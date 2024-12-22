Одни потеряли в лице Асада ценного союзника, другие - врага, - Исмаил Айт Ахмад

18:22 23.12.2024 Raseef22

Ливан



Одни потеряли союзника, другие – врага. Падение режима Асада и его последствия для Магриба

Raseef22: Тунис, Алжир и Марокко потеряли ценного союзника в лице Асада



Падение режима Башара Асада в Сирии затронуло не только соседние государства и Ближний Восток в целом, но и страны Магриба, пишет Raseef22. Тунис, Алжир и Марокко потеряли ценного союзника.



Исмаил Айт Ахмад (إسماعيل أيت أحماد)



Алжир был стратегическим союзником сирийского режима на протяжении десятилетий. С другой стороны, взаимоотношения Марокко и Сирии всегда были напряженными. Эскалация достигла крайней точки в 2012 году, когда Марокко закрыло свое посольство в Дамаске и потребовало закрыть посольство Сирии в Рабате.



Хотя отношения между Тунисом и Сирией переживали "период турбулентности" с момента начала массовых антиправительственных выступлений в 2011 году, бывший президент Монсеф Марзуки в феврале 2012 года принял решение разорвать дипломатические отношения с Дамаском в знак протеста против подавления протестов. Тунис и Сирия восстановили дипломатические отношения в 2014 году во время правления ныне покойного президента Беджи Каида ас-Себси.



Марокко официально поддерживает "сирийский народ"



Министр иностранных дел, африканского сотрудничества и марокканских экспатриантов Нассер Бурита в заявлении для прессы, опубликованном марокканскими СМИ на следующий день после падения режима Башара Асада, подтвердил, что Марокко с обеспокоенностью следит за развитием событий в Сирии и надеется, что первые решения нового руководства в Дамаске удовлетворят чаяния сирийского народа, который хочет стабильности и процветания.



Бурита отметил, что Марокко занимало последовательную позицию, основанную на уважении суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.



"У Рабата есть все основания радоваться падению режима Асада, который выступал против его территориальной целостности и суверенитета. В августе 2012 года Асад негативно прошелся по государственному строю, монархии и институту подданства", - заявил политолог Юсеф Дафкир.



Дафкир прокомментировал нежелание Рабата высказывать политическую позицию по поводу падения Асада, заявив: "Марокканская внешнеполитическая доктрина, сформулированная королем Мохаммедом VI, не основывается на личных и субъективных соображениях. Примером тому является тот факт, что Рабат игнорирует провокации со стороны Алжира. Марокко не участвует в „политике осей" и „игре резких поляризаций", будь то со своими противниками или друзьями".



"Марокко придерживается твердых ценностей и принципов, основанных на уважении территориальной целостности, национального суверенитета государств и невмешательстве в их внутренние дела. Оно также исходит из того, что текущие события - это не акт личной мести, а, скорее, противостояние угрозам, которые нависли над сирийским народом. Марокко внимательно следит за ситуацией, связанной с новыми участниками борьбы за власть в Сирии. Будущее Сирии туманно. Обычно мы имеем дело с государствами, а не с вооруженными группировками и организациями", - добавил он.



С другой стороны, бывший премьер-министр Марокко и лидер оппозиционной "Партии справедливости и развития" Саад ад-Дин аль-Османи прокомментировал события в Сирии. Он написал в X (бывший Twitter) пост, в котором сравнил операцию "Сдерживание агрессии", проводимую сирийскими вооруженными группировками, с операцией "Потоп Аль-Аксы", которую начал ХАМАС седьмого октября 2023 года. Аль-Османи считает, что цель обеих операций - стремление к свободе и более достойной жизни и что текущие события в Сирии окажут влияние на будущее, "если [их] намерения будут искренними".



Пост аль-Османи вызвал бурную дискуссию и шквал критики. В связи с этим берберский правозащитник Ахмед Ассид опубликовал видео под названием "Доктор Саад ад-Дин аль-Османи сошел с ума?"



Ассид утверждает, что пост аль-Османи вызывает много вопросов, учитывая, что группировка "Хайат Тахрир аш-Шам"* - это смесь боевиков ИГИЛ*, "Аль-Каиды"* и остатков "Джебхат ан-Нусры"*, которая была создана при поддержке иностранных государств, чтобы свести счеты с Башаром Асадом.



То, что вооруженные группировки активизировались после прекращения огня на юге Ливана, - это не случайность. Ассид также задается вопросом: почему эти вооруженные группировки участвуют в защите Палестины, которая подвергается геноциду со стороны израильской армии? Ассид обвинил Саад ад-Дина аль-Османи в том, что тот потерял рассудок и не осознает, что Ближний Восток стал жертвой заговора с целью его разделения.



Комментируя пост бывшего премьер-министра Марокко и вызванную им полемику, Дафкир утверждает, что эмоциональный подъем - это то, что побудило Саад ад-Дина аль-Османи сравнить "Сдерживание агрессии" с "Потопом Аль-Аксы", а патриотический пыл заставил его закрыть глаза на преступления сирийской вооруженной оппозиции, поскольку та занимает позитивную позицию по вопросу марокканской Сахары.



Аль-Османи опубликовал этот пост по двум причинами. Первая связана с личными соображениями. Саад ад-Дин аль-Османи, будучи министром иностранных дел Марокко, противостоял министру иностранных дел Сирии в Совете Безопасности ООН, который жестко отзывался о Марокко и марокканцах. Вторая причина заключается в том, что, будучи исламистским политическим деятелем, аль-Османи связан с исламистскими противниками Асада в Сирии, как и в других странах, которые сильно пострадали от кровавых репрессий его режима во время сирийской революции, и для него вполне естественно радоваться вместе с ними победе над общим врагом.



