Путин ударил по Германии. Наконец-то, - Виктория Никифорова

13:18 23.12.2024

23.12.2024



Белую розу, которую канцлер Шольц положил в субботу на паперть Магдебургского собора, он с таким же успехом мог бы положить на свою политическую могилу. Сразу после этого символического жеста руководителя страны обступили местные жители, они выкрикивали оскорбления и угрозы. Канцлер испуганно потрусил к своей машине, его прикрыла вооруженная охрана.



Предыстория такова: в пятницу на рождественский базар в маленьком уютном восточногерманском Магдебурге въехал на своем внедорожнике иммигрант из Саудовской Аравии и принялся давить граждан. Пятеро погибли (в том числе девятилетний ребенок), почти двести человек ранены, многие тяжело.



На субботу были назначены обычные в таких случаях возжигания свечек, возложения цветов, церковные службы и ритуальные выступления политиков. Однако эта рутина не сработала - жители Магдебурга вышли на протесты. "Реэмиграция немедленно", "Верните нам наши улицы!" было написано на их плакатах. "Депортируйте их всех!" - кричала толпа.



Пресса уже назвала их "крайне правыми", полиция отработала по демонстрантам - словом, ситуация в Германии очень похожа на бунты в Англии летом этого года, разразившиеся после убийства руандийским подростком трех девочек.

Бензинчику в костер общественного недовольства плеснула информация о террористе. Этот человек с абсолютно карнавальной биографией: переехав в Германию еще в 2006 году, получил статус беженца, стал работать психиатром в клинике и одновременно бороться с "исламизацией Европы". В соцсетях он утверждал, например, что канцлера Меркель за ее потворство мигрантам следовало бы казнить.



Психиатр с поехавшей крышей - явление, хорошо известное специалистам. Свои экзотические идеи экстремист ни от кого не скрывал и всячески активничал. Об опасности этого человека саудовские спецслужбы предупреждали германских коллег задолго до теракта.



Информировали органы и простые немцы, их напрягало то, что террорист совершенно открыто рассказывал в соцсетях о своих планах все взорвать и всем отомстить. Однако никакой реакции государства не последовало - то ли политкорректность помешала, то ли обычное раздолбайство.



В политическом плане предвыборный магдебургский теракт добил Шольца и его СДПГ и дал голевой пас его главному сопернику - Фридриху Мерцу (ХДС/ХСС). Этот немецкий политик, полжизни проработавший на американские корпорации, позволял себе критиковать неограниченный завоз мигрантов еще в те времена, когда это было абсолютным табу. Сейчас у него на руках неубиваемый козырь.



Сомнений в том, что Мерц станет новым канцлером Германии, практически не осталось. Как и в том, что второе место на выборах в бундестаг обеспечит себе правая "Альтернатива для Германии", претендующая как минимум на пятую часть голосов избирателей.



Спасут ли эти перестановки кроватей Германию от кризиса? Очевидно, что нет. Подоплека всей этой турбулентности с развалом правительства, терактами, протестами очень проста. Это чистая экономика, а экономическую ситуацию в Германии европейские СМИ характеризуют как "настоящий апокалипсис".



Предприятия переезжают в США и переносят производства в Китай, ведущие корпорации тысячами увольняют сотрудников, цены на все продолжают расти (в отличие от зарплат). Расчет на то, что завоз мигрантов переломит негативный тренд в экономике, не оправдался - дефицит квалифицированных кадров только растет. Политический кризис привел к тому, что поток иностранных инвестиций практически иссяк: кому захочется связываться с такой нестабильной страной, как современная Германия?



А главное, у властей нет никаких идей насчет того, как накормить голодных и дать хорошую работу молодежи. Из всех идей - только оголтелая пропаганда ненависти к России, сумасшедшие расходы на Украину и украинцев, реальная подготовка к войне с нашей страной и призывы Минобороны вернуть обязательный призыв в армию. И это все. Неудивительно, что граждане выходят на улицы.



Кстати, и бунты в Англии, обращенные вроде бы против мигрантов, по сути, выражают глубинное недовольство англичан жутким и все усугубляющимся экономическим упадком и полным отсутствием хоть каких-то перспектив. У масс возникает жуткое впечатление полной оставленности - они кое-как пытаются выживать, а правительство витает в эмпиреях, целуется с Зеленским и тащит мир к ядерной войне. Просто безумие какое-то.



Граждане некогда богатейших стран мира в упор не узнают свою землю, погружающуюся в упадок и хаос. Это совершенно не те страны, в которых они родились и провели свое детство, с их чистенькими улицами, стабильными высокими доходами, традиционной моралью и красивыми рождественскими базарами. Сегодня жители Магдебурга придут на свой рождественский базар - но не чтобы праздновать, танцевать и пить глинтвейн, а в знак протеста против политики властей, призывающих их сидеть по домам. Это же просто в голове не укладывается. Могли ли жители ГДР представить, во что западногерманские политики превратят их землю?



Локомотив европейской экономики сошел с путей и летит в пропасть. За ним - вагончиками на сцепке - послушно следуют все остальные страны Евросоюза. Ну а виноват во всем происходящем... Совершенно верно, вы угадали, это Путин.



"Он хорошо нас знает, Путин знает, как наносить нам болезненные удары", - объяснил согражданам творящиеся в стране безобразия глава Минобороны Писториус. По его версии, российский лидер укрепляет армию так, чтобы к 2029-2030 году она была способна "нанести удар по НАТО", а параллельно "вмешивается в избирательные процессы" и финансирует такие партии, как "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт".

Ну тогда, как говорится, туши свет, сливай воду. Выборы в Германии назначены на 23 февраля, в России выходной, понятно, что президент России развернется вовсю. Можно заранее объявлять итоги выборов недействительными - ведь именно так это делается в странах "развитой демократии"?