Подводя итоги года на совместной прямой линии и большой пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин предложил экспертам в западных странах определить "объект поражения в Киеве, сосредоточить свои силы ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником"". Он подчеркнул, что Россия к этому готова, и это будет "некий технологический эксперимент", высокотехнологичная дуэль.



"Киев, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю, - там и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО", - сказал Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, говоря о возможном поединке с использованием российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Он также добавил, что Запад может подключить и системы противоракетной обороны, находящиеся в Румынии и в Польше, и тем самым практически усложнил условия эксперимента именно для российской ракеты. Но насколько же надо быть уверенным в превосходстве отечественного оружия, чтобы завершить свой вызов такими словами: "Шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты (русские)"?



Президент России, таким образом, предложил вероятным противникам померяться силами открыто и при всем, как говорится, честном народе. Реально вызов брошен всему Западу, объединенному в военный союз под названием НАТО. Какой может, а точнее, должна быть реакция с той стороны? Варианта два, и оба плохие. Не ответить - значит, проиграть априори. Ответить - тоже проиграть, но в результате честного поединка. Правда, понятия честь и честность с Западом несовместимы притом, что в любом случае - это для Запада, если и не позор, то колоссальный удар по его коллективному имиджу. Запад поставлен перед дилеммой. Пропагандистским шумом тут, как обычно, не отделаешься. Потому соответствующая почва для "гибкого" ответа уже готовится.



На предложение о поединке немедленно откликнулись британский телеканал Sky News, а также газеты Guardian, Daily Mail и Sun, испанские издания Mundo и 20minutos, американские телеканалы NBC News и ABC News, газета Wall Street Journal и катарский телеканал Al Jazeera*. По мнению, скажем, издания Sun, Путин так отреагировал на "западный скептицизм" относительно возможностей "Орешника". Подобную точку зрения высказал арабский телеканал Al Jazeera. Но Wall Street Journal пишет, что президент РФ "хвастался" и "подстрекал" западных оппонентов. NBC News написал, что Путин всего лишь "пошутил" о желании вызвать Запад на дуэль в Киеве, чтобы проверить возможности ракетной системы. Британская газета Daily Mail и агентство Associated Press отметили, что российский президент таким образом "издевался" над западными союзниками Украины.



Наравне с подобным ерничанием прозвучали и разумные голоса. Агентство Reuters сообщило, например, что подобный "поединок" с США продемонстрировал бы, как "новая гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" могла бы преодолеть любой американский комплекс противоракетной обороны". И это мнение далеко не дружественного нам издания, думается, ближе многих остальных к истине. Ранее Bloomberg написал о панике, охватившей Киев после прилета "Орешника" по объекту в Днепре (Днепропетровске), что тоже из области здравого смысла. "Никто не должен легкомысленно относиться к российскому ядерному оружию", - вполне адекватно оценила ситуацию The Financial Times. По идее обозревателей газеты, Россия демонстрирует способность переиграть Запад. Удар "Орешником" подчеркнул уязвимость украинской ПВО, где для украинцев роль вундер-ваффе играет комплекс Patriot. Ну а супер-пупер американский THAAD Киев "вряд ли получит в ближайшее время, если получит вообще". Путин по этому поводу заметил: "Если американцы хотят поставить, пусть поставят. Пусть поставят ТHAAD. Они схожи с нашим С-400, но характеристики послабее. Пусть поставят. Мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам подсказали, какие там есть ценные для нас решения. Когда я говорю "наших ребят", я говорю без иронии. Нам есть с кем разговаривать на Украине. Они вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима".



В то же время эксперты полагают, что на ограниченном пространстве украинского театра боевых действий "высокотехнологическая дуэль", смоделированная Владимиром Путиным, оказывается не выгодной для THAAD. Период пребывания ракеты "Орешника" в зоне действия этого суперсовременного комплекса крайне короток, так как на заключительных этапах траектории она переходит к индивидуальному наведению боевых блоков. В таких условиях эффективность THAAD приближается к нулю. Иная ситуация может сложиться при использовании "Орешника" для ударов по европейским целям. В этом случае время работы в зоне покрытия THAAD увеличивается, что повышает шансы на успешный перехват.



Однако даже при самых благоприятных условиях вероятность успешного перехвата остается на уровне 7 - 15%. Это связано с ограничениями самой системы THAAD, которая рассчитана на уничтожение более простых целей. Иными словами, американской стороне нечего противопоставить российскому "гиперзвуку".



