осуществляется на основании акта приема-передачи имущества с созданием приемочной комиссии, которая устанавливает соответствие/несоответствие объекта организации среднего образования требованиям Национального проекта.

При этом дирекция и МИО обеспечивают:

прием-передачу завершенного объекта строительства в установленные сроки;
передачу на государственную регистрацию акта приемки объекта в эксплуатацию в течение трех рабочих дней с даты его утверждения;
предоставление в Министерство просвещения зарегистрированных копий актов приемки объектов в эксплуатацию (в недельный срок после их подписания).
Постановление введено в действие с 19 декабря 2024 года.

Элина Черногрицкая

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734946920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Вопросы гендерного развития обсудили члены Клуба экспертов при Сенате Парламента РК
- Бюро Мажилиса определило повестку пленарного заседания
- Подведены итоги работы Национального курултая за 2024 год
- Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
- В Казахстане завершена массовая уборка свеклы
- Рейтинги АО "НК "Казахстан Темир Жолы"" подтверждены на уровне "BB" и "kzA+", несмотря на возросшее давление на ликвидность; прогноз остается "Стабильным"
- Об окончательном урегулировании судебных споров с участием Национального Банка Казахстана по делу Стати
- О ликвидации нарколаборатории
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  