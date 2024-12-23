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Почему Путин впервые не поздравил Казахстан с "Днем незалежности"
13:21 23.12.2024

Айнур Курманов. 23.12.2024

МИД РФ наконец-то признал 16 декабря факт активных попыток Запада вытеснить Россию из Средней Азии и открыть там "второй фронт". Об этом мы говорили неоднократно в своих публикациях и сейчас очевидно происходит обострение борьбы за передел сфер влияния в регионе с неизвестными пока последствиями.

Подобное тревожное заявление прозвучало из уст замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаила Галузина аккурат в День независимости Казахстана.

"Центральная Азия, впрочем, как и все постсоветское пространство, сегодня является объектом недружественной политики Запада, который пытается и на этом пространстве тоже нанести России стратегическое поражение, вытеснить Россию из этого региона, а в идеале открыть и здесь против нас пресловутый "второй фронт", - подчеркнул Галузин.

По словам дипломата, стремления западных стран проявляются в попытках привлечь государства этого региона к политике санкций, изоляции России, в намерении вернуть свое военное и разведывательное присутствие под предлогом борьбы с терроризмом. Он отметил, что Запад активно занимается созданием логистических маршрутов через Центральную Азию, обходя Россию, и вытесняет Москву из крупных проектов по освоению природных ресурсов в этом регионе.

В целом такая политика англосаксами на отрыв региона от Москвы проводится уже достаточно давно. Особенно она активизировалась после начала СВО с целью перекрыть маршруты транспортировки товаров и материалов двойного назначения и поставить под угрозу геостратегический мост, связывающий Россию с Китаем и Индией, что особенно важно после экономической переориентации на Восток и Юг.

Шпионское оборудование слежения, поставленное USAID, уже установлено с осени на всех таможенных пунктах Казахстана на границе с Россией, а американские чиновники в Астане в рамках особого комитета отслеживают все торговые потоки республики в режиме онлайн и дают свои распоряжения местному правительству. Это уже фактическое внешнее управление страной из Вашингтона.

Вооруженные силы Республики Казахстан активно модернизируют свой арсенал, делая ставку на западную военную технику и интеграцию со стандартами НАТО. Символом этой стратегии стало прибытие 5 декабря в Алма-Аты первого из двух заказанных военно-транспортных самолетов Airbus A400M, произведенного европейским концерном Airbus Defence and Space.

О закупках Астаной турецкого вооружения, БПЛА и возведении завода по производству стратегических беспилотных аппаратов ANKA, об обучении нескольких сот офицеров в военных вузах Анкары и Стамбула, о передаче ряда оборонных заводов турецким компаниям мы уже неоднократно писали и говорили. Как и акцентировали внимание на проведении летом учений "Бірлестік-2024" на Каспии в Мангистауской области РК с участием армейских подразделений Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, которые прошли без участия России и куда не пригласили Иран и Китай.

Идет создание из Организации тюркских государств (ОТГ) и регионального объединения ЦА полноценного военно-политического блока, что не только подрывает изнутри ОДКБ, но и является основой для продвижения НАТО в Средней Азии. Но в качестве вишенки на торте стало решение правительства РК по инициативе Минобороны открыть воздушное пространство Казахстана для транзита турецких вооруженных сил для выполнения "миротворческих миссий" с возможностью провоза необходимого "оборудования".

Думаю, что после событий в Сирии не стоит объяснять, кого и для чего могут перевезти военными транспортными турецкими самолетами в Центральную Азию. Тем более что в регионе давно действует сеть ячеек фашистской организации "Серые волки", имеется и разветвленное джихадистское подполье. Их наличие также может стать обоснованием для Анкары и Вашингтона по оказанию "помощи в борьбе с терроризмом" местным правящим элитам.

То есть на Россию американцы со стороны "мягкого подбрюшья" аккуратно накидывают петлю, благо, что уже есть и штаб по координации всех враждебных действий, который может моментально взять в свои руки командование всеми войсками Казахстана и республик ЦА – это Центр миротворческих операций НАТО, который был открыт послом США еще в 2023-м году на базе Военного института сухопутных войск (бывшее Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, АВОКУ) в Алма-Ате.