Примечательно, что украинская сторона не получит комплексы THAAD от Пентагона. Вашингтон на данном этапе не планирует поставки столь высокотехнологичных систем на Украину, несмотря на возрастающее напряжение в регионе. Это решение исключает возможность их широкое применения на украинском фронте и ограничивает перспективы столкновения "Орешника" и THAAD исключительно теоретическими моделями. При этом если судить только по характеристикам, американский комплекс проиграет русскому.



На недавнем саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президент Путин так характеризовал "Орешник": "Десятки саморазделяющихся боевых блоков атакуют цель со скоростью десять Махов. Это около трех километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает четырех тысяч градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура пять с половиной - шесть тысяч градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути, в пыль". Далее Владимир Путин огласил весь список отечественных новинок. Это комплексы "Калибр", гиперзвуковые "Кинжал" и "Циркон". "Их производство наращивается, идет полным ходом", - сказал Путин. По его оценкам, наша ракета Х-101 - аналог Storm Shadow, SCALP и Taurus, "имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности".



Россия выпускает в десять раз больше ракет, чем все страны НАТО, сказал глава нашего государства, а "в следующем году производство будет увеличено еще на 25 - 30 %". Скоро завершится разработка и других гиперзвуковых комплексов, не имеющих аналогов в мире.



"В нашем "меню" этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшие годы могут появиться и другие продукты. Как в этих случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен", - сказал российский президент. На это нацелены и все действия российской армии, которая продолжает "доставлять удовольствие" врагу, уничтожая американские комплексы ПВО Patriot на Украине.



Всего с начала конфликта на Украине были уничтожены десятки этих американских ЗРК. Кроме Patriot, возросло уничтожение и другой западной техники, в особенности реактивных систем залпового огня HIMARS. В Пентагоне поэтому решили, что не успеют поставить нужное количество ракет к этим комплексам, прежде чем они физически закончатся на Украине. Пресс-секретарь ведомства Пэт Райдер сообщил, что Киеву также не стоит ждать от США новой крупной поставки ракет ATACMS.



В мае представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ гиперзвуковой ракетой авиационного комплекса "Кинжал" поразили в Киеве американский ЗРК Patriot. Военный эксперт Алексей Леонков заявил тогда, что ВСУ выпустили по "Кинжалу" 32 ракеты из Patriot, но так и не смогли его сбить. Даже Military Watch Magazine вынужден был признать, что 32 "патриотические" ракеты были выпущены в белый свет как в копеечку.



Военный эксперт Алексей Суконкин заявил е NEWS.ru, что поражение ракетой "Кинжал" ЗРК Patriot на Украине еще раз показывает преимущество нашего гиперзвука. Аналитик вообще усомнился в том, что Patriot в принципе может сбить "Кинжал". По его словам, "Кинжал" неуязвим для таких ЗРК, и именно гиперзвуковая скорость стала главным его преимуществом перед американским ЗРК. Он добавил, что Patriot оказался не столь эффективным и в других вооруженных конфликтах.



Действительно, украинские боевые расчеты ничего не могли предпринять для защиты ЗРК, поскольку скоростные характеристики "Кинжалов" позволяют им достигать объектов за считанные минуты. Такие комплексы не успевают сменить позицию после стрельбы или зарядить новые ракеты в пусковые установки. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сообщения Киева о сбитых системой ПВО шести российских гиперзвуковых ракетах "Кинжал" не соответствуют действительности. Он отметил, что заявлений о перехватах поступает "в три раза больше, чем мы пускаем".



Как сообщили в Telegram-канале МО, "по достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" "в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 (пять) пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США".



По данным издания Sohu, 150 млн долл. (это стоимость только потраченных впустую ракет) моментально обратились в пепел: "Украина выпустила 30 ракет из Patriot, но тот все равно был взорван российской армией". По оценке издания, это свидетельствует о том, что в мире нет абсолютно совершенного и непобедимого оружия, и результат состязания между копьем и щитом (между "Кинжалом" и Patriot) часто не определен.



Что сегодня может предпринять противовоздушная оборона Украины? Один из вариантов - дальнейшее наращивание эшелонов и щитов ПВО и ПРО вокруг Киева. И тут можно вспомнить про обсуждавшуюся несколько месяцев тому назад поставку Украине израильской системы ПРО Iron Dome ("Железный купол"). Причем такой ЗРК есть не только в этой стране. В 2020 г. из Израиля в США были поставлены две батареи комплексов "Железный купол". Каждый включает в свой состав 12 пусковых установок, 240 уникальных ракет-перехватчиков, систему управления и радары, которые следят за воздушной обстановкой и направляют на цели ракеты.



