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Продают все на Западе и едут в Россию: после Указа Путина к нам потянулись "духовные беженцы"
13:48 23.12.2024

Продают все на Западе и едут в Россию: после Указа Владимира Путина к нам потянулись "духовные беженцы"

Ойген Михель: в Нижегородской области строятся дома для переезжающих в РФ немцев

Дмитрий БАБИЧ

Будущие жители Биркендорфа - готовящиеся к переселению из ФРГ, Израиля и Канады в Нижнем Новгороде. Сентябрь 2024 года. Фото: архив Ойгена Михеля

В России уже несколько недель работает общественное движение Welcome to Russia - "Добро пожаловать в Россию". Его волонтеры помогают иностранцам переехать в нашу страну, воспользовавшись августовским Указом президента Владимира Путина.

По Указу граждане государств с засильем нетрадиционных ценностей могут перебраться в РФ в упрощенном порядке. "Духовное убежище" - так стали это называть желающие переселиться.

KP.RU поговорил с основательницей движения, депутатом Госдумы Марией Бутиной о том, как работает Указ на практике.

ЭКОНОМИКА

Распадаются семь из 10 браков: почему в России резко выросло число разводов

Мария Бутина. Фото: пресс-служба

- Недавно на пресс-конференции вы сказали, что в Россию прибыли первые переселенцы, которые воспользовались Указом президента: семья из Германии. Тамошняя ювенальная юстиция хотела забрать детей у матери…

- Да, речь идет о немке Ивонне Адлер и ее двух дочерях, переселившихся в Нижний Новгород. Что характерно: большинство переселенцев из недружественных стран – люди семейные, предпочитают жить своим хозяйством или вести бизнес в провинции, избегая искушений большого города. Очень много среди них и фермеров.

Немка Ивонн Адлер с двумя дочками переехала в Нижний Новгород. Сейчас семья вовсю обустраивается в России. Кадр из видео, источник - t.me/mariabutina

Президентский указ работает, просто многие люди пока не хотят "светиться". Им еще надо продать недвижимость, вывезти детей, скарб, перевести деньги, а этому у них на родине могут помешать.

- Сколько все же европейцев и американцев, которые хотят жить у нас?

- Когда после выхода президентского Указа в августе мы создали в соцсетях группы для желающих им воспользоваться, к ним сразу присоединились более 500 человек. Завтра миллионы людей с Запада к нам не поедут. Но могут поехать тысячи и десятки тысяч нужных нам грамотных специалистов.

Недавно я побывала в Курганской области, где губернатор запустил программу привлечения переселенцев на пустующие земли. И там видела семейство из одной недружественной страны, где отец – доктор технических наук. Не буду называть имя, поскольку семья все еще распродает имущество в стране исхода, лишняя огласка ей не нужна. Среди откликнувшихся на указ есть и IT-специалисты, причем с большими семьями.

- Есть ли для иностранцев, которые приезжают по Указу, какие-то особые льготы?

- Указ не предусматривает денежных выплат. Он только дает возможность человеку получить визу, чтобы приехать в нашу страну и посмотреть нашу жизнь. Если условия подошли, можно получить разрешение на временное проживание (РВП), а в перспективе – гражданство России по общим правилам.

Мы предоставляем государственную школу, медицину на общих основаниях. Не лучше и не хуже – как у нас. Можно воспользоваться региональными программами освоения пустующих земель.

Указ освобождает от сдачи первичного экзамена по русскому языку. Это практично: у IT-специалиста, обремененного семьей, может не найтись времени на изучение языка, а для высокотехнологичной работы на "удаленке" русский в первое время не так уж необходим.

Для русских и представителей других коренных народов России действуют и программы переселения соотечественников. Но некоторые выбирают возвращение на основе Указа. Почему? Они отвечают: это проще с точки зрения оформления документов.

- Тех, кто переезжает, "привязывают" к определенному региону?

- Нет. То, что сейчас Ивонна Адлер и ее девочки обустроились в Нижнем Новгороде, не означает, что это будет конечная точка их переселения. Возможно, в дальнейшем они рассмотрят и другой регион. Перед своим выбором переселенцы путешествуют по России, лучше узнают нашу страну. Пока Ивонне с дочками очень нравится Нижний. Захотят – поедут куда-то еще.

- Опубликован список стран, откуда мы принимаем граждан по духовно-нравственным основаниям. Вам бы хотелось добавить туда какие-то страны?

