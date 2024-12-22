Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты Белоруссии. У него есть 4 соперника

12:45 23.12.2024

ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты



Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси зарегистрировала кандидатом в президенты действующего главу государства Александра Лукашенко. Об этом сообщает "Sputnik.Беларусь".



Всего Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов в президенты Белоруссии.



Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Решение приняли во время заседания палаты представителей в конце октября.



В период с 7 ноября по 6 декабря текущего года в республике проходил сбор подписей граждан в поддержку выдвижения того или иного политика в качестве кандидата в президенты. Теперь будущие участники выборов должны подать документы для регистрации в ЦИК, сделать это надо до 21 декабря 2024 года включительно.



Ранее Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии.

Евгений Фалько