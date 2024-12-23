Сломанный "Компас": как британская корпорация лишила Казахстан миллиардов, - Orda.kz

16:54 23.12.2024 23 декабря 2024

Никита Дробны



Миллиардные инвестиции, миллионные прибыли, сотни тысяч баррелей нефти, десятки тысяч рабочих мест. А с другой стороны - интриги вокруг контрактов на баснословные суммы, подозрительные топ-менеджеры, подкуп государственных чиновников, хитрые схемы с активами КМГ и никаких комментариев. О чем это мы? О Тенгизе, сердце казахстанской экономики.



Компания, работавшая на Тенгизе под эгидой британского гиганта Compass Group, могла бы принести Казахстану миллиардные дивиденды - а вместо этого принесла утечку денег за рубеж, репутационные риски для ТШО и потенциальный коррупционный скандал. Куда указывает стрелка этого сломанного компаса, разбиралась Orda.kz.



Уход по-английски

В конце ноября 2024 года в "Тенгизшевройле" поползли слухи о том, что на нефтяном месторождении Тенгиз грядут большие перемены. Британская Compass Group International B.V, которая оказывает услуги по управлению социальной инфраструктурой на Тенгизе, может уйти с казахстанского рынка. Как сообщил PetroCouncil.kz со ссылкой на свои источники, иностранный подрядчик планирует продать местную "дочку" ТОО "ESS" - хотя именно эта фирма получила от бывшей совместной компании ТОО "Compass Kazakhstan" (ранее "КазМунайГаз-Сервис Compass") очередной семилетний контракт по обслуживанию "Тенгизшевройла" (ТШО) на сумму почти в миллиард долларов.



Наши источники утверждают, что Compass Group рассматривает продажу всех дочерних компаний в Казахстане, в том числе основной - ТОО "Compass Kazakhstan".



Крупнейшие нефтесервисные компании Казахстана. Инфографика Energy Monitor

По итогам 2023 года Compass Group занимала 12-е место в рейтинге крупнейших нефтесервисных организаций Казахстана. Среди компаний, обеспечивающих facility management (управление социальной инфраструктурой) на нефтяных месторождениях, британская корпорация - на втором месте. За прошлый год компания, которая обеспечивает работников ТШО питанием и жильем, получила 56,3 млрд тенге выплат.



Что же могло заставить иностранную корпорацию, которая уже больше 20 лет обслуживает Тенгиз, спешно собирать вещи - особенно сейчас, когда проект по расширению месторождения сулит подрядчику еще бóльшую прибыль?



Orda.kz стало известно, что к работе Compass Group могут возникнуть неудобные вопросы у надзорных ведомств - причем как в Казахстане, так и за рубежом. И вопросы эти связаны с тем, как британская компания получала контракты на обслуживание Тенгиза.



Корми, пои, получай миллионы

Для Compass Group Казахстан - лишь один из полусотни рынков. Корпорация существует 83 года, у нее более полумиллиона сотрудников по всему миру. Когда британцы пришли на Тенгиз, у менеджеров ТШО были большие надежды: предполагалось, что иностранные специалисты передадут опыт местным кадрам, чтобы в будущем нефтяное сердце страны обслуживали только казахстанцы, а доходы распределялись справедливо и не уходили за рубеж полностью.



С этой целью в 2007 году основали казахстанско-британскую компанию - "КазМунайГаз-Сервис Compass". Мурат Турысбеков, который в то время работал в совместном предприятии первым заместителем гендиректора, вспоминает: масштабы работы были поистине эпическими. "КМГ-Сервис Compass" вместе с ESS кормил и обеспечивал жильем 15 тысяч человек, которые трудились на Тенгизе, и сам предоставлял порядка 4,5 тысячи рабочих мест.



"Я тогда работал в компании „КазМунайГаз-Сервис", и мы увидели, что на „Тенгизшевройле" все услуги - по проживанию, питанию и так далее - оказывали иностранцы. Поэтому создали совместное предприятие с участием „дочки" КМГ и британского партнера. 60 % принадлежали английской Compass Group, а остальные 40 % - „КазМунайГазу". Я в этой компании был первым заместителем гендиректора от казахстанской стороны. Совместная компания получила тендер от ТШО", - рассказывает Мурат Турысбеков.

Контракты от "Тенгизшевройла" были крайне прибыльными. ТШО объявляет тендеры по кейтерингу, клинингу, транспортным услугам и facility management сразу на семь лет и щедро их оплачивает: подрядчику полагается 700 млн долларов, по 100 млн на каждый год.