- Нет, я считаю его исчерпывающим. В список вошли государства, где особенно чувствуется засилье пропаганды гомосексуализма, эвтаназии, смены пола у детей. Именно поэтому туда не включены, например, Словакия и Венгрия, хотя они входят в ЕС. Благодаря президенту Фицо и премьеру Орбану там такой пропаганды, слава Богу, нет.

"ИЩУ ЗЕМЛЮ ДЛЯ ОВЕЧЕК"

Мы собрали из пабликов для желающих переехать в Россию несколько типичных вопросов от иностранцев.

Ник: "Привет, я врач-нефролог, учился в Австралии. Подскажите, пожалуйста, ресурсы, где я могу узнать, как получить право практиковать в РФ".

Франки: "Большой привет из Германии! Моя жена трудится в аптечной отрасли уже 20 лет, она правая рука директора интернет-аптеки. Она очень хорошо говорит по-русски. Есть ли возможность найти работу?"

Дэвид: "Хотел бы переехать из Великобритании. Мне 58 лет, я инженер-электрик. Есть ли вакансии в России для такого возраста?"

Мартин: "Реально ли найти в России 40-80 га земли для овцеводческой фермы?"

ZP: "Я канадец, который хочет к вам присоединиться. Как у вас обстоят дела на рынке труда в сфере IT и кибербезопасности?"

Брайан: "Мы планируем переезд из США весной по визе традиционных ценностей. Сориентируйте по краткосрочной аренде квартиры в Нижнем Новгороде на период, пока мы будем ждать разрешения на временное проживание".

Роланд: "Я обученный мясник и охотник. У меня лавка в Германии, я торгую дичью. Хочу переехать в вашу страну со всей семьей и буду благодарен за информацию о том, как наладить бизнес по моему профилю".

БИРКЕНДОРФ - ЗНАЧИТ "БЕРЕЗОВКА"

Нижний Новгород стал настоящей Меккой для едущих к нам приверженцев традиционных ценностей. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возглавляет Совет глав субъектов РФ при МИДе по вопросам переселения, а желающим переехать помогает ОКА - "Областное кадровое агентство". Кадры туда обращаются особые: немецкие (их 70%), канадские и американские, решившие начать новую жизнь на берегах Волги.

"После того, как вышел Указ президента, у иностранцев появилась уверенность – они получат на нашей земле законный статус, - объясняет глава ОКА Якоб Пиннекер, поживший в ФРГ русский немец, вернувшийся на родину. – Сейчас у нас в работе 219 заявок на переезд, причем 160 из них - заявки на переезд с детьми".

Среди желающих много фермеров, но есть и айтишники, учителя, строители.

Якоб Пиннекер обещает приезжим полный цикл адаптации в 60 шагов, среди которых даже получение российской сим-карты.

Основатель поселения Биркендорф Ойген Михель и глава агентства ОКА Якоб Пиннекер. Фото из личного архива.

Звоним перспективному переселенцу – бывшему жителю Дюссельдорфа Ойгену Михелю. Он задумал строить в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области поселение под названием Биркендорф (в переводе – Березовка) на 54 дома с участками. Двадцать из них куплены намеренными покинуть Израиль и ФРГ гражданами этих стран. Планируется свое сельхозпроизводство – на выделенных рядом землях.

План деревни Биркендорф, где будут жить переселенцы.

Так будет выглядеть въездная башня поселения Биркендорф.

"В Германии ситуация все ухудшается. Так что мы нашли российского инвестора, и следующее поселение планируем уже дворов на триста. Здесь же, в 60 километрах от Волги", - говорит Ойген.

Другие детали объясняет Андреас – хозяин строительной фирмы в Германии, тоже переезжающий в Нижегородскую область.

- Инфраструктуру и дома мы будем строить сами, - объясняет Андреас. Фамилию он просит не называть, поскольку бизнес в ФРГ пока не продал, а переезд в Россию немецкими властями, мягко говоря, не приветствуется. – Почему я решил воспользоваться путинским указом?

Во-первых, я хочу растить детей в нормальных условиях, "гендерными исследованиями" в школе я сыт по горло. Во-вторых, мы, немцы, ностальгируем по деревне, которой у нас больше нет из-за недостатка земли, а в России она есть. Если можно стать россиянином по указу и без обязательных инвестиций, то почему этого не сделать!

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27676.5/5027924/

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734950880


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