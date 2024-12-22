Мозг - гниет. От чтения новостей (не шутка!), - Сьюзан Трэчмен

13:49 23.12.2024

Psychology Today

США



Опасности думскроллинга



Словом года по версии "Оксфордского словаря" стало "брейнрот" или "гниение мозга". На сайте издательского отдела Оксфордского университета это понятие определяется как "предполагаемое ухудшение психического или интеллектуального состояния человека, главным образом рассматриваемое как результат чрезмерного потребления материалов (в настоящее время в особенности онлайн-контента), которые считаются тривиальными или не требуют усилий".



Звучит ужасно, правда? Однако это решение было принято на основании 37000 голосов, международного публичного обсуждения и анализа данных. Этот термин не новый, хотя вернулся в нашу речь недавно. Генри Дэвид Торо писал в своей книге "Уолден" в 1854 году: "Пока Англия пытается вылечить картофельную гниль, почему никто не попытается вылечить гниение мозга, которое распространяется гораздо шире и губительнее?" Торо использовал это понятие для обозначения протеста против чрезмерного упрощения. Он описывал гниение мозга как последствие подавления нашего природного любопытства, гонки за прибылью, приспособленчества, следования преходящим увлечениям и веяниям моды. Хотя определение Торо может отличаться от современного, "Оксфордский словарь" понимает гниение как "процесс разрушения; понижение стандартов". Гниение мозга - это не медицинский диагноз, а понятие, связанное со упадком настроения и ухудшением мыслительных процессов, в том числе внимания и памяти.



Что такое думскроллинг?



Думскроллинг, или пролистывание ленты, - это чрезмерное увлечение чтением новостей или потреблением контента СМИ, содержащего негативную информацию, например о трагедиях, кризисах и бедствиях. Согласно исследованиям компании Harvard Health, скроллинг новостей может привести к некоторым негативным последствиям, в том числе ухудшению психического здоровья, нарушениям сна и усилению стресса. Средства массовой информации продвигают прежде всего плохие новости, потому что, как гласит поговорка, "будет кровь - будет спрос". Мозг и тело приспособлены к тому, чтобы выдерживать краткие эпизоды негативных событий, но наш мир заполонил хронический страх и деморализующие происшествия. Во время пандемии COVID отслеживание кризиса здравоохранения во всем мире вошло в привычку. Доктор Кейт Мэннелл, исследовательница в области медиа из университета Дикина в австралийском штате Виктория, считает, что COVID-19 сделал общественность "более подверженной" пролистыванию ленты из-за количества плохих новостей и излишков свободного времени. Однако после окончания пандемии мир стал свидетелем и конфликта на Украине, нападения ХАМАС на Израиль с захватом заложников, которых еще не освободили, убийства главы страховой компании, природных бедствий, многочисленных случаев стрельбы в школах и других подобных событий. Кажется, что стресс никогда не закончится; пролистывание новостей набирает масштабы. И поскольку устройства типа смартфонов всегда у нас под рукой, возможности для такого поведения неисчерпаемы.



Негативные последствия пролистывания новостей



После пандемии появились целенаправленные исследования негативного влияния чтения новостей на психическое здоровье. В одном исследовании от 2023 года пролистывание ленты связывается с ухудшением психического состояния и снижением общей удовлетворенности жизнью. Скроллинг новостей наводит на грустные мысли и чувства и может усугубить имеющиеся симптомы депрессии и тревоги. Кроме того, за то время, что человек проводит, пролистывая ленту, он становится более подавленным, усталым и менее продуктивным в работе или учебе. Исследование, опубликованное в журнале "Коммуникация по поводу здоровья", показало, что у 17 процентов из 1000 опрошенных, у которых отмечается "крайне проблемное" потребление новостей, также наблюдается повышение уровня стресса и ухудшение физического состояния. Один из авторов работы, доктор Брайан МакЛафлин, утверждает, что отслеживание новостей в течение суток может убедить людей в том, что мир является "темным и опасным местом". Как показала в своем исследовании профессор Гарвардской школы медицины доктор Адити Неруркар, это занятие стимулирует лимбическую систему. К сожалению, из-за такого поведения мы постоянно чувствуем себя в опасности. Вместо того чтобы отгородиться от плохих новостей, мы стремимся выискивать их, чтобы развеять свои страхи по поводу того, что худший сценарий еще впереди. Это запускает цикл саморазрушения.



