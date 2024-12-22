"Назревает грандиозный скандал": встречу Назарбаева с Путиным связали с новым делом "Казахгейт-2" в США

13:30 23.12.2024

Римма Каратаева

22 декабря 2024



Депутат мажилиса Ермурат Бапи высказал мнение по поводу поездки бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает Orda.kz.



Об этом Ермурат Бапи сказал в эфире проекта Elmedia. Он связал аудиенцию Назарбаева у Путина с готовящимся в США уголовным делом "Казахгейт-2".



"По моей информации, в Соединенных Штатах Америки назревает новый грандиозный скандал под названием „Казахгейт-2". Министерство юстиции Соединенных Штатов готовит новое уголовное дело в отношении мировых клептократов, которые пользовались когда-то услугами граждан Соединенных Штатов, компаний, страховых компаний и других субъектов, вплоть до экспертов. Если когда-то пользовались вот эти клептократы услугами субъектов Соединенных Штатов Америки, то в отношении них возбуждается уголовное дело. Есть такая инсайдерская информация у меня",

сказал Бапи.



Он заметил, что "никакая гарантия не спасет, если экс-руководитель нарушил национальные законы конкретной страны".



"Мне кажется, все эти потуги, поездка экс-президента Нурсултана Назарбаева в Кремль, в Москву на прием Путину и введение новой нормы в закон о госсекретах Республики Казахстан - все это связано, мне кажется, вот с этим предстоящим мировым скандалом. Нам только придется подождать, когда откроется, а скорее взорвется ящик Пандоры",

сказал Бапи.



Мажилисмен высказался против новых поправок о том, что сведения о здоровье и личной жизни бывших президентов и их семей станут государственной тайной.



Ермурат Бапи ранее прокомментировал недавнюю встречу экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным.



14 декабря стало известно, что российский президент Владимир Путин принял в своей резиденции Ново-Огарево бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. При этом никаких подробностей встречи нет.



"Казахгейт" - это международный коррупционный скандал, который разразился в конце 1990 и начале 2000 годов, связанный с обвинениями в коррупции на высоком уровне в Казахстане, включая предполагаемые взятки, выплачиваемые западными нефтяными компаниями казахстанским чиновникам за доступ к нефтяным месторождениям, пишет КазТАГ.



Главным фигурантом дела стал американский банкир и юрист Джеймс Гиффен.