Дафкир считает, что Саад ад-Дин аль-Османи и исламистское движение верят в возрождение после поражения в "арабской весне". Они цепляются за успехи исламистов на выборах в Иордании как за символ надежды и пытаются укрепить с их помощью власть в Сирии. Они убеждены, что война в Газе создала необходимый эмоциональный настрой, который они смогут использовать в своих интересах.



Потеря стратегического союзника для Алжира



Алжир называл вооруженные группировки [в Сирии] "террористами", но после бегства президента Башара Асада, когда вооруженные группировки призвали к диалогу и мирному сосуществованию, изменил свою позицию и риторику.



За несколько дней до падения режима Башара Асада министр иностранных дел и национальной диаспоры за рубежом Ахмед Аттаф позвонил сирийскому министру иностранных дел и по делам экспатриантов Бассаму ас-Саббаху. Алжирский министр подтвердил "твердую позицию Алжира и его абсолютную солидарность с братской Сирийской Арабской Республикой перед лицом террористических угроз, которые угрожают ее суверенитету, единству и территориальной целостности".



Восьмого декабря Министерство иностранных дел Алжира - сразу после падения режима Башара Асада и захвата Дамаска - опубликовало заявление, призывающее "все сирийские группировки к единству и миру, чтобы обеспечить безопасность, стабильность, единство и территориальную целостность страны". В заявлении также подчеркивается, что "алжирский и братский сирийский народ связывает общая история, основанная на солидарности и взаимной помощи". Министерство иностранных дел призвало все стороны в Сирии отдать приоритет высшим интересам страны и построить государство, обеспечивающее выражение воли сирийского народа без вмешательства иностранных держав.



"Алжир не смог упредить турбулентность на ближневосточной арене. Он поставил на иранскую Ось и режим Асада, тем самым утратив возможность участвовать в сирийском будущем. Он защищал режим, убивавший собственный народ, и сражался вместе с ним против повстанцев, которые его свергли. Сирийский народ и его национальные силы не забудут этого. Официальный Алжир всегда дистанцировался от палестинского вопроса и игнорировал шантажистские [саудовско-эмиратские] союзы на Ближнем Востоке. Он плохо прочитал карту преобразований в регионе, и сегодня он явно шокирован новой ближневосточной реальностью", - заявил Дафкир.



"Алжир потерял стратегического союзника в войне против Марокко. Он всегда обращался за помощью к Сирии, Ирану и „Хезболле" для обучения и вооружения ПОЛИСАРИО. Марокко уже давно узнало об этом. Именно поэтому оно решило разорвать дипломатические отношения с режимом мулл в Тегеране и режимом Башара Асада в Сирии", - добавил он.



Произойдет ли новая "Жасминовая революция" после бегства Асада?



Президент Туниса Кайс Саид - один из арабских президентов-сторонников Башара Асада. Падение его режима и бегство [в Москву] стали плохими новостями для Карфагенского дворца. За два дня до падения режима Асада, Министерство иностранных дел по делам миграции и тунисцев за рубежом опубликовало заявление, в котором говорится, что "Тунис решительно осуждает террористические атаки, предпринятые боевиками на севере Сирии. Тунисская Республика выражает свою полную солидарность с Сирийской Арабской Республикой и призывает международное сообщество поддержать эту братскую страну, чтобы она сохранила свой суверенитет, безопасность своего народа, стабильность и территориальную целостность".



После падения режима Асада Тунис скорректировал свою позицию. Министерство иностранных дел Туниса опубликовало второе заявление, в котором подтвердило свою позицию, касающуюся "необходимости проводить различие между государством и политическим режимом. Политический режим - это исключительно сирийское дело. Сирийский народ должен самостоятельно решить свою судьбу без вмешательства извне".



О том, какое влияние произвело падение режима Асада на его союзника в Карфагенском дворце, Дафкир говорит: "Кайс Саид - просто хороший оратор. Его потери меньше, чем у Алжира, поскольку у Туниса нет военных связей и общих интересов в сфере безопасности с сирийским режимом. Единственное, чем свержение кровавого режима в Сирии может аукнуться Саиду - это то, что оно может запустить процесс сведения счетов с так называемыми „контрреволюциями" после „арабской весны". Напомню, что Саид выступал против „Жасминовой революции" и не предложил убедительной альтернативы".



В то время как президент Туниса с падением режима Башара Асада потерял союзника, тунисская оппозиция приветствовала эти перемены. По словам бывшего президента Монсефа Марзуки, "арабская весна" все еще в разгаре. Кадры с сирийцами, собирающимися на площадях, чтобы отпраздновать падение режима Асада, напоминают то, что происходило в Тунисе начале 2010 году, до того, как протесты распространились на Египет, Ливию и Йемен.



"Сирийский сценарий был признан неудачным после сорвавшейся революции. Но сирийцы восстали, несмотря на угнетение и несправедливость, и одержали победу, которая будет способствовать освобождению других арабских народов и выведет их из состояния отчаяния и разочарования", - добавил он.



Первый президент, правивший Тунисом после "Жасминовой революции", считает, что репрессии и тирания всегда заканчиваются одинаково. Другие страны могут "взорваться" в любой момент, а так называемые "тираны" сейчас сидят на пороховой бочке. Он призвал их освободить политических заключенных и начать политический диалог, чтобы избежать сирийского сценария.



* террористическая организация, запрещенная в РФ Источник - ИноСМИ

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