Американцы рассматривали возможность использования системы Iron Dome в качестве одного из компонентов территориальной системы противоракетной обороны, но в итоге продолжать закупки не стали. И теперь одна, а то и обе батареи "куполов" могут неожиданно прийти на помощь комплексам Patriot на Украине. Только вот условия, для которых создавался в свое время "Железный купол" и в которых обычно работает, кардинально отличаются от того, с чем ему придется столкнуться теперь.



Для украинской ПВО, в составе которой имеются американские комплексы Patriot, оказался не по зубам даже русский "Кинжал", а "Орешник" - более "скоростной": по предварительным данным, его скорость 12 Махов, притом что у "Кинжала" - 10. Чтобы сбить (перехватить) любую из этих ракет, необходимо, чтобы противоракеты обладали, минимум, такой же скоростью. Ни у одной из армий стран НАТО подобных ракет пока нет и в ближайшем будущем их появление вряд ли возможно, хотя такой вариант тоже исключать нельзя.



По сообщениям некоторых СМИ, в недавнем ударе по Израилю Иран использовал семь гиперзвуковых ракет, причем ни одна из них не была перехвачена. Однако первой страной в мире, применившей гиперзвуковое оружие в ходе вооруженного конфликта, является Россия. Стоит напомнить, что США, несмотря на колоссальный оборонный бюджет, до сих пор так и не смогли принять на вооружение ни одну гиперзвуковую ракету, хотя разработки и даже испытания такого оружия ведутся в Америке несколько десятилетий. Более того, США отстали не только от России, но и от Китая, а теперь еще и от Ирана. Настоящей пощечиной для янки стали недавние испытания в КНДР баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б" с гиперзвуковой планирующей боеголовкой.



Американцы, однако, пытаются разрешить многочисленные проблемы гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, однако очень похоже, что они решили поставить крест на этом проекте. Таким образом, можно констатировать, что как минимум четыре страны в мире (Россия, Китай, КНДР, Иран) имеют на вооружении гиперзвуковые ракеты, причем две страны - Россия и Иран - применили их в боевой обстановке. Более того, в своем обращении к Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ применили в зоне СВО также гиперзвуковую ракету морского базирования "Циркон".



Таким образом, гиперзвуковое оружие стало фактором, с которым вынуждены считаться все страны. Но пока только Россия способна бороться с гиперзвуковыми ракетами с помощью зенитного комплекса С-500 "Прометей", а остальные страны против гиперзвука бессильны.



"Прометей" (другое наименование "Триумфатор-М") является первым поколением систем противокосмической обороны. Его основной задачей отслеживание и перехват гиперзвуковых целей. Как уточнил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, С-500 "позволяет решать вопрос, связанный с уничтожением перспективных боевых средств космического базирования". Согласно данным из открытых источников, воздушные цели ЗРС "Прометей" может поражать на высоте до 200 км и на дальности до 800 км, следовательно, уничтожать низкоорбитальные космические аппараты. Также это средство нейтрализации ведущихся в США военно-космических программ по созданию на базе многоразового космического челнока X-37В носителя ударных вооружений, которые США планируют развернуть на околоземной орбите в ближайшие десятилетия".



Отдельные элементы и составные части этой новейшей российской зенитной ракетной прошли испытания еще в 2019 г. в Сирии. Данный регион как нельзя лучше подходил для этого, так как здесь находилось большое количество западной военной авиации, включая истребители пятого поколения, а также самые современные беспилотники, которые использовались для тренировок при отработке боевых задач. Условно, разумеется, с применением соответствующих тренажеров. В апреле МО России официально сообщило о скорейшем внедрении противоракетной модели "Прометея" на одном из южных направлений. Об этом написал ряд военных изданий, в том числе популярный американский портал The War Zone.



Важно, что за счет мобильности и возможности переброски в тот или иной регион РФ всеми видами транспорта С-500 можно оперативно использовать для наращивании сил и средств противоракетной обороны (ПРО) на угрожающем направлении.



На недавнем брифинге для военных атташе начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что завершается формирование первого полка, оснащенного зенитной ракетной системой С-500, способной решать задачи стратегической ПРО. В настоящее время комплекс обеспечивает приоритет РФ в данном сегменте вооружений, подобные разработки других стран остаются нереализованными даже на стадии опытно-конструкторских работ.



Возникает закономерный вопрос: а не привлечь ли к участию в возможной дуэли "Орешник" - НАТО и "Прометей"? Он явно того достоин.