По словам Мурата Турысбекова, с 2007 по 2015 годы обслуживанием Тенгиза занималась одна из дочерних компаний Compass, Eurest Support Services (ESS). Она, в свою очередь, передавала гораздо более скромный субподряд совместному предприятию с казахстанским участием.



"Цель была в том, чтобы ESS напрямую обслуживала ТШО, а мы были субподрядчиками - привлекали местные кадры, обучали казахстанцев. Была твердая договоренность, что в 2015 году состоится следующий тендер, и в нем будет напрямую участвовать уже совместное предприятие с 40-процентной долей КМГ. Мы хотели двигаться в сторону того, чтобы полностью перейти на казахстанское содержание",

вспоминает Турысбеков.

В интересах КМГ было развивать именно совместное предприятие: ведь прибыль ESS уходила за рубеж, а ТОО "КазМунайГаз-Сервис Compass" должно было перечислять дивиденды. Это означало, что с 2015 года Казахстан в лице "КазМунайГаза" должен был ежегодно получать несколько миллионов долларов с доходов от обслуживания Тенгиза.



Этого так и не произошло.



Турецкий гамбит

В 2014 году новым гендиректором ТОО "КазМунайГаз-Сервис Compass" стал гражданин Турции по имени Чаглар Чапа. Назначили его топ-менеджеры из Compass Group. И, возможно, эту должность г-н Чапа занял незаконно.



Трудовой кодекс, который в то время действовал в Казахстане, гласил: сотрудник, совмещающий руководящие должности в двух компаниях, должен перед назначением обязательно заручиться разрешением обоих учредителей. Чаглар Чапа одновременно работал заместителем руководителя ESS, дочерней компании Compass, и должен был спросить разрешения в КМГ. На это никто не обратил внимания - хотя в "КазМунайГазе" знали, что гражданин Турции параллельно трудится в ESS.



Если Чаглар Чапа действительно был назначен с нарушением закона, все подписанные им договоры и другие документы должны признать недействительными. Запомним это на будущее.



"На совещание, где Чаглара Чапу назначили на должность гендиректора, меня даже не пригласили. Его сделали руководителем с молчаливого согласия КМГ. При этом нарисовали ему номинальную зарплату в 500 тыс. тенге, хотя в ESS он получал примерно семь-восемь миллионов тенге в месяц, не считая бонусов и дивидендов",

утверждает Мурат Турысбеков.



Бывший первый заместитель гендиректора подозревает, что гражданина Турции назначили руководителем под конкретный тендер. В октябре 2015 года должны были пройти торги для выбора подрядчика по обслуживанию ТШО на следующие семь лет. И хотя по итогам закупочной процедуры контракт должен был наконец-то достаться совместному предприятию, вместо этого миллионы долларов вновь попали в руки иностранцев из ESS.



"Подряд на 700 млн долларов просто взяли и отдали ESS на основании подписи гендиректора. Я здесь вижу два нарушения. Во-первых, в учредительном договоре и в уставе компании прописано, что генеральный директор может подписывать контракты на суммы до 100 тыс. долларов. Выше - только с согласия учредителей, то есть „КазМунайГаза" и Compass. Контракт ESS передали в тот же день, когда мы выиграли тендер - не получив согласие КМГ. Во-вторых, нужно было предварительно узнать у „КазМунайГаза", согласна ли нацкомпания передавать такой объем прибыли кому-то еще", - говорит Мурат Турысбеков.



Гамбит с передачей контракта на 700 млн долларов от одного подрядчика другому выглядит тем более удивительно, что корпорация Chevron славится строгим отношением к закупкам. Перед тем как объявить тендер, в ТШО два года проводили отбор потенциальных поставщиков. Любые основания для пересмотра контракта наверняка выявили бы еще на этом этапе.



Мурат Турысбеков не согласился отдавать выгодный контракт без боя. Он отправился в региональный офис Compass Group в Дубае и потребовал руководство иностранной компании передать обслуживание проектов на ТШО совместному предприятию. В Compass пообещали провести по этому поводу общее собрание в январе 2016 года. Оно состоялось - но ни к чему не привело: тендер на 700 млн долларов остался в руках зарубежной фирмы.