То, что именно на Казахстан обращены взоры Вашингтона в деле продвижения своих интересов в Центральной Азии демонстрирует и тот факт, что 5 декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп позвонил Касым-Жомарту Токаеву. И инициатором разговора выступила как раз американская сторона, что говорит о том, что новая администрация делает ставку на Акорду. Тем более, что именно Майк Помпео в первое президентство Трампа создал диалоговую площадку С5+1, которую потом развил Энтони Блинкен.

Естественно, что американский большой бизнес осуществляет сейчас захват месторождений редкоземельных металлов (РЗМ), урана и других минералов в регионе, и все договоренности, достигнутые в Нью-Йорке в прошлом и нынешнем году в рамках заседаний С5+1 по разработке залежей полезных ископаемых, не только остаются в силе, но и получат свое развитие.

Из 160 месторождений РЗМ в Средней Азии более 130 приходятся как раз на Казахстан и в рамках создаваемых консорциумов, которые будут работать по засекреченным Соглашениям о разделе продукции (СРП), присутствуют американские, британские и европейские корпорации, но места для российского капитала в них нет. Это полностью напоминает процесс передачи месторождений нефти и газа в 90-е в Западном Казахстане западным компаниям и на этом "празднике жизни" интересы Москвы никто не собирается учитывать.

Для вывоза всего награбленного и развивается как раз бешенными темпами Транскаспийский маршрут в обход России, в который только Европейский союз намерен вложить более 40 миллиардов евро. По нему только нефти Астана намеревается нарастить поставки в 13 раз за ближайшие годы. Таким образом позиции Москвы в РК и ЦА полностью подрываются в самой ближайшей перспективе.

Понятно, что многое из этого делается, чтобы разрушить монополию Китая на добычу, переработку и производство РЗМ. Но захватывая все месторождения и насаждая свою колониальную администрацию, Вашингтон, Лондон и Брюссель намереваются использовать территорию Казахстана и республик ЦА как плацдарм для ведения агрессивных действий против Москвы и Пекина, создавая там "Анти-Россию" и "Анти-Китай" в квадрате.

В качестве пряника для Астаны в Вашингтоне полностью сняли претензии к РК со стороны молдавских миллиардеров Стати, которых американские спецслужбы использовали для ведения судебных процессов в отношении Казахстана с угрозой ареста активов Нацфонда и казахстанских акций консорциумов по добыче нефти на Каспии. И это очень явственный сигнал.

Поэтому 14 декабря Владимир Путин принял у себя в Ново-Огарево экс-Елбасы Нурсултана Назарбаева, пообщавшись с ним наедине.

И обсуждались там наверняка не только гарантии его семьи, но и тема, связанная с нынешним мрачным положением в Казахстане и Центральной Азии, где баланс геополитических сил вскоре может резко измениться не в пользу России и Китая.

После этого в Акорде началась настоящая истерика, которая выплескивалась через заявления отдельных приближенных к трону депутатов. Она была подкреплена тем, что в День Независимости 16 декабря Владимир Путин впервые не поздравил Касым-Жомарта Токаева, хотя это сделал даже Зеленский. А это уже о многом говорит.

И наоборот, в этот день появилось впервые заявление замглавы МИДа России с констатацией реальной ситуации в Казахстане и странах Средней Азии, которые могут превратиться в ближайшее время в конгломерат враждебных РФ государств. Тем более что негативный процесс резко ускоряется после событий в Сирии, так как Анкара вместе с Тель-Авивом и Вашингтоном получают дополнительные рычаги воздействия на двурушнические правящие элиты в регионе.

У Запада сейчас складывается заманчивая перспектива после выгорания "незалежной" создать новый фронт в Центральной Азии, если не прямом, то в переносном смысле точно, и недооценивать эту угрозу было бы опрометчиво. Соответственно нужно как можно быстрее пересматривать прежние подходы и стратегию по отношению к Казахстану и всему региону, так как всякое промедление смерти подобно.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734949260


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