В работе МакЛафлина участники, которые с трудом отвлекались от плохих новостей, показали высокие результаты по пяти проблемным параметрам. Их поглощал новостной контент, их занимали мысли о новостях, они пытались снизить тревожность чтением новостей и признавали, что потребление новостей мешает их повседневной жизни. Что важно, у испытуемых с высокими показателями проблем, связанных с потреблением новостей, были более выражены и нарушения психического и физического здоровья, чем у тех, у кого не было проблем в поведении.



В чем состоит непосредственное влияние на мозг?



Пролистывание новостей может оказывать разнообразное влияние на мозг. Неруркар объясняет, что биологической основой чтения ленты является область мозга, называемая миндалевидным телом. Эта часть мозга отвечает за самосохранение и активизируется при реакции на опасность типа "бей или беги". В небезопасной среде она обеспечивает бдительность по отношению к угрозам и, как результат, закрепляет привычку пролистывать новости. Неруркар считает, что из-за бесконечного чтения новостей у нас появляется "мозг из попкорна": нам кажется, что мозг лопается, как попкорн, от чрезмерной стимуляции во время длительного зависания в Интернете. Миндалевидное тело оказывает влияние на префронтальную кору. Эта область мозга отвечает за сложную умственную деятельность, например за принятие решений и контроль побуждений. Когда миндалевидное тело перевозбуждено, префронтальная кора утрачивает ведущую роль в управлении поведением.



Нейропластичность означает способность мозга изменяться и приспосабливаться под влиянием обучения и нового опыта. Пролистывание новостей загоняет нас в порочный круг и может влиять на нейронную сеть мозга, создавая новые связи нейронов в результате повторяющегося поведения. Таким образом, пролистывание ленты формирует в мозге условия для ожидания и поиска негативных новостей, что замыкает порочный круг.



В работе от 2021 года, опубликованное в журнале "Молекулярная психиатрия", дается описание структурных изменений мозга у людей, названных проблемными пользователями Интернета (ППИ). У ППИ наблюдалось проблемное поведение в Интернете независимо от модальности или типа активности. У ППИ по сравнению с контрольной группой исследователи обнаружили значительное снижение объема серого вещества во многих областях мозга.



Какие есть способы сократить чтение новостей?



Доктор Мэннелл изучала влияние потребления новостей во время локдауна в Австралии. Она обнаружила, что частичное избегание новостей приносит пользу. У участников ее исследования, которые ограничивали потребление новостей, наблюдалось меньше раздражительности и тревоги. Они не исключали новости из своей жизни полностью, но принимали сознательное решение уменьшить их потребление.



Отписка или отключение уведомлений на каналах, которые неизменно размещают негативные новости, поможет вам частично избежать их. Вот действия, которые вы можете предпринять, чтобы избавиться от привычки пролистывать ленту.



· Установите таймер на часах, чтобы ограничить свое ежедневное время онлайн.

· Вместо негативных новостей сосредоточьтесь на полезной деятельности, например на упражнениях, медитации или прогулках на природе.

· Установите приложения, отслеживающие время работы мобильного устройства, которые будут напоминать вам, сколько времени вы провели у экрана.

· Подходите избирательно к источникам новостей. Настройте свою ленту на показ более позитивного контента, который может быть образовательным, вдохновляющим или содержать понятные призывы к действию.



Автор: Сьюзан Трэчмен (Susan Trachman).