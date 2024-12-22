Из-за разлива нефтепродуктов в Черном море стали массово умирать дельфины

13:20 23.12.2024

Елизавета Коновалова



Трупы животных нашли в разных частях побережья



Как минимум 13 погибших дельфинов обнаружили волонтеры на пляжах Черного моря во время очистки береговой линии от разлившегося в результате ЧП с танкерами мазута. Кадры с последствиями экологической катастрофы оказались в распоряжении Readovka.



Отмечается, что тела животных вынесло волнами в разных районах побережья, в частности в станице Благовещенской, Сукко, Варваровке, в Кабардинке, Алексино и на Бугазской косе. У большей части погибших дельфинов-азовок были обнаружены следы мазута не только на теле, но и в дыхале. Местные жители предположили, что причинами массовой гибели млекопитающих могли стать острые инфекции, внутренние травмы, интоксикация или контузии.



Между тем волонтеры рассказали, что подобные случаи на побережье Кубани являются крайней редкостью, а потому и вызывают серьезную обеспокоенность. Кроме того, ситуация осложнилась штормовой погодой, из-за которой часть собранных мешков с мазутом унесло обратно в море. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, работы по очистке прибрежной полосы были приостановлены до сегодняшнего утра.



Напомним, что ранее в связи с обнаружением пятен мазута в море и на берегу в районе мыса Змеиный в Керчи ввели режим ЧС муниципального характера. Помимо этого, был введен режим угрозы чрезвычайной ситуации на территории Ленинского района Крыма.