Дело замяли. По словам Турысбекова, на него начали оказывать давление, а в 2018 году уволили. По словам бывшего первого заместителя гендиректора, из-за опасений за свою безопасность ему пришлось даже на некоторое время уехать из страны.



"Я писал во все инстанции: в КНБ, в прокуратуру, в ДП Атырауской области, в акимат, в Минэнерго. Никакой реакции! Все показывали пальцем наверх и говорили: есть указание из Астаны, мы в это дело не лезем и вам не советуем. Тогда в 2018 году я написал в Лондон, в службу внутренней безопасности Compass. Вскоре после этого Чаглара Чапу сняли с должности гендиректора и еще порядка пятерых иностранцев уволили из руководства. Но по существу ничего не поменялось",

говорит Мурат Турысбеков.

По разным оценкам, за время, когда "Тенгизшевройл" обслуживали иностранцы, Казахстан недополучил от 30 до более чем 50 млрд тенге отчислений и дивидендов. Эти деньги могли бы пойти на пополнение корпоративного дохода национального холдинга "Самрук-Казына", если бы тендер не передали ESS.



В "Тенгизшевройле" на запрос по поводу контрактов на обслуживание Тенгиза ответили любезно, но недвусмысленно: никаких комментариев.



"ТШО является законопослушной компанией и осуществляет свою деятельность в соответствии со всеми действующими нормами законодательства Республики Казахстан. В соответствии с внутренней политикой компании и законодательством РК ТШО не комментирует детали своих контрактов и конкретные детали своей производственной деятельности", - заявили в пресс-службе "Тенгизшевройла".



Продаются национальные интересы, недорого



На этом история не закончилась. В 2017 году "КазМунайГаз" неожиданно продал свои 40 % в совместном предприятии "КазМунайГаз-Сервис Compass". Приоритетным покупателем стала Compass Group, которой принадлежали остальные 60 %. Еще в 2016 году в законодательстве появился пункт о том, что доли, принадлежащие нацкомпаниям, полагается продавать только через конкурс, но в этом случае приватизацию почему-то провели "автоматически". Долю КМГ продали за два миллиарда тенге.



Все ключевые должности в компании, полностью перешедшей под контроль Compass, получили иностранцы. Например, финансовым директором стал гражданин Греции, который лишь формально числился в штате, а на самом деле работал в ESS. Это, кстати говоря, грубое нарушение миграционного законодательства.



В "КазМунайГазе" не могли не знать, что передают долю нацкомпании зарубежной фирме с подмоченной репутацией. К тому моменту за Compass Group уже тянулся шлейф скандалов. В 2006 году компания заплатила примерно 40 млн фунтов в рамках урегулирования спора после того, как ее обвинили в подкупе российского чиновника ООН Александра Яковлева. За взятку дипломат должен был гарантировать, что Eurest Support Service, дочерняя компания Compass, получит подряд на обслуживание миротворческого контингента ("голубых касок") в Либерии. Стоимость контракта составляла 62 млн долларов. А второй громкий коррупционный кейс ESS был напрямую связан с Казахстаном.

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В 2013 году британский подданный Карим Пабани, работавший в ESS финансовым директором, заявил, что фирма подкупала государственных чиновников в Казахстане ради получения выгодных контрактов. По его словам, руководство Eurest Support Services своими действиями нанесло компании ущерб на 5,4 млн фунтов. Пабани поспешно уволили решением "большого начальства" в Великобритании.



"Пабани утверждал, что с 2011 по 2013 годы казахстанское дочернее предприятие Compass завышало свою прибыль, и его просили фальсифицировать бухгалтерскую отчетность. Он также заявлял, что чиновник из правительства Казахстана и его семья провели за счет „КазМунайГаз-Сервис Compass" отпуск в Дубае стоимостью 19 тыс. долларов",

писала The Guardian.

Эти увлекательные истории ничуть не помешали "КазМунайГазу" передать актив национальной компании в чистые, ничем не запятнанные руки британцев.



Закольцованное расследование

В декабре 2022 году депутаты фракции "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым обратились с запросом к тогдашнему премьер-министру Алихану Смаилову, генпрокурору Берику Асылову и председателю АФМ Жанату Элиманову. Они попросили провести проверку и разобраться, каким образом казахстанская доля совместного предприятия перешла в руки иностранцам. Парламентарии предположили, что из-за действий руководства "КМГ-Сервис Compass" страна могла потерять не менее 30-40 млрд тенге.