Впрочем, сейчас для "Прометея" тоже наступает момент истины. Сможет ли он обеспечить противоракетную оборону горячего направления, особенно против баллистических и крылатых современных ракет западного производства? Пока в полной мере это не удавалось ни США, ни Израилю в ходе иранского нападения, ни российским комплексам С-400. Наилучшие результаты пока у израильского комплекса "Хец-3", сумевшего уничтожить не менее десятка быстрых иранских ракет. Недавно, правда, американское агентство по противоракетной обороне заявило, что комплекс Aegis впервые выполнил успешный перехват учебной баллистической ракеты средней дальности неназванного типа у побережья острова Гуам. Утверждается, что учения доказали эффективность системы ПРО и ее способность бороться даже с самыми сложными целями. Но будет ли способен будет их Aegis противостоять нашему "Орешнику" с его скоростью в 5 Махов?



На сегодня основной компонент ПРО США - около 60 противоракет GBMD наземного базирования, развернутых на Аляске и в Калифорнии. Они способны перехватывать баллистические цели на среднем участке траектории. Боевая часть - кинетическая, уничтожающая цель лобовым столкновением. Однако испытания выявили крайне низкую эффективность GMBD. Учебную цель сбивали лишь в половине случаев. Еще один слой ПРО - наземные комплексы малого радиуса действия THAAD, развернутые, в частности, в Южной Корее и на Гуаме. Предполагается, что они будут сбивать боевые блоки на финальном участке траектории. Элементы противоракетной обороны США размещают в разных частях земного шара с целью снизить эффект ответно-встречного или ответного удара России или Китая в случае ядерной войны. Противостоять этому можно лишь одним способом - создавать такие ракеты, перед которыми американская ПРО окажется бессильной. У России таких ракет целая линейка.



Первый удар (опытный) "Орешником" по целям на Украине был не только замечен в НАТО, но и получил соответствующую оценку. Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований* Том Карако в комментарии газете NYT отметил, что в сравнении с другими российскими ракетами типа "Искандер" и Х-101 "тревогу вызывает не только дальность полета "Орешника", но также его способность при входе в атмосферу Земли запускать несколько ядерных боеголовок".



В Financial Times расценили запуск российской ракеты по украинскому Днепру (Днепропетровску) как демонстрацию способности быть на шаг впереди Запада. В The Mirror назвали испытание ракеты "предупредительным выстрелом", указывающим на риск третьей мировой войны. А в агентстве Associated Press со ссылкой на эксперта признали, что от ракет, подобных "Орешнику", "довольно сложно защититься" даже передовым американским системам Patriot.



"На самом деле это сигнал Западу: "Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности". И да, они могут нести ядерный заряд. Вы действительно хотите пойти на такой риск?" - задался вопросом в интервью агентству директор военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований Мэттью Сэвилл. При этом в Белом доме вновь попытались обвинить Россию в попытке эскалировать украинский конфликт. В свою очередь, военный эксперт Александр Широкорад отметил, что испытание "Орешника" стало первым в мире боевым использованием баллистических ракет средней дальности.



Однако, как напомнил в разговоре с RT первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев, Украина - лишь инструмент для противостояния Запада России. При этом у РФ в отличие от союзников Киева еще много типов вооружений, которые не применялись в ходе СВО и которые могут неприятно удивить противников Москвы, подчеркнул депутат. Но вот обозреватель Юрий Баранчик считает, что "технологическая дуэль" с Западом - "вещь благородная, но неэффективная". "Есть мнение, что очередная попытка играть в благородство закончится тем же чем и прошлые. Ничем. Просто потому, что наши оппоненты говорят на другом языке, мыслят иначе, и логика их действий совершенно иная. Никто не будет с нами поединствовать по правилам. Чем дожидаться ответа на наш вызов на дуэль, лучше убрать это непонятное для них и вредное для нас звено благородства, и ударить "Орешником" по объектам, которые уже прикрыты самой современной из доступных западных ПВО. Можно на Украине. А можно и нет. Так будет куда как доходчивее", - предлагает Баранчик.



Нацистский Киев, явно уверовав в свою безнаказанность, расширяет географию террористических нападений на российские регионы, нанося групповые удары ракетами и БПЛА по мирным людям, городам и селам. Количество невинных жертв множится. Примечательно, что в одном из СМС, пришедших на "Прямую линию" с президентов Путиным, текст которых был выведен на экран, говорилось: "Мы (народ России) плохо разглядели "Орешник". Возможно ли повторить?". Думается, сегодня этот вопрос чисто риторический. Источник - столетие