"В 2017 году долю „КМГ-Сервиса" реализовали за два миллиарда тенге. В этой цене не были учтены три крайне выгодных долгосрочных контракта „КазМунайГаз-Сервис Compass" с ТШО по услугам сервиса на месторождении. Счетный комитет не раз указывал на систематическую приватизацию государственных активов по заниженной стоимости, и есть информация, что приватизация доли в „КазМунайГаз-Сервис Compass" как раз входит в их число", - заявил депутат мажилиса Гани Хамзин.



Жанат Элиманов ответил депутатам, что продажа 40 % доли "КазМунайГаз-Сервиса" была предусмотрена комплексным планом приватизации на 2016-2020 годы. Рыночную стоимость казахстанской части совместного предприятия оценили всего лишь в 1,2 млрд тенге. При продаже долевой собственности другой совладелец компании имел приоритет по ее выкупу, так что первое предложение получила Compass Group International B.V. Сделку на два миллиарда (+60 % к оценочной стоимости) в сентябре 2017 года одобрил совет директоров КМГ, а в октябре - государственная комиссия по модернизации экономики. В декабре сделку закрыли.



АФМ и Антикор нарушения закона в истории с "украденной" у Казахстана компанией не нашли. На поступившие обращения они отвечали, что ждут результатов проверки со стороны фонда "Самрук-Казына". В самом фонде при этом заявили, что не имеют права проводить такую проверку. Порочный круг замкнулся.



Параллельно с депутатами свою собственную проверку вел Мурат Турысбеков - он уже шесть лет пытается добиться компенсации за несправедливое увольнение. А заодно доказать, что "КМГ-Сервис Compass" передали британцам с нарушением закона.



"В 2022 году я обратился в Генпрокуратуру. Там мне дали два ответа. Во-первых, признали, что в 2015 году Чаглар Чапа незаконно передал контракт, тем самым нанеся ущерб интересам национальной компании. Но расследование не начали - написали, что это спор хозяйствующих субъектов. Во-вторых, Генпрокуратура признала, что продажу доли в 40 % провели незаконно",

говорит Мурат Турысбеков.

Генеральная прокуратура запросила копии всех документов, связанных с этой сделкой и с продажей активов КМГ. Департамент экономических расследований по Астане направил письма в фонд "Самрук-Казына" и в департамент внутреннего государственного аудита. Как это часто бывает, расследование "закольцевалось": документы спустили в КМГ, и с того момента новостей о статусе проверки не появлялось.



В конце октября 2024 года комитет по возврату активов при Генпрокуратуре принял в работу новый запрос о возможных нарушениях при продаже 40 % доли в ТОО "КазМунайГаз-Сервис".



Вместо эпилога

Весной 2024 года выяснилось, что в бывшей совместной компании "КазМунайГаз-Сервис Compass" (которую к тому времени переименовали в ТОО "Compass Kazakhstan") внезапно сменили учредителя. Только что созданная частная компания EC Holding Limited, которая стала резидентом МФЦА, вошла в состав учредителей вместо Compass Group.



Возможно, бывшее совместное предприятие готовятся продать. Одним из потенциальных покупателей источник Orda.kz, хорошо знакомый с ситуацией в нефтегазовом секторе, назвал другого крупного игрока на рынке кейтеринга в Казахстане - ТОО "Caspian Food".



Тем временем турок Чаглар Чапа, по чьей воле бывшее совместное предприятие перешло в руки иностранцев, снова получил руководящую должность в структурах, связанных с нефтяной отраслью. С июля 2024 года он возглавляет ТОО "KazGlobalSolution", зарегистрированное в Атырау. Компания занимается строительством нефтепроводов, а также "предоставлением услуг, способствующих добыче нефти и природного газа".



Мы обратились к Чаглару Чапе в LinkedIn и адресовали ему несколько вопросов, связанных с ситуацией вокруг продажи доли "КМГ-Сервис Compass" и контрактами на обслуживание Тенгиза. Вскоре после этого доступ к аккаунту журналиста Orda.kz в LinkedIn был ограничен под предлогом "подозрительной активности". Мы предлагаем г-ну Чапе связаться с редакцией по другим каналам, чтобы он мог изложить свою позицию, и опубликуем его комментарий, если он поступит.



Укажет ли стрелка компаса на коррупцию где-то в окрестностях Тенгиза? Об этом мы, видимо, узнаем уже в 2025 году. Источник - Orda.kz

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